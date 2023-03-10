Смузи для похудения: 5 простых рецептов
Смузи – отличный перекус, который может быть частью диеты при похудении. Важно подбирать ингредиенты так, чтобы в напитке было либо мало калорий, либо много белка, который важен для сохранения мышечной массы при потере веса. Какие смузи приготовить дома? Собрали 5 простых рецептов.
Яблочный смузи с молоком и йогуртом
Много клетчатки, много белка.
Ингредиенты на 1 смузи:
- обезжиренное молоко – 200 мл;
- натуральный йогурт – 100 мл;
- яблоко – 1 большое или 2 средних;
- миндаль – 5 штук;
- ваниль – по вкусу.
Способ приготовления. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Поместите его в блендер вместе с орехами. Влейте молоко и йогурт. Измельчите.
Капустный смузи
Много клетчатки, мало калорий.
Ингредиенты на 1 смузи:
- кочан капусты – ¼ часть;
- яблоко – целое;
- стебель сельдерея –⅓ часть;
- специи, семечки, яблочный сок, минералка – по вкусу.
Способ приготовления. Мелко нарежьте все ингредиенты и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.
Огуречный смузи
Много клетчатки, мало калорий.
Ингредиенты на 1 смузи:
- огурец – 1 большой;
- авокадо – ½ часть;
- стебель сельдерея – ⅓ часть;
- вода – 200 мл.
Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.
Клубничный смузи с йогуртом
Много белка.
Ингредиенты на 1 смузи:
- натуральный йогурт – 100 граммов;
- клубника – 200 граммов;
- банан – ½ часть.
Способ приготовления. Банан очистите. Мелко нарежьте клубнику и банан, измельчите их в блендере. Долейте йогурт, перемешайте.
Смузи со свеклой и имбирем
Много клетчатки, мало калорий.
Ингредиенты на 1 смузи:
- свекла – 1 штука;
- шпинат – 2 горсти;
- имбирь тертый – 1 ст. л.;
- яблоко – 1 штука;
- вода – 200 мл.
Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.
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Фото: pexels.com/Alisha Mishra; unsplash.com/Denis Tuksar, Jugoslocos
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