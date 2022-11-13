«Мясо из пробирки» экологичнее обычного? Леса – легкие планеты? С зоопарками нужно бороться?
Собрали главные стереотипы об экологии.
Вокруг экологии довольно много стереотипов. Например, что электромобили на 100% безопасны для природы. Или что зоопарки – это всегда плохо. Или что вырубку леса можно компенсировать, если постоянно высаживать новые деревья… Что не так с этими представлениями, Sports.ru разбирается вместе с Валерией Немчиновой, сотрудником отдела по коммуникациям эко-проекта «Чистые Игры».
Вырубку леса можно компенсировать посадкой молодых деревьев?
Леса занимают около трети площади суши. При этом сокращение их площади является одной из глобальных экопроблем. В 2021 году эксперты российского Гринпис и Мэрилендского университета представили карту диких лесов (или малонарушенных лесных территорий, МЛТ), которая показывает, как леса исчезали в последние 20 лет и с какой скоростью этот процесс будет продолжаться.
Выяснилось, что с 2000 года планета потеряла около 12% диких лесов. Самый большой рост ежегодной площади потерь МЛТ фиксируется в России (на 140%). Главная опасность для леса – пожары, а также расчистка территорий для сельского хозяйства.
Валерия Немчинова: «Экосистемы лесов формируются веками. Если убрать из них хотя бы один элемент, это значительно повлияет на их состояние в целом и даже может привести к деградации. «Старые» леса помогают сохранять биоразнообразие, регулировать водный режим и защищать почву. Вырубка леса или пожар не только лишает многих существ места жительства, но и способствует изменению структуры и состава почвы – почва начинает смываться в воды, что приводит к загрязнению озер и рек через заиливание.
К сожалению, посадка молодого леса не является лекарством. Он не может расти настолько быстро, чтобы предотвратить начавшиеся процессы деградации. Более того, лес недостаточно просто посадить, за ним нужно бережно, долго и эффективно ухаживать».
Действительно ли леса полностью обеспечивают планету кислородом?
Деревья выделяют кислород в процессе фотосинтеза – превращения неорганических веществ в органические под действием солнечного света. При этом деревья и потребляют кислород – он нужен им для роста. Сами деревья производят кислорода больше, чем потребляют, однако в природе они не растут вне экосистемы.
Человеку в среднем нужно 9,5 тонны воздуха в год, и кислород составляет примерно 23% от этого объема, то есть около 740 килограммов. Ученые подсчитали, что для их производства нужно семь или восемь деревьев высотой в 12 метров и весом в две тонны.
Валерия Немчинова: «Дело в том, что леса являются не только производителями кислорода, но и главными его потребителями. Они полны биоразнообразием и отличаются высокой плотностью животного населения, особенно это касается экваториальных лесов. Существа, населяющие лесную экосистему, поглощают кислород, кроме того, больша́я его часть расходуется на процессы окисления и разложения органических веществ.
Главным производителем кислорода на суше считаются торфяные болота. Торф не разлагается, а спрессовывается, поэтому не потребляет много кислорода на процессы разложения. Однако таких болот не так много – их недостаточно, чтобы поддерживать баланс кислорода для всех живых существ на планете.
Большую роль в обеспечении кислородом планеты фитопланктон, обитающий в воде. К нему относятся одноклеточные водоросли, а также цианобактерии. По подсчетам ученых, около 40% производимого кислорода фитопланктоном поступает в атмосферу, так как такой планктон производит в 10 раз больше кислорода, чем расходует сам. По данным исследований, одно фитопланктонное сообщество может произвести за день в 100 раз больше кислорода, чем лес, занимающий такой же объем».
Чтобы не вредить природе, нужно есть искусственное мясо и рыбу?
Искусственное мясо и рыба появились в меню ресторанов (главным образом, фастфуда) несколько лет назад. По оценкам Euromonitor, мировой рынок заменителей мяса будет расти и к 2023 году составит 2,5 миллиарда долларов. Если тенденция продолжится, 10% всего используемого мяса в мире в ближайшее десятилетие станет искусственным.
Валерия Немчинова: «Не секрет, что животноводство оставляет серьезный углеродный след. 14,5% всех парниковых газов приходится на выращивание корма для животных и культивацию земель. Важно и то, что в процессе пищеварения животных интенсивно образуется метан. Половина выбросов приходится на говядину и баранину. Это делает животноводство одной из самых «грязных» отраслей в мире.
Существуют и другие экологические проблемы, связанные с животноводством – разрушение почвы и вырубка лесов из-за строительства пастбищ и ферм. В качестве альтернативы обычно предлагается снизить потребление мяса и перейти в большей степени на растительные продукты или на искусственно выращенные мясо и рыбу.
