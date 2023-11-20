Деле Алли поборол зависимость от снотворных. Такая существует? Как устроена реабилитация?

Разбираемся вместе с наркологом.

В середине лета в душераздирающем интервью для видео-подкаста The Overlap нападающий «Эвертона» Деле Алли рассказал о проблеме зависимости от снотворных препаратов и других трудностях, которые ему пришлось преодолеть.

« Я впал в зависимость от снотворного. Эта проблема есть не только у меня. В футболе с ней сталкиваются гораздо больше людей, чем вы можете себе представить . Когда вернулся из Турции, то узнал, что мне нужна операция. Я был в плохом психологическом состоянии. Я решил отправиться в современный реабилитационный центр, где помогают справиться с зависимостями, проблемами с ментальными здоровьем и [психологическими] травмами. Я почувствовал, что время пришло. Тебе никто не может сказать, что нужно туда идти. Ты можешь принять это решение лишь сам», – поделился Деле.

Люди часто пьют снотворные, но о зависимости от них говорят редко. Легко ли впасть в нее? Может ли такое случиться, если человек принимает препараты по назначению врача? Есть ли альтернативные, более безопасные методы коррекции нарушений сна? Разобраться в этих и других вопросах нам помог Даниил Петров, психиатр-нарколог, главный врач Клиники доктора Исаева в Москве.

При каких состояниях врачи прописывают снотворные и как работают такие лекарства

В России с проблемами со сном одинаково часто сталкиваются как женщины, так и мужчины. Чаще всего такие нарушения диагностируют у молодых людей в возрасте 23–34 лет (22%), немного реже – 45–60 лет (19%) и 35–44 лет (18%). Для лечения нарушений сна врачи используют разные методы, включая медикаментозную терапию снотворными препаратами, многие из которых могут вызывать зависимость при длительном применении даже в правильных дозировках.

Такие лекарства облегчают засыпание и обеспечивают продолжительный сон. В зависимости от действующего вещества, они могут тормозить активность мозга, оказывать расслабляющее действие или помогать справиться с тревожностью. Если человек не может нормально спать на протяжении длительного периода времени, врач, скорее всего, выпишет снотворные на регулярной основе, пока не разберется с причиной нарушений.

Даниил Петров: « Нарушения сна и тревожные состояния – очень серьезные заболевания. Они приводят к тому, что человек лишается жизненно важного отдыха, в результате ощущает постоянную усталость, раздражительность или, наоборот, апатию . Он не может вести привычную жизнь: полноценно работать, поддерживать социальные связи в семье, с родственниками, на работе. В таких случаях необходимо как можно скорее вернуть человеку отдых, а уже потом разбираться в причинах нарушений и подбирать способы их коррекции.

Если проблемы со сном начались недавно и пока не слишком мешают жизни, врач может для начала рекомендовать соблюдать гигиену сна и пройти курс когнитивно-поведенческой терапии. Но если дефицит сна уже давно отравляет жизнь человека, то тогда, конечно, сразу назначают лекарства . Нередко такие препараты назначаются на 2–3 месяца, принимать их следует ежедневно. За это время решается вопрос о подключении других специалистов – невролога, психотерапевта, сомнолога. Иногда врач может назначить прием снотворного только несколько дней в неделю – это так называемое прерывистое лечение. Как именно будет действовать врач, зависит от ситуации.

Например, если человек не может нормально спать из-за панических атак, то одними снотворными не справиться. С пациентом должна проводиться психотерапевтическая работа. Пока эффект от психотерапии не будет достигнут, на время прописывают лекарственные препараты, чтобы в относительно спокойном состоянии разбираться с основным диагнозом. Определить истинную причину может только специалист, он же назначает препараты и схему лечения. Просто пить препараты, тем более назначенные себе самостоятельно, малоэффективно, а со временем приводит к еще большим проблемам со сном ».

Как формируется зависимость от снотворных

Зависимость от снотворных может быть психологической и физической. При психологической зависимости человек может сделать их прием привычным вечерним ритуалом – значит, он уже не представляет, что заснет без таблетки. При физической зависимости эффект действующего вещества ослабевает постепенно, для достижения желаемого эффекта нужно все время увеличивать дозу.

