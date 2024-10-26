Флис: что за материал? Как выбирать одежду из флиса для спорта?

Поговорили с экспертами.

Флис – мягкий и теплый материал, из которого делают одежду, спортивный и туристский инвентарь, подкладки под куртки, обувь и даже обивку на мебель. Чтобы разобраться во всех характеристиках и свойствах флиса, мы обратились к инструктору по сноуборду и туризму, эксперту Спортмастер PRO Татьяне Казанцевой и инструктору-гиду турклуба «ПИК» Камилю Галиуллину . Они рассказали, чем же так хорош флис, как за ним ухаживать и как выбирать одежду из флиса.

Характеристики и свойства флиса

Флис – это синтетический трикотаж из переработанного полиэстера с добавлением дополнительных материалов. С английского языка слово переводится как «овечья шерсть». Материал очень функциональный и долговечный. Он легкий, прекрасно отводит влагу, быстро сохнет, обладает хорошей воздухопроницаемостью, гипоаллергенный.

Татьяна Казанцева : «Несмотря на то, что флис – это синтетика, у него есть несколько преимуществ перед шерстью и хлопком:

быстрее отводит влагу и не задерживает ее, как натуральные материалы, в которых влага распределяется между плетениями хлопка или волосками шерсти;

флисовая одежда в разы легче;

флис высыхает быстрее, чем натуральные материалы;

благодаря своей износостойкости флис дольше сохраняет форму без деформации и подходит для частых стирок;

флис обеспечивает лучший воздухообмен».

Еще одно свойство флиса – его можно комбинировать с другими материалами. Иногда в его полотно добавляют натуральную шерсть или хлопок, хотя такие варианты встречаются довольно редко.

Виды флисовых тканей

Татьяна Казанцева : «Есть несколько видов флисовой ткани.

Первый – это микрофлис . Он похож на микрофибру. С внешней стороны он гладкий, как шелк, с плотным тонким плетением, а с внутренней стороны немного ворсистый. Такой флис используется в лонгсливах, в термобелье для катания на горных лыжах и сноуборде, в одежде для зимнего туризма и повседневного ношения.

Второй тип – тонкий флис . Это самый распространенный и классический вариант. Он с обеих сторон покрыт ворсинками и широко применяется во многих предметах одежды. Его легко встретить как в спортивной, так и в повседневной одежде.

Третий тип – ворсовый флис . Этот вариант подходит людям, которым нужно особое утепление. Он идеален для походов по равнине, а также при катании на лыжах и сноуборде в горах Алтая, Камчатки, Урала, Поволжья. Такой флис хорошо удерживает теплый воздух между ворсинками и может повысить теплоемкость куртки на 10 градусов. Основное условие – ворс должен быть двусторонним.

Вариаций и комбинаций этих типов может быть множество. У каждого производителя свои названия и подназвания. Главное – выбрать свой вариант флисовой одежды или попробовать все и пользоваться ими под разные погодные условия».

Также флис различается по плотности:

ткань от 100 до 200 г/м2 – это очень тонкий микрофлис, он используется для интенсивных тренировок при температурах до –10 °C;

ткань от 200-300 г/м2 – среднеплотный флис, рассчитан на температуры до –20 °C при интенсивных и средних нагрузках;

ткань от 300 г/м2 – плотный флис, его можно носить при средних и умеренных нагрузках даже тогда, когда столбик термометра за окном опускается ниже –20 °C;

ткань от 600 г/м2 – экспраплотный флис.

Как производят флис и какие есть бренды-производители

Флис создают из нетканых искусственных волокон. Основа производства – полиэстер, в который могут добавить другие волокна для придания прочности, обычно это спандекс или лайкра. Технологический процесс включает несколько этапов.

Первый этап – производство полиэфирного волокна . Для его создания полиэтилентерефталат расплавляют и протягивают через тонкие отверстия – фильеры. Их диаметр составляет десятые доли миллиметра. Такой процесс называют экструзией и он напоминает измельчение мяса в мясорубке. После того, как ткань прошла через фильеры, она охлаждается воздушными потоками и затвердевает. Исходный материал для производства флиса готов.

Второй этап – изготовление трикотажного полиэстерового полотна . Исходное волокно собирают в длинную трубу и отправляют в цилиндрический механизм. В нем ткань стирается, окрашивается и обрабатывается водоотталкивающей пропиткой. Затем материал отжимается и режется на полосы дисковым ножом. В итоге получается тонкая ткань, которая ляжет в основу флиса. На одной стороне она тонкая и ровная, а на другой – грубая и покрытая петельками.

