На Нью-Йоркском марафоне 50 000 бегунов и 2 миллиона болельщиков, а в России – пустые улицы. И энтузиасты, которые делают точки поддержки для бегунов

Мечтают, что у нас будет так же.

В Санкт-Петербурге 7 августа пройдет полумарафон «Северная столица»: старт дистанций 10 и 21,1 км будет дан с Дворцовой площади, а центральные улицы перекроют с 8 утра до 12 часов дня (обратите внимание, если собирались ехать в центр на машине!).

Все это время за 400 метров до финиша множество людей будут поддерживать бегунов: шуметь, танцевать, махать помпонами и погремушками, раздавать участникам пятюни. Это единая точка поддержки, где объединятся 25 беговых клубов из Санкт-Петербурга.

За месяц до этого такую же акцию провели московские клубы – на «Ночном забеге» 9-го июля. На точке на Лужнецкой набережной собралось почти 400 человек, а участники после финиша писали благодарности: «это было нереально мощно», «не знал, что такое возможно», «после точки поддержки на эндорфинах домчать можно».

Мы поговорили со Стасем Шельгорном, беговым блогером, который начал это движение при поддержке клубов и организаторов стартов. Зачем он уже шесть лет делает точку поддержки на Московском марафоне – бесплатно, вкладывая свое время и силы? Почему клубы решили объединиться и поддерживать вместе?

В Нью-Йорке болеют в 40 раз больше человек, чем бегут. Традиция формировалась 50 лет: жители расставляют стулья на улице, поют песни, а бары устраивают тусовки, чтобы развлекаться и параллельно поддерживать

Нью-Йоркский марафон до пандемии собирал больше 50 000 участников и порядка 2 миллионов болельщиков. В Нью-Йорке, Бостоне, Берлине и других городах, где проводятся марафоны-мейджоры (шестерка самых крупных марафонов мира), очень крутая атмосфера праздника, потому что участник с самого старта до финиша бежит через сплошную зону поддержки, где люди его подбадривают. Это непередаваемые ощущения.

Для меня все началось с Vienna City Marathon в 2014 году, где я пробежал свою первую «половинку». Это был большой спортивный праздник – порядка 40 000 участников, крутая организация и большое количество болельщиков. Там я осознал, что обычный спортсмен-любитель может соревноваться с самим собой и другими любителями точно так же, как соревнуются профессионалы. Так простое увеличение бегом превращается в настоящий спорт. В 2016 году я пробежал свой первый марафон, и это сразу был «мейджор» в Берлине.

Многие из моего окружения тогда увлеклись бегом, но в России беговая культура только зарождалась. Было небольшое количество мероприятий с хорошей организацией, а болельщиков практически не было. А я в тот период много участвовал в зарубежных стартах, поэтому всем рекомендовал: если хотите пробежать первый марафон, поезжайте в Берлин, Нью-Йорк, Париж, не бегите в России. Если вы примете участие в большем ивенте с крутой поддержкой, то для вас это – шанс полюбить бег . А если вы просто пробежите по пустым улицам… Это чуть-чуть не то.

Я бегал во Франкфурте, в Берлине, Дрездене, в Вене несколько раз, и везде поддерживало огромное количество болельщиков – к этому привыкаешь.

Естественно, мне захотелось, чтобы у нас в России было так же круто, как в Европе и в Америке. Самым логичным решением было организовать свою точку поддержки.

Первый раз мы с другом сделали пункт поддержки на Московском марафоне в 2014 году. Пробежали 10 километров и сразу после финиша пошли на трассу, чтобы поддержать других участников. Совершенно случайно пришли к Храму Христа Спасителя, и стало понятно, что это классная локация. Это метро Кропоткинская, куда с финиша очень удобно добираться – пара станций от Лужников.

Мы начали с двух человек , встали вдвоем с другом – я с громкоговорителем, он с плакатом или с поролоновой рукой. Каждый год количество участников на точке увеличивалось, в 2020-м нас было уже около 130–150 человек . Это точка не от какого-то клуба, а просто ребята, которые общаются между собой. Они из разных клубов, тренируются в разных местах. Но именно на Московском марафоне мы собираемся вместе и зажигаем.

После пандемии все соскучились по общению. Бегуны – это очень сильное комьюнити, они сами придумывают мероприятия и акции и легко объединяются

В 2021-м многие беговые старты отменились из-за пандемии в Москве, и беговое комьюнити очень сильно «изголодалось» . Накануне Московского полумарафона, который проходил 15 мая, мне позвонили несколько лидеров клубов. Все спрашивали, какие есть мысли, планирую ли делать точку поддержки. Недолго думая, я предложил: давайте соберемся у Храма Христа Спасителя. Ребята поддержали, в итоге мы собрались очень дружной компанией, пошумели и зарядились.

Потом я поехал на марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербург (старт прошел 11 июня. – Прим. Sports.ru), и там было очень горячо благодаря крутому ходу организаторов. Они перенесли время проведения марафона с утра на вечер и смогли подключить к поддержке большое количество прохожих, которые по традиции во время праздников и белых ночей тусуются и гуляют до самого утра.

