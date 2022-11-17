Как философы разных эпох относились к спорту и физкультуре?

17 ноября в 2022 году отмечается всемирный день философии. Предлагаем вспомнить, как известные мыслители смотрели на здоровье, физическую культуру и спорт. Собрали главные высказывания деятелей разных эпох: от античности до нового времени.

Гиппократ, Древняя Греция (около 460 – около 370 года до н.э.): «Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную жизнь».

Сократ, Древняя Греция (около 469 – 399 год до н. э.): «Я хочу при помощи гимнастики всего тела сделать его более уравновешенным».

Платон, Древняя Греция (428/427 или 424/423 – 348/347 год до н. э.): «Дитя должно находиться в непрерывном движении <...> гимнастические упражнения обязательны для всех мальчиков и девочек <...> телесные упражнения, выполненные даже против воли, нисколько не повредят телу».

Аристотель, Древняя Греция (384 – 322 годы до н. э.): «Жизнь требует движения <...> слишком усиленное и недостаточное занятие гимнастикой губит телесную силу, точно так же и недостаточная или излишняя пища и питье губят здоровье, в то время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье».

Платон и Аристотель

Плутарх, Древний Рим (между 45 и 50 годами – между 119 и 125 годами): «Движение – кладовая жизни».

Плиний Младший, Древний Рим (61 – между 113 и 115 годами): «Изобразить нельзя, как одушевляют действия ума телодвижения».

Авиценна, Персия (980 – 1037): «Бросивший заниматься физическими упражнениями часто чахнет, ибо сила его органов слабеет вследствие отказа от движений. Умеренно и своевременно занимающийся физическими упражнениями человек не нуждается ни в каком лечении, направленном на устранение болезни».

Торквато Тассо, Италия (1544 – 1595): «Движение может по своему действию заменить любое средство, но все лечебные средства мира не могут заменить действие движения».

Меркуриалис, Италия (1530 – 1606): ​​«Более всего ошибаются те, кто утверждает, будто физические упражнения не способствуют поддержа­нию здоровья. В отличие от них правильно и разумно вели себя Гиппократ, Платон, Гален и Авиценна, оставившие потомкам учение, согласно которому самый эффективный способ сохранить здоровье – правильное питание и соот­ветствующие физические упражнения».

Рене Декарт, Франция (1596 – 1650): «Наблюдайте за вашим телом, если вы хотите, чтобы ваш ум работал правильно».

Джон Локк, Англия (1632 – 1704): «Гимнастика удлиняет молодость человека».

Жюльен Офре де Ламетри, Франция (1709 – 1751): «Иметь к своим услугам хорошее телосложение, красоту, ум, изящество, таланты, почести, богатства, здоровье, удовольствия, славу – вот в чем заключается действительное и совершенное счастье».

Жан-Жак Руссо, Франция (1712 – 1778): «Ходьба и движение способствуют игре мозга и работе мысли».

Лев Толстой, Российская империя (1828 – 1910): «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно».

Читать далее

Фото: en.wikipedia.org