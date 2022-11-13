«Мясо из пробирки» экологичнее обычного? Леса – легкие планеты? С зоопарками нужно бороться?

Собрали главные стереотипы об экологии.

Вокруг экологии довольно много стереотипов. Например, что электромобили на 100% безопасны для природы. Или что зоопарки – это всегда плохо. Или что вырубку леса можно компенсировать, если постоянно высаживать новые деревья… Что не так с этими представлениями, Sports.ru разбирается вместе с Валерией Немчиновой, сотрудником отдела по коммуникациям эко-проекта «Чистые Игры».

Вырубку леса можно компенсировать посадкой молодых деревьев?

Леса занимают около трети площади суши. При этом сокращение их площади является одной из глобальных экопроблем. В 2021 году эксперты российского Гринпис и Мэрилендского университета представили карту диких лесов (или малонарушенных лесных территорий, МЛТ), которая показывает, как леса исчезали в последние 20 лет и с какой скоростью этот процесс будет продолжаться.

Выяснилось, что с 2000 года планета потеряла около 12% диких лесов. Самый большой рост ежегодной площади потерь МЛТ фиксируется в России (на 140%). Главная опасность для леса – пожары, а также расчистка территорий для сельского хозяйства.

Валерия Немчинова: «Экосистемы лесов формируются веками. Если убрать из них хотя бы один элемент, это значительно повлияет на их состояние в целом и даже может привести к деградации. «Старые» леса помогают сохранять биоразнообразие, регулировать водный режим и защищать почву. Вырубка леса или пожар не только лишает многих существ места жительства, но и способствует изменению структуры и состава почвы – почва начинает смываться в воды, что приводит к загрязнению озер и рек через заиливание.

К сожалению, посадка молодого леса не является лекарством. Он не может расти настолько быстро, чтобы предотвратить начавшиеся процессы деградации . Более того, лес недостаточно просто посадить, за ним нужно бережно, долго и эффективно ухаживать».

Действительно ли леса полностью обеспечивают планету кислородом?

Деревья выделяют кислород в процессе фотосинтеза – превращения неорганических веществ в органические под действием солнечного света. При этом деревья и потребляют кислород – он нужен им для роста. Сами деревья производят кислорода больше, чем потребляют, однако в природе они не растут вне экосистемы.

Человеку в среднем нужно 9,5 тонны воздуха в год, и кислород составляет примерно 23% от этого объема, то есть около 740 килограммов. Ученые подсчитали, что для их производства нужно семь или восемь деревьев высотой в 12 метров и весом в две тонны.

Валерия Немчинова: « Дело в том, что леса являются не только производителями кислорода, но и главными его потребителями . Они полны биоразнообразием и отличаются высокой плотностью животного населения, особенно это касается экваториальных лесов. Существа, населяющие лесную экосистему, поглощают кислород, кроме того, больша́я его часть расходуется на процессы окисления и разложения органических веществ.

Главным производителем кислорода на суше считаются торфяные болота . Торф не разлагается, а спрессовывается, поэтому не потребляет много кислорода на процессы разложения. Однако таких болот не так много – их недостаточно, чтобы поддерживать баланс кислорода для всех живых существ на планете.

Большую роль в обеспечении кислородом планеты фитопланктон, обитающий в воде. К нему относятся одноклеточные водоросли, а также цианобактерии. По подсчетам ученых, около 40% производимого кислорода фитопланктоном поступает в атмосферу, так как такой планктон производит в 10 раз больше кислорода, чем расходует сам. По данным исследований, одно фитопланктонное сообщество может произвести за день в 100 раз больше кислорода, чем лес, занимающий такой же объем ».

Чтобы не вредить природе, нужно есть искусственное мясо и рыбу?

Искусственное мясо и рыба появились в меню ресторанов (главным образом, фастфуда) несколько лет назад. По оценкам Euromonitor, мировой рынок заменителей мяса будет расти и к 2023 году составит 2,5 миллиарда долларов. Если тенденция продолжится, 10% всего используемого мяса в мире в ближайшее десятилетие станет искусственным.

Валерия Немчинова: «Не секрет, что животноводство оставляет серьезный углеродный след. 14,5% всех парниковых газов приходится на выращивание корма для животных и культивацию земель. Важно и то, что в процессе пищеварения животных интенсивно образуется метан. Половина выбросов приходится на говядину и баранину. Это делает животноводство одной из самых «грязных» отраслей в мире .

Существуют и другие экологические проблемы, связанные с животноводством – разрушение почвы и вырубка лесов из-за строительства пастбищ и ферм. В качестве альтернативы обычно предлагается снизить потребление мяса и перейти в большей степени на растительные продукты или на искусственно выращенные мясо и рыбу.