За счет того, что на улице было много людей и одновременно параллельно проходил спортивный ивент, часть из этих прохожих увлеклись забегом и стали невольными болельщиками. У участников забега складывалось ощущение, что все, кто сейчас находятся на улице, пришли, чтобы поддержать именно их. Получилась иллюзия крупного марафона-мейджора, как в Нью-Йорке. Теперь многие думают, что «Белые ночи» в Петербурге будут собирать больше участников, чем Московский марафон, потому что в Москве нет такого количества прохожих и не будет такой поддержки, пускай даже от людей, которые не специально пришли на этот ивент .

Накануне «Ночного забега» (проходил 9 июля, через месяц после «Белых ночей». – Прим. Sports.ru) я общался с директором по продукту из I Love Running, и во время телефонного разговора родилась идея – предложить другим членам комьюнити объединиться и пошуметь всем вместе на «Ночном забеге». Мы не могли распределиться по всей трассе, так как есть ограничения из-за позднего времени проведения – нельзя шуметь возле жилых домов. Поэтому мы выбрали одно место, где их нет, и вот так невольно предложили всем участникам комьюнити объединиться и встать в одной точке.

В результате мы получили тоннель из людей, похожий на «тоннель поцелуев» в Бостоне (Scream Tunnel от студенток женского колледжа Уэллсли. – Прим. Sports.ru), где все встают очень плотно друг к другу и поддерживают участников. Мы получили очень большой отклик как от участников забега, так и от самих болельщиков. Спасибо большое всем, кто принял участие и показал, как круто мы умеем болеть. Всё комьюнити с радостью поддержало эту идею: не хочу кого-то отдельно выделять, все клубы есть на афише, но также присоединились и другие сообщества – всего около 20-ти.

В Петербурге – похожая история. Инициаторами точки поддержки выступили именно местные клубы

Почему так важно, что точка поддержки – заслуга всего комьюнити?

Во-первых, клубы встали близко друг к другу, и не соревновались, а поддерживали. Мы мотивировали друг друга, еще больше вовлекались в беговую культуру и подали пример другим регионам.

Во-вторых, благодаря этому большое количество участников увидело, как круто может быть на забегах. Те, кто ни разу не принимали участие в Нью-Йоркском или Берлинском марафоне, увидели, пускай и на протяжении 200 метров, насколько крутой может быть поддержка . Я буду очень счастлив, если такая поддержка будет не на отдельном участке, а на протяжении всей трассы и всех забегов в России.

Через несколько дней после «Ночного забега» мне написали ребята из питерских клубов «Сосновка» и «5 верст Московский Парк Победы» с вопросом, нет ли идеи сделать нечто похожее в Петербурге, например на «Северной столице». Я подключился, мы вместе составили список клубов, с которыми можно связаться. Пообщались с организаторами забега – так получилось, что это тоже «Беговое сообщество», как и на «Ночном». Но нужно понимать, что это совпадение. Не надо привязываться к каким-то конкретным организаторам. Эти точки поддержки надо делать вообще на всех спортивных ивентах. Например, 4 сентября в Санкт-Петербурге пройдет старейший в России пробег «Пушкин–Санкт-Петербург», предлагаю пошуметь и там.

Сейчас, 7-го августа на «Северной столице», мы объединяемся точно так же: на конкретном месте недалеко от финиша, на Адмиралтейской набережной, 2. Будем очень рады, если все ребята, которые пробегут 10 километров, пройдут 400 метров от финиша и присоединятся к нам. И если самые быстрые полумарафонцы после прохождения забега выйдут поддержать тех, кто еще продолжит бежать.

К забегам не нужно относиться как к спортивным событиям. Они должны быть праздником для всех – и особенно для тех, кто не бегает. Тогда и бегуны будут кайфовать

У меня есть мечта, чтобы болельщиков на спортивных событиях было больше, чем участников.

Если снова вспомнить Нью-Йорк, где болеть выходят 2 миллиона людей, то большее количество – люди, которые сами не бегают. Вот такой вовлеченности людей, которые не занимаются бегом, не хватает в России. Нам важно получить одобрение от них, важно показать им, что точки поддержки на спортивных ивентах – это не просто какой-то пункт, где люди поддерживают бегунов, это классное мероприятие, где можно собраться с друзьями и очень круто потусить, классно провести время, повеселиться .

В марафонских столицах уже сформировалась культура поддержки. Люди традиционно из года в год приходят, чтобы поболеть. Расставляют стулья на улицах, пуфики, выносят музыкальные инструменты и диджейские установки, играют, поют, танцуют. Бары устраивают тусовки у входа, где люди просто сидят, пьют прохладительные напитки, развлекаются и параллельно поддерживают бегунов.

Нам тоже нужно менять парадигму и уходить от целенаправленной спортивной поддержки от бегового комьюнити. Нужно показывать, что не-бегуны могут точно так же приходить на эти ивенты для развлечения и просто круто проводить время . Тогда появится такая же традиция, как в Новый год, когда все выходят на Красную площадь, что все будут выходить на улицы своего города во время забегов – не только Москвы, любых крупных российских городов, – чтобы классно проводить время.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Bradbury, Kelvin Trautman / Welcome to Frank, Drew Angerer, Eduardo Munoz Alvarez; РИА Новости/Владимир Песня; globallookpress.com/imago stock&people; vk.com/wnmarathon; Shelgorn; Михаил Гамзин