Лучшие протеиновые батончики – рейтинг 2023 года. Сравниваем и рассказываем, как выбирать

9 самых полезных и вкусных батончиков.

Протеиновые батончики – это дополнительный источник белка, который необходим для роста и восстановления мышц после физических нагрузок. Они также подходят для людей, которые не всегда успевают полноценно поесть.

Батончик – менее вредный перекус, чем шоколадка и другие быстрые углеводы. Некоторым батончик заменяет десерт – в нем меньше сахара, чем в привычном тирамису или вензеле из пекарни. Также протеиновые батончики помогают добирать необходимое количество белка в день тем, у кого не получается включить его в рацион.

Перекус в виде батончика имеет свои преимущества:

быстро насыщает;

дает энергию до, во время и после тренировок;

способствует росту и восстановлению мышц.

Батончик удобнее, чем протеиновые коктейли, которые также восполняют белок в организме, – он легче, занимает меньше места, чем бутылка и порошок.

Как правильно выбирать протеиновые батончики? Какое содержание белка, сахара и калорий должно быть в батончике, чтобы он приносил пользу?

Как выбрать лучшие протеиновые батончики

Следует обращать внимание на несколько факторов:

содержание белка в батончике;

количество калорий и содержание сахара;

наличие дополнительных витаминов, минералов и других добавок – BCAA, L-Carnitine и других.

Какие бывают виды протеиновых батончиков

Белковые . Состоят преимущественно из протеина и минимального количества жиров и углеводов. Подходят в качестве перекуса в период интенсивных тренировок и набора мышечной массы, выступают источником аминокислот, которые нужны для синтеза гормонов, развития мышц, усиления иммунитета.

. Состоят преимущественно из протеина и минимального количества жиров и углеводов. Подходят в качестве перекуса в период интенсивных тренировок и набора мышечной массы, выступают источником аминокислот, которые нужны для синтеза гормонов, развития мышц, усиления иммунитета. Белково-углеводные. Содержат примерно одинаковое количество белков и углеводов. Дают энергию для тренировки и снабжают организм белком для восстановления и роста мышц.

Также можно встретить углеводные батончики из мюсли, орехов и сухофруктов. В них содержится небольшое количество протеина и много углеводов. Они не помогают набрать необходимую норму белка, а дают много энергии, которую нужно потратить, чтобы не набрать лишний вес.

Батончики по типу протеина делят на 2 вида: из животного и растительного белка.

Животный протеин:

– сывороточный,

– казеиновый,

– яичный.

Растительный протеин:

– соевый,

– гороховый,

– подсолнечный,

– рисовый и другие.

Каждый вид имеет свои особенности и преимущества . Яичный протеин – вариант для страдающих непереносимостью лактозы. Растительный подходит вегетарианцам и веганам. Мультикомпонентный имеет в составе белки разного происхождения с разной скоростью усваивания, которые усиливают эффект друг друга.

Протеиновые батончики на основе молока могут быть аллергенны из-за казеина, который содержится в любом молоке (коровьем, овечьем, козьем и других). Еще один аллергенный белок – альбумин, он входит в состав куриных яиц, мяса, рыбы.

Если известно, что есть аллергия, важно прочитать этикетку батончика перед покупкой. В таблице с составом обычно указаны все потенциально аллергенные компоненты.

Также с протеиновыми батончиками стоит быть осторожнее людям с заболеваниями почек, а именно с камнями в почках. Дело в том, что животный белок может увеличивать концентрацию кальция в крови и способствовать формированию камней. При этом качественные протеиновые добавки на основе растительного белка употреблять можно, так как они не влияют на образование камней в почках.

Какой процент белка должен быть в батончике

Примерная норма белка в день для взрослого, ведущего не слишком активный образ жизни рассчитывается так: 0,75 грамм х 1 кг веса. Так, для человека весом 70 кг, который весь день работает в офисе, норма белка составляет 52,5 г. Для спортсмена-любителя, который хочет нарастить массу, требуется больше – 1,2–2 г/кг веса в сутки. В среднем, для спортсмена-мужчины весом 70 кг норма в сутки составит 84–140 г, для спортсменки-женщины весом 60 кг – 72-120 г.

Качественные протеиновые батончики содержат от 15 до 30 грамм белка на 100 грамм продукта. Это количество белка, оптимальное для усвоения за один прием пищи.

Какой должна быть калорийность и содержание сахара в батончике

Калорийность протеиновых батончиков варьирует от 200 до 400 калорий на 100 грамм продукта в зависимости от компонентов.

Что касается содержания сахара, то здесь все зависит от конкретного продукта. Одни батончики содержат очень мало сахара (менее 2 грамм на 100 грамм продукта), другие – до 20 грамм сахара на 100 грамм продукта.

Как правило, чем меньше сахара содержится в батончике, тем лучше он подходит для людей, следящих за своим питанием. Многие производители заменяют сахар искусственными заменителями, которые имеют ряд негативных эффектов для здоровья при избыточном потреблении.

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Рейтинг лучших протеиновых батончиков 2023 года

Батончики выбирались на основе питательной ценности, качества ингредиентов, популярности и отзывов пользователей на маркетплейсах. Каждый батончик рассматривали по нескольким параметрам: процент содержания белка, калорийность, содержание сахара и цена за батончик.

1. ProteinRex Strong с шоколадом

Содержание белка в батончике: 35 г

Содержание углеводов в батончике: 13 г (без сахара)

Калорийность батончика: 340 ккал

Цена: от 90 рублей

Большой батончик весом 100 грамм (обычные порции – 60 грамм) дает максимальное количество протеина. Соотношение разных типов протеинов – быстрый (сывороточный) и медленный (казеиновый) – более эффективно по сравнению с употреблением одного типа белка. Также в батончике содержится 20 грамм клетчатки – она помогает пищеварению.