Искусственным мясом правильно считать так называемое «мясо из пробирки» – для его производства берутся стволовые клетки животного, помещаются в трехмерную среду из белков, где они под воздействием питательных веществ множатся и превращаются в мышечные волокна. Но искусственным также могут называть растительное мясо из сои, нута и гороха.

При этом пища растительного происхождения и искусственное мясо и рыба не всегда являются хорошей альтернативой. Искусственно выведенное мясо можно считать экологичнее только при условии, что для получения энергии для изготовления этого мяса будут использоваться возобновляемые источники , ведь для массового производства такого нового мяса потребуется много электричества. Точно такая же ситуация и с растительным мясом – многие исследования показывают, что без использования низкоуглеродной энергии углеродный след растительной продукции равен животной.

Кроме того, производство мяса в лаборатории сейчас находится на стадии разработки, поэтому все подсчеты экоследа и экоэффективности такого продукта лишь теоретические. На сегодняшний день еще неизвестно, какие будут реальные значения выбросов при производстве такого мяса в промышленных масштабах . Не исключено, что лаборатории только повысят количество выбросов углекислого газа в атмосферу, который выводится из атмосферы хуже и дольше метана, производимого животными».

Зоопарки – это всегда зло?

Едва ли не в каждом крупном российском городе есть зоопарк. Самые большие зоопарки по площади и количеству животных расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Они работают в стране легально.

А вот популярные прежде контактные зоопарки запрещает федеральный закон. Владельцы часто пытаются обойти запрет, и пожаловаться на них можно в прокуратуру, МВД или Роспотребнадзор.

Валерия Немчинова: «Зоопарки, если в них соблюдены все правила содержания и обеспечены очень хорошие условия для животных – это не зло. Жители зоопарков редко попадают туда непосредственно из дикой природы, их не отлавливают специально, чтобы посадить в клетку . Обычно животные попадают туда из-за того, что не могут выжить в дикой природе, а остальные уже рождаются в зоопарках. Очень часто зоопарки даже делятся друг с другом появившимися малышами или отправляют животных по программам обмена. Более того, некоторые зоопарки обеспечивают безопасную среду для животных, с которыми жестоко обращались в цирках, или домашних животных, которых бросили.

Кроме того, одной из наиболее важных функций современных зоопарков является поддержка международных программ разведения видов, особенно это касается редких и исчезающих животных, что помогает восстановить их популяцию . Животных, выращенных в зоопарках, можно выпускать в дикую природу для увеличения генетического разнообразия. Так, например, на российском Кавказе вновь появился вид переднеазиатских леопардов, полностью истребленный из-за браконьерства еще в 1960-е. Леопарды размножались в зоопарках в рамках программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, разработанной Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Российской академией наук.

Зоопарки также являются местом для активной научной деятельности и проведения важных исследований в таких областях, как поведение животных и методы лечения их болезней.

Однако, это касается лишь качественных и хороших зоопарков, где о животных бережно заботятся и обеспечивают все необходимые для благополучной жизни условия . Не стоит забывать, что во многих зоопарках животные все-таки страдают физически и морально. Лишение свободы может вызывать стресс или психические расстройства».

Электромобили абсолютно безопасны для экологии?

Электромобили в России, особенно в регионах – редкость. По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 июля 2022 года в стране зарегистрировано 18,7 тысяч электромобилей, это лишь 0,04% от всех легковых машин. При этом считается, что электрокары – чуть ли не идеальный с точки зрения экологии транспорт.

Валерия Немчинова: «100-процентная экологичность электромобилей – еще один миф. Да, электрокар действительно производит на 50% меньше выбросов, чем стандартный автомобиль. Воздух в городах становится чище с большим использованием электромобилей, да и звуковой шум исчезает.

Но, во-первых, выбросы углекислого газа при производстве аккумуляторов для электрокаров выше, чем для машины с двигателем внутреннего сгорания . Так, например, компания Ricardo отметила в отчете, что, в то время как средний выброс углекислого газа при производстве обычного автомобиля составляет 5,6 тонны, на производство электрокара уходит 8,8 тонны. А во-вторых, выбросы генерируются во время зарядки электромобилей. Выработка электричества связана с добычей угля, что и так является токсичной деятельностью, а с массовым переходом на электрокары электроэнергии понадобится еще больше .

Решить проблему можно переходом на альтернативную энергию – от ветряных и солнечных электростанций. По данным экспертов Volvo, так выбросы углекислого газа от электрокара станут вдвое меньше, чем от бензинового автомобиля».

Фото: unsplash.com/kazuend, Tobias Tullius, Piret Ilver, Daiga Ellaby, Oxana Melis, Derek Story