Даниил Петров: « Чем опасны снотворные препараты? Они слишком хороши. Просто представьте, что все проблемы можно решить приемом одной таблетки, не требуется прилагать никаких дополнительных усилий, чтобы успокоиться или начать лечение основного заболевания, которое привело к бессоннице . В этом и кроется коварство ситуации: человек не пытается разбираться в причинах своего состояния, а просто глушит симптомы.

Физическая зависимость от снотворных развивается постепенно. Поначалу человек чувствует общую расслабленность, легкость, отрешенность от проблем, легко засыпает и крепко спит. Со временем, если ничего не делать, привыкание к лекарственному веществу нарастает: привычная доза перестает оказывать необходимое терапевтическое действие. В результате, чтобы добиться уже знакомого эффекта, человек начинает принимать препарат в дозах, значительно превышающих рекомендуемые, или начинает смешивать с алкоголем, запрещенными веществами.

Если препарата по какой-то причине нет под рукой, возникают симптомы отмены, такие же как при злоупотреблении алкоголем или наркотическими веществами : тошнота, ломота в костях, лихорадка, недомогание. Выйти из такой зависимости самостоятельно практически невозможно. Именно поэтому без назначения врача такие препараты принимать запрещено».

Красные флаги того, что у человека начинается зависимость от лекарств. Что делать, если заметил их у себя или у близкого

У любого, кто принимает снотворные препараты в высоких дозах в течение длительного периода времени (например, дольше месяца) развивается физическая или психологическая зависимость. Понять, что у человека проблемы, не всегда легко, однако можно выделить некоторые тревожные сигналы.

Даниил Петров: «Признаки зависимости от снотворных по сути такие же, как и от психоактивных веществ. В первую очередь, само отсутствие препарата уже вызывает тревогу, поэтому обычно дома у таких людей лежат запасы лекарства на полгода вперед. Если вдруг, куда-то поехав, человек забыл их, или они пропали из продажи, это всегда вызывает чувство беспокойства, тревоги, начинаются оперативные поиски препарата. Если человек не может прожить и дня без лекарства, не может заснуть, спокойно себя чувствовать, зная, что его нет рядом, – это уже зависимость.

Кроме того, при ежедневном употреблении снотворных приходится все больше увеличивать дозировку, чтобы получить желаемый эффект . И хотя различные снотворные препараты оказывают разное действие на организм, в случае резкой отмены или снижения дозы наступает схожий абстинентный синдром: тревожность, излишняя возбудимость, бессонница, дрожание рук, бледность кожи, головная боль, потливость, ломота в мышцах и суставах. Это явный признак проблем, который требует незамедлительной консультации с врачом.

Сейчас в России человек не может купить такие опасные препараты в аптеке без рецепта. Они давно введены в предметно-количественный учет, причем эти списки от года к году только расширяются. В свободном доступе остались препараты с мелатонином, которые нельзя назвать опасными, хотя и с ними лучше быть осторожнее . Если более серьезные препараты где-то продаются без рецепта, то это исключительно незаконный оборот, осуществлять который, к счастью, становится все труднее с каждым годом».

Как проходит реабилитация от снотворных? Сколько времени требуется на возвращение к нормальной жизни

Реабилитация после бесконтрольного употребления снотворных нужна не всегда, однако отменять такие препараты все равно следует под контролем врача. Так, некоторым людям достаточно постепенного уменьшения дозы. В качестве поддержки могут использовать дополнительные лекарства или дезинтоксикационные растворы. При психологической зависимости помогают консультации с психологом или психотерапевтом.

Даниил Петров: «Точно сказать, сколько времени потребуется на реабилитацию и возвращение к нормальной жизни, сложно. Как и в случае с любой другой зависимостью, все индивидуально и зависит от особенностей самого препарата, длительности его употребления и тяжести психологической и физической зависимости. Основной принцип заключается в том, чтобы найти причину. Чем быстрее мы ее найдем и определим путь решения проблемы, тем быстрее будет эффект – в этом и состоит реабилитация.