2. Bombbar Protein Bar с арахисом

Содержание белка в батончике: 20 г

Содержание углеводов в батончике: 3,3 г (без сахара)

Калорийность батончика: 189 ккал

Цена: от 92 рублей

Высокая концентрация белка в компактной форме. Заменяет собой полноценный перекус, обеспечивает сытость надолго, готов для употребления сразу же, в отличие от протеинового коктейля. В составе смесь сывороточного и молочного белка, клетчатка. Батончик сделан без использования сахара, используется натуральный подсластитель – стевия.

Другие вкусы батончиков могут содержать шоколад. Производят их в России, в Тольятти, а сырье используют от поставщиков из Бельгии и Швейцарии.

3. Smartbar 45 % Protein грушевый

Содержание белка в батончике: 15,8 г

Содержание углеводов в батончике: 9,8 г (без сахара)

Калорийность батончика: 124 ккал

Цена: от 50 рублей

Питательный белковый батончик со средним содержанием белка, сбалансированный по калориям. В составе – сывороточный и казеиновый протеин. Очевидный плюс – доступная стоимость.

4. Chikabar от Chikalab с кокосом

Содержание белка в батончике: 15 г

Содержание углеводов в батончике: 3,5 г (без сахара)

Калорийность батончика: 224 ккал

Цена: от 120 рублей

Бренд был создан в 2019 году российским производителем – тем же, что владеет брендами Bombbar и Snaq Fabrique. Батончик покрыт молочным шоколадом собственного производства. В его состав входят протеины, углеводы, полезные жиры, клетчатка и витамин С. Пищевые волокна в составе (21 г в батончике) помогут наладить пищеварение.

5. Protein Bar от Alphamale, карамель-арахис

Содержание белка в батончике: 13,2 г

Содержание углеводов в батончике: 4 г (без сахара)

Калорийность батончика: 130 ккал

Цена: от 90 рублей

Вес батончика – всего 40 грамм, поэтому в нем – максимально высокое (33%) содержание протеина при минимальном количестве сахара, как и в батончиках Bombbar и ProteinRex. Обеспечит мышцы многокомпонентным белком (сывороточный протеин, гидролизат коллагена, соевый изолят).

6. Snaqer от Snaq Fabriq, арахис-карамель

Содержание белка в батончике: 10 г

Содержание углеводов в батончике: 4 г (без сахара)

Калорийность батончика: 227 ккал

Цена: от 75 рублей

Snaq Fabriq – производитель натуральных сладостей без сахара, созданный в 2021 году в России. Это еще один бренд от ООО «БОМББАР», где также создаются батончики Bombbar и Chikalab (в нашем рейтинге они на 2 и 4 месте соответственно). В батончиках используется необычное сочетание текстур – хрустящие орехи, тянущаяся карамель, плотная начинка, покрытая настоящим молочным шоколадом. Калорийность выше, чем у других батончиков.

В рейтинг также попали батончики с достаточно низким содержанием белка, но хорошими отзывами покупателей. Такие батончики подходят в качестве быстрого перекуса или могут заменить десерт, если хочется сладкого, главное – не перекусывать так каждый день.

7. FITKIT со вкусом «сникерс»

Содержание белка в батончике: 9 г

Содержание углеводов в батончике: 4 г

Калорийность батончика: 160 ккал

Цена: от 68 рублей

Батончики от еще одной российской компании, базирующейся в Новосибирске. Их принцип – создавать высокобелковые десерты без добавления сахара и муки, которые выглядят не как прессованные бруски протеина, а как настоящие пирожные и сладости из кафе. В качестве подсластителя используют аллюлозу и мальтит – натуральные заменители сахара.

8. IRONMAN со вкусом карамели

Содержание белка в батончике: 8 г

Содержание углеводов в батончике: 25 г

Калорийность батончика: 200 ккал

Цена: от 87 рублей

В составе специальные добавки – креатин, коллаген, BCAA, смесь витаминов в зависимости от вида батончика. С небольшим содержанием белка в сравнении с другими и большим количеством углеводов. Самый экономичный по стоимости.

9. FitnesShock арахис-шоколад

Содержание белка в батончике: 4,9 г

Содержание углеводов в батончике: 6,3 г (без сахара)

Калорийность батончика: 138 ккал

Цена: от 120 рублей

Батончик не содержит сахара и муки, обеспечен оптимальным количеством протеина и низким – простых углеводов. Концентрат энергии без лишних калорий. Есть разные вкусы: шоколадный, арахис, карамельный попкорн, ванильный, шоколадный, карамельный кокос.

Сравнение протеиновых батончиков

Название Содержание белка (на батончик) Содержание углеводов (на батончик) Калорийность (ккал в батончике) Цена (в рублях) ProteinRex Strong с шоколадом 35 13 340 От 90 Bombbar Protein Bar с арахисом 20 3,3 189 От 92 Smartbar 45 % Protein грушевый 15,8 9,8 124 От 50 Chikabar с кокосом 15 3,5 224 От 120 Protein Bar от Alphamale, карамель-арахис 13,2 4 130 От 90 Snaqer от Snaq Fabriq, арахис-карамель 10 4 227 От 75 FITKIT со вкусом «сникерс» 9 4 160 От 68 IRONMAN со вкусом карамели 8 25 200 От 87 FitnesShock арахис-шоколад 4,9 6,3 138 От 120

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Фото: unsplash.com/gold touch nutrition, Nature Zen; Jan Woitas/ZB/Global Look Press