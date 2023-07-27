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Какие опасности таит летний отпуск? Разбираем с урологом-андрологом

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Можно ли «застудиться», долго купаясь в море? Навредит ли почкам газировка из пляжного бара? Чем опасно обезвоживание и поможет ли минералка?

На вопросы отвечает Алексей Шкабурин, уролог-андролог «СМ-Клиника».

Многие не представляют себе лето без холодной газировки. В чем ее вред?

Газировка содержит большое количество фосфорной кислоты, избыток которой может привести к развитию мочекаменной болезни и даже к почечной недостаточности. Злоупотребление сладкой газировкой увеличивает риск развития сахарного диабета, ожирения, остеопороза и разрушения зубной эмали.

Энергетики летом особенно опасны. Помимо высокого содержания сахара, в них много кофеина, который является диуретиком (стимулирует выведение мочи), так что избыточное потребление может привести к обезвоживанию.

Если заменить газировку на минералку, вреда почкам не будет?

В минеральной воде высокая концентрация калия, магния и натрия, которые не только нагружают почки, но и могут нанести вред всем системам организма. Здоровому человеку нет необходимости употреблять минеральную воду, но если хочется, то следует дополнительно проконсультироваться с врачом.

Чем опасно обезвоживание? Как определить, обезвожен ли организм?

При обезвоживании организм экономит воду и снижает ее выведение, поэтому моча становится более концентрированной, что особенно опасно для людей с предрасположенностью к мочекаменной болезни. Также снижается общий объем жидкости в организме, что негативно влияет на способность почек к фильтрации и выведению продуктов метаболизма.

Один из признаков недостаточного потребления жидкости – потемнение цвета мочи. Не стоит доводить себя до такого состояния, а при недомогании на жаре необходимо незамедлительно обратиться к специалисту.

Рекомендуется употреблять примерно 30 мл жидкости на 1 кг веса для мужчин и 40 мл на 1 кг веса для женщин. Выходит примерно 2 литра в сутки. Оптимальный вариант – пить обычную питьевую воду комнатной температуры.

Сильно превышать рекомендуемый объем тоже не стоит: избыточное потребление жидкости увеличивает нагрузку на почки.

Правда ли, что можно «застудиться», подолгу не вылезая из воды?

Из-за любого переохлаждения, в том числе купания в холодной воде, у мужчин может возникнуть или обостриться простатит – воспаление предстательной железы, которую иначе называют «простатой».

Отправился на рафтинг, пару часов просидел в ледяной воде в лодке или несколько раз оказался в реке, перевернувшись на порогах, – переохладился, иммунитет в мочевыводящих путях снизился, и бактерии, которые обычно находится в балансе благодаря работе иммунной системы, начали активно размножаться. Поэтому и возникает воспаление.

К снижению местного иммунитета и простатиту приводят также инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), о которых отдыхающие часто забывают.

Симптомы простатита следующие: дизурия (нарушение или учащение мочеиспускания), боли в мошонке или промежности, дискомфорт в уретре, появление дискомфорта во время полового акта.

Для женщин купание в холодном водоеме тоже опасно. Из-за переохлаждения часто возникает острый цистит или обостряется хронический. Цистит – это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

Если что-то стало беспокоить, важно сразу показаться врачу. Наплыв в кабинетах уролога случается осенью, когда все отпуска заканчиваются, но запущенную болезнь всегда сложнее лечить.

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В «СМ-Клиника» можно пройти* расширенную диагностику заболеваний мочевыделительной системы. При показаниях к госпитализации лечение и комплексное обследование проводится в собственных стационарах «СМ-Клиника».

*Имеются противопоказания. Перед получением услуги необходимо проконсультироваться со специалистом.

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Фото: unsplash.com/Toa Heftiba, Ej Agumbay

1 комментарий

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Makhasamatman Buch
Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без купания. Лучше пешком ходить.
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