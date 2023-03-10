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Смузи для похудения: 5 простых рецептов

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Смузи – отличный перекус, который может быть частью диеты при похудении. Важно подбирать ингредиенты так, чтобы в напитке было либо мало калорий, либо много белка, который важен для сохранения мышечной массы при потере веса. Какие смузи приготовить дома? Собрали 5 простых рецептов.

Яблочный смузи с молоком и йогуртом

Много клетчатки, много белка.

Ингредиенты на 1 смузи:

  • обезжиренное молоко – 200 мл;
  • натуральный йогурт – 100 мл;
  • яблоко – 1 большое или 2 средних;
  • миндаль – 5 штук;
  • ваниль – по вкусу.

Способ приготовления. Яблоко очистите от кожуры и нарежьте ломтиками. Поместите его в блендер вместе с орехами. Влейте молоко и йогурт. Измельчите. 

Капустный смузи

Много клетчатки, мало калорий. 

Ингредиенты на 1 смузи:

  • кочан капусты – ¼ часть;
  • яблоко – целое;
  • стебель сельдерея –⅓ часть;
  • специи, семечки, яблочный сок, минералка – по вкусу.

Способ приготовления. Мелко нарежьте все ингредиенты и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.

Огуречный смузи

Много клетчатки, мало калорий.

Ингредиенты на 1 смузи:

  • огурец – 1 большой;
  • авокадо – ½ часть;
  • стебель сельдерея – ⅓ часть;
  • вода – 200 мл.

Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением.

Клубничный смузи с йогуртом

Много белка.

Ингредиенты на 1 смузи:

  • натуральный йогурт – 100 граммов;
  • клубника – 200 граммов;
  • банан – ½ часть.

Способ приготовления. Банан очистите. Мелко нарежьте клубнику и банан, измельчите их в блендере. Долейте йогурт, перемешайте.

Смузи со свеклой и имбирем

Много клетчатки, мало калорий.

Ингредиенты на 1 смузи:

  • свекла – 1 штука;
  • шпинат – 2 горсти;
  • имбирь тертый – 1 ст. л.;
  • яблоко – 1 штука; 
  • вода – 200 мл.

Способ приготовления. Очистите и мелко нарежьте все ингредиенты, влейте воду и взбейте блендером. Охладите перед употреблением. 

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Фото: pexels.com/Alisha Mishra; unsplash.com/Denis Tuksar, Jugoslocos

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