Третий этап – изготовление флиса . Для этого полученную ткань кладут на цилиндрическую проволочную щетку, которая вращается с большой скоростью и ворсирует петельную поверхность материала. После того, как работа закончена, ткань укладывают на щетки гладкой стороной. Теперь иголки протягивают волокна с ворсистой стороны, чтобы равномерно распределить их по всей поверхности полотна. Это нужно для того, что создать специальные воздушные карманы, которые и будут удерживать тепло.

Четвертый этап – срезание лишних ворсинок, растяжение материала и его стабилизация горячим паром .

Татьяна Казанцева : «Одежду из флиса придумала американская компания Malden Mills, занимавшаяся производством текстиля. Она запатентовала свое изобретение – флис PolarFleece. Волокно стало известным по всему миру, и многие компании закупали именно эту ткань для своих коллекций.

В 2000-х компания сменила название на Polartec LLC – в честь своего самого известного продукта. Она сотрудничает с мировыми производителями спортивной и туристической одежды: Arcteryx, Patagonia, The North Face, Salomon, Salewa, Adidas, Red Fox, Lowe Alpine.

Два основных производителя флиса сейчас – Gore и Polartec LLC. Но постепенно у них появляются конкуренты, которые делают больший акцент на дизайн – например, бренд Pontetorto».

Камиль Галиуллин : «Флисовая одежда из ткани Polartec отлично зарекомендовала себя в высокогорье. Ее основные достоинства в том, что она очень легкая, теплая и долговечная, а это важно для восхождений, где на счету каждый грамм веса. Большинство известных брендов используют в своем производстве флис от компании Polartec».

Где используют флис и чем отличается флисовая одежда для разных видов спорта

Флис очень полюбился спортсменам и туристам. Из него производят одежду для активного отдыха, аксессуары для походов и прогулок, его добавляют как утеплитель в инвентарь и снаряжение.

Татьяна Казанцева : «При выборе флисовой одежды необходимо понимать, где, в какое время и при каких обстоятельствах она будет эксплуатироваться. Под разные задачи есть разная одежда: она отличается не только свойствами, но и кроем.

Взять, к примеру, лыжника и сноубордиста – под их стили катания и задачи могут подойти разные фасоны и разные бренды. Например, для лыжника лучше выбрать приталенную куртку, а для сноубордиста – свободную и удлиненную.

Для бегуна или беголыжника будут актуальны облегающие и не плотные модели флисовых кофт и свитшотов. Такая одежда должна поддерживать комфортную температуру тела и не сковывать движения спортсмена».

Камиль Галиуллин : «На выбор флисовой одежды для походов влияет маршрут передвижения и его цель. Если вы отправляетесь в радиальный поход с возможностью оставить вещи в лагере, то можете взять свитшот, толстовку или кофту из тяжелого и двустороннего флиса. Это могут быть как худи, так и зипки. Наличие молнии здесь не играет большой роли, так как близость лагеря и относительная безопасность маршрута оставляют право выбора. Да, такие вещи больше весят, но они хорошо защищают тело от холода при неспешной ходьбе по предгорьям».

Татьяна Казанцева : «Для небольших выходов на Красной Поляне, Архызе, Домбае в летнее время стоит выбрать максимально легкую флиску (толстовку с короткой либо длинной молнией), для осени и зимнего периода – более плотные варианты, возможно, с двусторонним ворсом. Если собираетесь в горы на несколько дней, рассмотрите вариант флисового белья для ночевки, а при восхождении на высоту более 5000 м обязательно нужно флисовое термобелье. Кроме термобелья и толстовки понадобится еще шапка из флиса для комфортного сна в палатке. Если у вас не очень теплый спальник, берите вкладыш из флиса, он увеличит теплоемкость спальника примерно на пять градусов. Для стоянки на высоте от 3000 м даже летом пригодятся перчатки и носки из флиса».

Камиль Галиуллин : «Для подъема в горы лучше отдать предпочтение свитшотам и худи с молниями. Во-первых, их можно немного расстегнуть, если стало жарко, во-вторых, их можно быстро снять. Вещи без замка такими функциями не обладают. Их нужно снимать через голову, а это создает дополнительные неудобства. Например, турист устал, получил травму, кофта намокла. Важно помнить, что при подъеме важна каждая мелочь, и молния будет иметь неоспоримые преимущества.

Для подъема в горы одежда должна быть функциональной и легкой. Что выбрать из флиса:

носки и гетры, так как они хорошо держат тепло и быстро высыхают, если ноги вспотели;

термобелье, оно согреет при подъеме и во время сна;

перчатки с флисовым утеплителем;

бафф-снуд, который закроет шею и часть лица;

шапка, можно взять две: первый слой – толстый флис, второй – тонкий.

