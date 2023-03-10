Смузи – отличный перекус, который может быть частью диеты при похудении. Важно подбирать ингредиенты так, чтобы в напитке было либо мало калорий, либо много белка, который важен для сохранения мышечной массы при потере веса. Какие смузи приготовить дома? Собрали 5 простых рецептов.

Яблочный смузи с молоком и йогуртом

Много клетчатки, много белка.

Ингредиенты на 1 смузи:

обезжиренное молоко – 200 мл;

натуральный йогурт – 100 мл;

яблоко – 1 большое или 2 средних;

миндаль – 5 штук;

ваниль – по вкусу.

Способ приготовления. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Поместите его в блендер вместе с орехами. Влейте молоко и йогурт. Измельчите.

Капустный смузи

Много клетчатки, мало калорий.

Ингредиенты на 1 смузи:

кочан капусты – ¼ часть;

яблоко – целое;

стебель сельдерея –⅓ часть;

специи, семечки, яблочный сок, минералка – по вкусу.

Способ приготовления. Мелко нарежьте все ингредиенты и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.

Огуречный смузи

Много клетчатки, мало калорий.

Ингредиенты на 1 смузи:

огурец – 1 большой;

авокадо – ½ часть;

стебель сельдерея – ⅓ часть;

вода – 200 мл.

Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.

Клубничный смузи с йогуртом

Много белка.

Ингредиенты на 1 смузи:

натуральный йогурт – 100 граммов;

клубника – 200 граммов;

банан – ½ часть.

Способ приготовления. Банан очистите. Мелко нарежьте клубнику и банан, измельчите их в блендере. Долейте йогурт, перемешайте.

Смузи со свеклой и имбирем

Много клетчатки, мало калорий.

Ингредиенты на 1 смузи:

свекла – 1 штука;

шпинат – 2 горсти;

имбирь тертый – 1 ст. л.;

яблоко – 1 штука;

вода – 200 мл.

Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.

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Фото: pexels.com/Alisha Mishra; unsplash.com/Denis Tuksar, Jugoslocos