Однако часто до реабилитации требуется еще и детоксикация. Иногда люди доходят до огромных доз препаратов, поэтому фон отмены психологически протекает как ломка у наркозависимого: мучают бессонница, тревога, раздражительность. Поэтому дозу препарата либо приходится снижать постепенно, параллельно с детоксом, либо заменять на терапевтические дозы других лекарств. Это все может занимать не дни и даже не недели. Параллельно идет психотерапевтическая работа: чем более спокойно и комфортно человек себя чувствует, тем меньше потребность в препаратах . Поэтому наша задача – создать такие условия, в которых можно будет убрать препарат и сохранить психологический комфорт».

После случившейся однажды зависимости человеку больше никогда нельзя принимать такие лекарства, даже если они будут ему действительно нужны.

Даниил Петров: « Если человек бесконтрольно принимал большие дозы снотворных, то возвращаться к ним после прохождения курса реабилитации уже нельзя. Такие люди вынуждены на всю жизнь отказаться от таких таблеток и искать другие пути самоконтроля, самоуспокоения и нормализации сна . Кстати, это тоже часть реабилитации. Вместе со специалистами человек осваивает безопасные способы релаксации вроде медитации, дыхательных практик, внедряет новые ритуалы на засыпание, учится соблюдать гигиену сна. Со временем благодаря таким действиям организм быстро настраивается на нужный лад и переключается в режим «сон»».

Приведут ли к возникновению зависимости валерьяна, ромашковый чай и другие народные средства? Есть ли от них реальная польза

В случае с безрецептурными препаратами вроде пустырника, валерьяны, мелиссы, ромашки строгих рекомендаций по употреблению нет. Однако даже такими, казалось бы безопасными, препаратами стоит пользоваться в разумных пределах. Например, те же таблетки валерианы нужно принимать по одной, максимум по две штуки, а никак не по десять.

Даниил Петров: «Польза от подобных натуральных лекарственных средств, конечно, есть, а вред – минимальный, потому что они не приводят к физической зависимости. Выраженного терапевтического действия они не оказывают, но отлично работают в качестве плацебо. Человек верит, что рассасывание таблетки валерианы его успокаивает, поэтому после нее он расслабляется и засыпает . Но важно помнить про психологическую зависимость. Знаю случаи, когда люди были уверены, что буквально не могут существовать без ежедневного приема валерианы или пустырника. Хотя к проблемам с физическим здоровьем это не приводит, корректировать такую зависимость тоже нужно. Обычно, чтобы избавиться от такой вредной привычки, требуется несколько консультаций психолога».

Прием снотворных – всегда крайняя мера. К ней прибегают, когда отдых человеку жизненно необходим, но уснуть по-другому не получается. Сон под снотворными – это не здоровый вариант отдыха, а лишь временная мера, пока цикл сна не наладится.

Как справиться с бессонницей без снотворных

Как правило, профессиональные спортсмены строго следят за соблюдением гигиены сна. Им помогают приглашенные специалисты по сну, ведь от качества отдыха зависят спортивные результаты.

Способы, которые помогут уснуть быстрее и спать крепче сформулированы экспертами американского Национального фонда сна:

ложиться спать и просыпаться в одно время, даже на выходных;

убирать гаджеты и телевизор как минимум за час до сна;

гулять на свежем воздухе и проветривать комнату перед сном;

подобрать удобную подушку и матрас, плотно закрыть шторы, выключить ночник;

принять теплую ванну или прослушать медитацию;

убедиться, что в спальне нет посторонних источников шума и света;

отказаться от кофе и алкоголя во второй половине дня.

Если выспаться все равно не получается, даже после того как человек попробовал спать по всем правилам, нужно идти к врачу. Причем как можно скорее. Подойдет даже онлайн-консультация с неврологом или сомнологом, которые помогут определить причину нарушений сна и составят индивидуальный маршрут диагностики и лечения.

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Фото: Gettyimages.ru/George Wood; CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press; unsplash.com/Uday Mittal, Alexander Grey, Irene Ivantsova