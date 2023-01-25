Знаете, что есть соревнования по сбору мусора? Проводят даже международные турниры

Поговорили с организатором стартов.

«Чистые игры» – командные соревнования по очистке зеленых территорий и береговых линий, которые заключаются в том, чтобы собрать и отсортировать как можно больше мусора за ограниченное время (обычно около двух часов). Сегодня они регулярно проводятся в десятках городов России.

Сергей Коробов, интернет-маркетолог, бывший легкоатлет и дзюдоист, попал в «Чистые игры» семь лет назад. Он стал координатором движения в Краснодаре и Краснодарском крае. В 2020 году Сергей также принял участие в организации Межконтинентального Кубка «Чистых игр» Россия – США. В интервью Sports.ru Сергей рассказал, почему пришел в «Чистые игры», чем экоактивизм напоминает профессиональный спорт и в чем главный кайф от сбора мусора в парках, лесах, у водоемов.

Был в шоке: люди бегали и собирали мусор с горящими глазами

Представьте: несколько команд, всего человек 40 или 50, с горящими глазами бегают по лесу или набережной и собирают мусор – кто больше. Взрослые, дети, целые семьи... Чувствуется настоящий соревновательный дух, настрой у всех сумасшедший. Люди собирают мусор бесплатно, в свой выходной. Когда я увидел это впервые, был в шоке.

Мне 28 лет. «Чистыми играми» занимаюсь с 2015 года. Пришел, потому что для практической части диплома в университете нужен был проект, который посвящен экологии и успешно привлекает спонсоров. «Чистые игры» подходили под описание. Связался с организаторами, меня взяли в команду. В мои задачи тогда входило помогать при регистрации и вести итоговый рейтинг.

Суть игры в том, чтобы набрать больше всех очков – они начисляются командам за собранный мусор. Важно, какой именно мусор приносят участники: за смешанные отходы дается меньше баллов, за раздельный сбор металла, пластика и стекла – больше. После соревнований мусор вывозится. Либо помогает администрация города, либо спонсоры. Везут на полигон, а раздельно собранные отходы – на переработку, но это зависит от региона.

Проект «Чистые игры» создал Дмитрий Иоффе (экоактивист, до этого занимавшийся IT-проектами и инвестициями; один из создателей акции «Подвези врача» в пандемию коронавируса). Первые игры по сбору мусора он провел в 2014 году на озере Вуокса (Ленинградская область). С тех пор командные соревнования по сбору и сортировке мусора прошли уже в 28 странах и 570 городах, а поучаствовало в них более 125 000 игроков, которые собрали более 3400 тонн мусора.

Я сразу втянулся в проект, хотя до этого проблемами экологии не интересовался вообще. Стал осознавать, как много на самом деле мусора вокруг. При этом невероятно круто, что за короткий срок можно очистить большую территорию, если собраться вместе. За два часа тонну мусора собрать – это обычный результат для игры!

Экоактивизм и спорт похожи. Но физическая сила в наших соревнованиях не так важна

В прошлом я спортсмен. КМС по легкой атлетике, специализация – бег на 400 метров. А еще я призер краевых и всероссийских соревнований по дзюдо и самбо. Активно занимался спортом с 10 до 23 лет. Это были постоянные тренировки, режим был довольно строгий.

Организацию мероприятий по сбору мусора можно сравнить с тренировочным процессом в спорте. Суть спорта – движение к некой цели, и здесь то же самое. Плюс здесь так же есть определенные схемы подготовки. Сперва находим спонсоров. Потом согласуем место уборки. Дальше – привлекаем участников. Они, я думаю, тоже замечают сходство со спортом – тут тоже есть азарт и призы за победу. То пироги, то термосы и кружки, то еще что-нибудь от спонсоров.

Практика «Чистых игр» распространяется как некоммерческая франшиза: местные волонтеры получают методическую и организационную помощь сообщества, бесплатно обучаются в ходе вебинаров и стажировок.

Есть и турниры, как в спорте. В 2020 году мы проводили Межконтинентальный Кубок «Чистых игр» Россия – США. Настолько масштабных Игр раньше не было, только локальные старты в России, Финляндии, в Китае. В этот раз мероприятия впервые проводились одновременно в двух странах, в один день в стартах участвовали 11 городов России и 10 городов США.

Мы в Краснодаре тоже проводили старт в рамках Кубка – убирались на набережной Кубани. Наши команды в общем рейтинге заняли четвертое, седьмое и 12-е места. За час игры 36 участников собрали 288 килограммов покрышек и 406 килограммов остального мусора. Одна команда нашла на пляже старый диван – парни вдвоем тащили его несколько сотен метров до пункта сбора.

Важна ли физическая подготовка? Она не определяет результат. Были случаи, когда участники прикатывали тракторное колесо – для этого нужна физическая сила, мамочка с ребенком вряд ли справится. Но баллы начисляются таким образом, что не размер и вес мусора главное, а то, сколько его и как он собран. Так что я бы сказал, что шансы на победу равные у всех: у женщин, мужчин, пенсионеров и школьников.

Фото: Чистые игры в Краснодарском крае