Лучшие протеиновые батончики – рейтинг 2023 года. Сравниваем и рассказываем, как выбирать
9 самых полезных и вкусных батончиков.
Протеиновые батончики – это дополнительный источник белка, который необходим для роста и восстановления мышц после физических нагрузок. Они также подходят для людей, которые не всегда успевают полноценно поесть.
Батончик – менее вредный перекус, чем шоколадка и другие быстрые углеводы. Некоторым батончик заменяет десерт – в нем меньше сахара, чем в привычном тирамису или вензеле из пекарни. Также протеиновые батончики помогают добирать необходимое количество белка в день тем, у кого не получается включить его в рацион.
Перекус в виде батончика имеет свои преимущества:
- быстро насыщает;
- дает энергию до, во время и после тренировок;
- способствует росту и восстановлению мышц.
Батончик удобнее, чем протеиновые коктейли, которые также восполняют белок в организме, – он легче, занимает меньше места, чем бутылка и порошок.
Как правильно выбирать протеиновые батончики? Какое содержание белка, сахара и калорий должно быть в батончике, чтобы он приносил пользу?
Как выбрать лучшие протеиновые батончики
Следует обращать внимание на несколько факторов:
- содержание белка в батончике;
- количество калорий и содержание сахара;
- наличие дополнительных витаминов, минералов и других добавок – BCAA, L-Carnitine и других.
Какие бывают виды протеиновых батончиков
- Белковые. Состоят преимущественно из протеина и минимального количества жиров и углеводов. Подходят в качестве перекуса в период интенсивных тренировок и набора мышечной массы, выступают источником аминокислот, которые нужны для синтеза гормонов, развития мышц, усиления иммунитета.
- Белково-углеводные. Содержат примерно одинаковое количество белков и углеводов. Дают энергию для тренировки и снабжают организм белком для восстановления и роста мышц.
Также можно встретить углеводные батончики из мюсли, орехов и сухофруктов. В них содержится небольшое количество протеина и много углеводов. Они не помогают набрать необходимую норму белка, а дают много энергии, которую нужно потратить, чтобы не набрать лишний вес.
Батончики по типу протеина делят на 2 вида: из животного и растительного белка.
Животный протеин:
– сывороточный,
– казеиновый,
– яичный.
Растительный протеин:
– соевый,
– гороховый,
– подсолнечный,
– рисовый и другие.
Каждый вид имеет свои особенности и преимущества. Яичный протеин – вариант для страдающих непереносимостью лактозы. Растительный подходит вегетарианцам и веганам. Мультикомпонентный имеет в составе белки разного происхождения с разной скоростью усваивания, которые усиливают эффект друг друга.
Протеиновые батончики на основе молока могут быть аллергенны из-за казеина, который содержится в любом молоке (коровьем, овечьем, козьем и других). Еще один аллергенный белок – альбумин, он входит в состав куриных яиц, мяса, рыбы.
Если известно, что есть аллергия, важно прочитать этикетку батончика перед покупкой. В таблице с составом обычно указаны все потенциально аллергенные компоненты.
Также с протеиновыми батончиками стоит быть осторожнее людям с заболеваниями почек, а именно с камнями в почках. Дело в том, что животный белок может увеличивать концентрацию кальция в крови и способствовать формированию камней. При этом качественные протеиновые добавки на основе растительного белка употреблять можно, так как они не влияют на образование камней в почках.
Какой процент белка должен быть в батончике
Примерная норма белка в день для взрослого, ведущего не слишком активный образ жизни рассчитывается так: 0,75 грамм х 1 кг веса. Так, для человека весом 70 кг, который весь день работает в офисе, норма белка составляет 52,5 г. Для спортсмена-любителя, который хочет нарастить массу, требуется больше – 1,2–2 г/кг веса в сутки. В среднем, для спортсмена-мужчины весом 70 кг норма в сутки составит 84–140 г, для спортсменки-женщины весом 60 кг – 72-120 г.
Качественные протеиновые батончики содержат от 15 до 30 грамм белка на 100 грамм продукта. Это количество белка, оптимальное для усвоения за один прием пищи.
Какой должна быть калорийность и содержание сахара в батончике
Калорийность протеиновых батончиков варьирует от 200 до 400 калорий на 100 грамм продукта в зависимости от компонентов.
Что касается содержания сахара, то здесь все зависит от конкретного продукта. Одни батончики содержат очень мало сахара (менее 2 грамм на 100 грамм продукта), другие – до 20 грамм сахара на 100 грамм продукта.
Как правило, чем меньше сахара содержится в батончике, тем лучше он подходит для людей, следящих за своим питанием. Многие производители заменяют сахар искусственными заменителями, которые имеют ряд негативных эффектов для здоровья при избыточном потреблении.
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Рейтинг лучших протеиновых батончиков 2023 года
Батончики выбирались на основе питательной ценности, качества ингредиентов, популярности и отзывов пользователей на маркетплейсах. Каждый батончик рассматривали по нескольким параметрам: процент содержания белка, калорийность, содержание сахара и цена за батончик.
1. ProteinRex Strong с шоколадом
- Содержание белка в батончике: 35 г
- Содержание углеводов в батончике: 13 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 340 ккал
- Цена: от 90 рублей
Большой батончик весом 100 грамм (обычные порции – 60 грамм) дает максимальное количество протеина. Соотношение разных типов протеинов – быстрый (сывороточный) и медленный (казеиновый) – более эффективно по сравнению с употреблением одного типа белка. Также в батончике содержится 20 грамм клетчатки – она помогает пищеварению.