Флисовая кофта, в которой планируется восхождение, должна закрывать поясницу . Когда будете мерить одежду в магазине, сделайте несколько наклонов вниз. Если спина открывается, возьмите размер побольше. Это очень важный момент, так как поясница не должна продуваться и на нее не должна попадать влага. Да, она также будет защищена термобельем, но желательно не оставлять промежутка между первым и вторым слоем одежды. Перчатки должны закрывать часть предплечий, носки полностью покрывать щиколотки».

Татьяна Казанцева : «Флис часто сочетают с другими материалами при изготовлении спортивной одежды. Например, у куртки софтшел могут быть по бокам вставки из флиса, так как такой подход значительно улучшает вентиляцию одежды и повышает ее паропроницаемость».

Одежду из флиса также можно встретить в повседневной жизни.

Татьяна Казанцева : «Специализированные спортивные вещи из флиса в повседневной жизни не нужны, поскольку могут привести к переохлаждению.

Что можно посоветовать из повседневной одежды? Кожаные перчатки с небольшим начесом из флиса. Они идеальны для осени и ранней весны. Также актуальны джемперы из натуральных материалов со вставками из флиса на рукавах. Такие модели – неплохой вариант при выборе кэжуал-одежды. Они красивы, практичны, удобны и отводят влагу из подмышек.

Флисовые гетры или их аналоги из микрофибры будут полезны как туристу и бегуну, так и любителю гулять на свежем воздухе в зимний период. Повязка из флиса на голову тоже может быть актуальна при температуре, стремящейся к 0 градусов».

Плюсы и минусы флисовой ткани

Один из главных плюсов флиса – он практичный и долговечный. Материал хорошо сохраняет тепло даже при низких температурах, быстро высыхает после осадков и позволяет телу дышать, не создавая парникового эффекта при потеплении.

Если говорить о минусах, то нужно учитывать, что флис – это синтетический материал. Из-за этого он может электризоваться и притягивать пыль. Решить проблему довольно легко. Для этого достаточно купить вещи, которые обработаны специальным раствором для снижения статического электричества. Как узнать об этом? Достаточно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Камиль Галиуллин : «Плюсы флиса в его функциональности. Он легкий, теплый, износостойкий и быстро сохнет даже в высокогорье. Последний пункт очень важен, так как если шерсть или хлопок намокнут, то они становятся тяжелыми и отнимают силы при подъеме. Еще флис не растягивается и стоит дешевле, чем одежда из натуральных тканей. Также одни и те же флисовые вещи можно использовать в разные сезоны. Например, кофту, свитшот можно надеть верхним слоем летом, а можно вторым слоем осенью или весной. Из минусов можно отметить небольшую электризацию флиса , но это не критично при длительных переходах и подъемах».

Зависит ли качество флиса от стоимости

У всех производителей одежды из флиса обычно имеется три ценовых диапазона: низкий, средний и высокий.

Низкий, или базовый сегмент, обычно менее качественный, менее износоустойчивый и более тяжелый по весу. Стоимость вещей в этом сегменте у мировых брендов начинается от 4500 рублей.

Средний сегмент отвечает всем основным требованиям, обладает неплохой износостойкостью и сроком эксплуатации. Он отличается по цене и плотности в зависимости от вида активности.

Третий сегмент более дорогой. Но в этом ценовом диапазоне самая легкая одежда (правда, не всегда более износоустойчивая), которая подходит большинству запросов самых избирательных спортсменов и туристов. Средняя стоимость – до 35 000 рублей.

Как правильно хранить флисовые вещи и ухаживать за ними

Татьяна Казанцева : «Самое важное в уходе за изделиями из флиса – это температура стирки, отсутствие сушки (в машинке – Спортс’‘), отжим на низких оборотах.

Стирать флис лучше на низких температурах – до 30 градусов . Из бытовой химии рекомендуется использовать жидкое средство для спортивной одежды (не капсулы). Отжимают флис на низких оборотах, до 500, не используют сушку. Гладить флис не нужно, достаточно встряхнуть перед тем, как повесить сушиться. Флис быстро высыхает при комнатной температуре.

Хранить одежду из флиса можно на полке в шкафу, повесить на плечики или крючок. Флис не мнется и не загибается».

Фото: Gettyimages /Rich Storry; East News /APAP Photo/Lynne Sladky, AP Photo/Rebecca Blackwell; Freepik