Искусственным мясом правильно считать так называемое «мясо из пробирки» – для его производства берутся стволовые клетки животного, помещаются в трехмерную среду из белков, где они под воздействием питательных веществ множатся и превращаются в мышечные волокна. Но искусственным также могут называть растительное мясо из сои, нута и гороха.
При этом пища растительного происхождения и искусственное мясо и рыба не всегда являются хорошей альтернативой. Искусственно выведенное мясо можно считать экологичнее только при условии, что для получения энергии для изготовления этого мяса будут использоваться возобновляемые источники, ведь для массового производства такого нового мяса потребуется много электричества. Точно такая же ситуация и с растительным мясом – многие исследования показывают, что без использования низкоуглеродной энергии углеродный след растительной продукции равен животной.
Кроме того, производство мяса в лаборатории сейчас находится на стадии разработки, поэтому все подсчеты экоследа и экоэффективности такого продукта лишь теоретические. На сегодняшний день еще неизвестно, какие будут реальные значения выбросов при производстве такого мяса в промышленных масштабах. Не исключено, что лаборатории только повысят количество выбросов углекислого газа в атмосферу, который выводится из атмосферы хуже и дольше метана, производимого животными».
Зоопарки – это всегда зло?
Едва ли не в каждом крупном российском городе есть зоопарк. Самые большие зоопарки по площади и количеству животных расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Они работают в стране легально.
А вот популярные прежде контактные зоопарки запрещает федеральный закон. Владельцы часто пытаются обойти запрет, и пожаловаться на них можно в прокуратуру, МВД или Роспотребнадзор.
Валерия Немчинова: «Зоопарки, если в них соблюдены все правила содержания и обеспечены очень хорошие условия для животных – это не зло. Жители зоопарков редко попадают туда непосредственно из дикой природы, их не отлавливают специально, чтобы посадить в клетку. Обычно животные попадают туда из-за того, что не могут выжить в дикой природе, а остальные уже рождаются в зоопарках. Очень часто зоопарки даже делятся друг с другом появившимися малышами или отправляют животных по программам обмена. Более того, некоторые зоопарки обеспечивают безопасную среду для животных, с которыми жестоко обращались в цирках, или домашних животных, которых бросили.
Кроме того, одной из наиболее важных функций современных зоопарков является поддержка международных программ разведения видов, особенно это касается редких и исчезающих животных, что помогает восстановить их популяцию. Животных, выращенных в зоопарках, можно выпускать в дикую природу для увеличения генетического разнообразия. Так, например, на российском Кавказе вновь появился вид переднеазиатских леопардов, полностью истребленный из-за браконьерства еще в 1960-е. Леопарды размножались в зоопарках в рамках программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, разработанной Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Российской академией наук.
Зоопарки также являются местом для активной научной деятельности и проведения важных исследований в таких областях, как поведение животных и методы лечения их болезней.
Однако, это касается лишь качественных и хороших зоопарков, где о животных бережно заботятся и обеспечивают все необходимые для благополучной жизни условия. Не стоит забывать, что во многих зоопарках животные все-таки страдают физически и морально. Лишение свободы может вызывать стресс или психические расстройства».
Электромобили абсолютно безопасны для экологии?
Электромобили в России, особенно в регионах – редкость. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2022 года в стране зарегистрировано 18,7 тысяч электромобилей, это лишь 0,04% от всех легковых машин. При этом считается, что электрокары – чуть ли не идеальный с точки зрения экологии транспорт.
Валерия Немчинова: «100-процентная экологичность электромобилей – еще один миф. Да, электрокар действительно производит на 50% меньше выбросов, чем стандартный автомобиль. Воздух в городах становится чище с большим использованием электромобилей, да и звуковой шум исчезает.
Но, во-первых, выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторов для электрокаров выше, чем для машины с двигателем внутреннего сгорания. Так, например, компания Ricardo отметила в отчете, что, в то время как средний выброс углекислого газа при производстве обычного автомобиля составляет 5,6 тонны, на производство электрокара уходит 8,8 тонны. А во-вторых, выбросы генерируются во время зарядки электромобилей. Выработка электричества связана с добычей угля, что и так является токсичной деятельностью, а с массовым переходом на электрокары электроэнергии понадобится еще больше.
Решить проблему можно переходом на альтернативную энергию – от ветряных и солнечных электростанций. По данным экспертов Volvo, так выбросы углекислого газа от электрокара станут вдвое меньше, чем от бензинового автомобиля».
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Фото: unsplash.com/kazuend, Tobias Tullius, Piret Ilver, Daiga Ellaby, Oxana Melis, Derek Story
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