2. Bombbar Protein Bar с арахисом
- Содержание белка в батончике: 20 г
- Содержание углеводов в батончике: 3,3 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 189 ккал
- Цена: от 92 рублей
Высокая концентрация белка в компактной форме. Заменяет собой полноценный перекус, обеспечивает сытость надолго, готов для употребления сразу же, в отличие от протеинового коктейля. В составе смесь сывороточного и молочного белка, клетчатка. Батончик сделан без использования сахара, используется натуральный подсластитель – стевия.
Другие вкусы батончиков могут содержать шоколад. Производят их в России, в Тольятти, а сырье используют от поставщиков из Бельгии и Швейцарии.
3. Smartbar 45 % Protein грушевый
- Содержание белка в батончике: 15,8 г
- Содержание углеводов в батончике: 9,8 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 124 ккал
- Цена: от 50 рублей
Питательный белковый батончик со средним содержанием белка, сбалансированный по калориям. В составе – сывороточный и казеиновый протеин. Очевидный плюс – доступная стоимость.
4. Chikabar от Chikalab с кокосом
- Содержание белка в батончике: 15 г
- Содержание углеводов в батончике: 3,5 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 224 ккал
- Цена: от 120 рублей
Бренд был создан в 2019 году российским производителем – тем же, что владеет брендами Bombbar и Snaq Fabrique. Батончик покрыт молочным шоколадом собственного производства. В его состав входят протеины, углеводы, полезные жиры, клетчатка и витамин С. Пищевые волокна в составе (21 г в батончике) помогут наладить пищеварение.
5. Protein Bar от Alphamale, карамель-арахис
- Содержание белка в батончике: 13,2 г
- Содержание углеводов в батончике: 4 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 130 ккал
- Цена: от 90 рублей
Вес батончика – всего 40 грамм, поэтому в нем – максимально высокое (33%) содержание протеина при минимальном количестве сахара, как и в батончиках Bombbar и ProteinRex. Обеспечит мышцы многокомпонентным белком (сывороточный протеин, гидролизат коллагена, соевый изолят).
6. Snaqer от Snaq Fabriq, арахис-карамель
- Содержание белка в батончике: 10 г
- Содержание углеводов в батончике: 4 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 227 ккал
- Цена: от 75 рублей
Snaq Fabriq – производитель натуральных сладостей без сахара, созданный в 2021 году в России. Это еще один бренд от ООО «БОМББАР», где также создаются батончики Bombbar и Chikalab (в нашем рейтинге они на 2 и 4 месте соответственно). В батончиках используется необычное сочетание текстур – хрустящие орехи, тянущаяся карамель, плотная начинка, покрытая настоящим молочным шоколадом. Калорийность выше, чем у других батончиков.
В рейтинг также попали батончики с достаточно низким содержанием белка, но хорошими отзывами покупателей. Такие батончики подходят в качестве быстрого перекуса или могут заменить десерт, если хочется сладкого, главное – не перекусывать так каждый день.
- Содержание белка в батончике: 9 г
- Содержание углеводов в батончике: 4 г
- Калорийность батончика: 160 ккал
- Цена: от 68 рублей
Батончики от еще одной российской компании, базирующейся в Новосибирске. Их принцип – создавать высокобелковые десерты без добавления сахара и муки, которые выглядят не как прессованные бруски протеина, а как настоящие пирожные и сладости из кафе. В качестве подсластителя используют аллюлозу и мальтит – натуральные заменители сахара.
- Содержание белка в батончике: 8 г
- Содержание углеводов в батончике: 25 г
- Калорийность батончика: 200 ккал
- Цена: от 87 рублей
В составе специальные добавки – креатин, коллаген, BCAA, смесь витаминов в зависимости от вида батончика. С небольшим содержанием белка в сравнении с другими и большим количеством углеводов. Самый экономичный по стоимости.
- Содержание белка в батончике: 4,9 г
- Содержание углеводов в батончике: 6,3 г (без сахара)
- Калорийность батончика: 138 ккал
- Цена: от 120 рублей
Батончик не содержит сахара и муки, обеспечен оптимальным количеством протеина и низким – простых углеводов. Концентрат энергии без лишних калорий. Есть разные вкусы: шоколадный, арахис, карамельный попкорн, ванильный, шоколадный, карамельный кокос.
Сравнение протеиновых батончиков
|Название
|Содержание белка (на батончик)
|Содержание углеводов (на батончик)
|Калорийность (ккал в батончике)
|Цена (в рублях)
|ProteinRex Strong с шоколадом
|35
|13
|340
|От 90
|Bombbar Protein Bar с арахисом
|20
|3,3
|189
|От 92
|Smartbar 45 % Protein грушевый
|15,8
|9,8
|124
|От 50
|Chikabar с кокосом
|15
|3,5
|224
|От 120
|Protein Bar от Alphamale, карамель-арахис
|13,2
|4
|130
|От 90
|Snaqer от Snaq Fabriq, арахис-карамель
|10
|4
|227
|От 75
|FITKIT со вкусом «сникерс»
|9
|4
|160
|От 68
|IRONMAN со вкусом карамели
|8
|25
|200
|От 87
|FitnesShock арахис-шоколад
|4,9
|6,3
|138
|От 120
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Фото: unsplash.com/gold touch nutrition, Nature Zen; Jan Woitas/ZB/Global Look Press
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