Стоматит: каковы причины и как лечить?

Стоматит – распространенное заболевание, при котором в полости рта возникает воспаление. Хотя считается, что это детская болезнь, с ней часто сталкиваются и взрослые. Явление это очень неприятное: во рту появляются болезненные язвочки, может повышаться температура тела. Но каковы причины стоматита? Как передается этот недуг и как его лечить? Спросили у Александры Таровой, врача-стоматолога клиники Dentatech.

Что такое стоматит

Стоматит – воспалительное заболевание слизистой оболочки полости рта. Он может возникать на любом участке ротовой полости: на деснах, языке, слизистой неба, щек, в преддверии полости рта, а также на губах. В зависимости от локации стоматит называют:

гингивитом (при воспалении десен);

глосситом (при поражении слизистой оболочки языка);

хейлитом (при воспалении на губах);

палатинитом (при воспалении на тканях неба).

Стоматит считается одним из самых распространенных видов поражения слизистой рта у людей все всем мире. Как правило, он встречается у детей, хотя взрослые тоже могут им болеть. При этом у детей заболевание все-таки обычно протекает тяжелее, чем у взрослых.

По словам стоматолога Александры Таровой, стоматит может быть как заболеванием самостоятельным, так и симптомом другого, системного. Одной из причин возникновения стоматита является также механическое повреждение слизистой. «Особенностью слизистой полости рта является то, что любая травма моментально сопровождается инфицированием», – подтверждает специалист.

Стоматит богат на осложнения в случае, если его не лечить, однако при правильном лечении прогноз благоприятный.

Симптомы стоматита

По словам Александры Таровой, к основным симптомам стоматита относятся:

боль, зуд и жжение, возникающие на пораженных участках слизистой (обычно усиливаются во время приема пищи);

покраснение и отечность слизистой;

образование язв, пузырьков и эрозий на слизистой;

гнилостный запах изо рта, кровоточивость и резкая боль в деснах (при стоматите Венсана);

повышение температуры тела при легкой форме до 37,5 градуса, при тяжелой – до 39–40, интоксикация (чаще наблюдается у детей при остром герпетическом стоматите);

увеличение лимфатических узлов головы и шеи.

Выделяют три стадии развития симптомов стоматита:

Появление незначительной гиперемии (чрезмерное наполнение кровью сосудов), сухости слизистой. Развитие отека, зоны поражения покрываются беловатым налетом, под которым видны развивающиеся эрозии (поверхностные повреждения эпителия). Увеличение эрозий, по-прежнему покрытых полупрозрачным налетом, в размерах или слияние их между собой.

Виды стоматита

В зависимости от причины возникновения выделяют несколько разновидностей стоматита.

Вирусный (острый герпетический)

«Это острый афтозный стоматит, он является одной из клинических форм первичной герпетической инфекции », – отмечает стоматолог. По словам специалиста, чаще им болеют дети в возрасте от года до 3–5 лет.

Как правило, при таком виде стоматита возникают рецидивы. Их частота может колебаться. К одним людям симптомы возвращаются реже одного раза в год, других – практически не покидают. Часто рецидивы наблюдаются при общем снижении иммунитета, простудах.

Бактериальный (стоматит Венсана)

«Заболевание вызывает условно-патогенная – не способная вызвать заболевание в здоровом организме – флора полости рта, например веретенообразные бактерии (род Fusobacterium) и некоторые спирохеты. Способность вызывать заболевание появляется у них на фоне сниженного иммунитета», – замечает врач.

Травматический

В результате травмы (прикусывание щеки или языка после анестезии, повреждение слизистой элементами брекет-системы, ортодонтическими пластинками, острыми краями пломб, коронками, зубными протезами) могут образоваться эрозии и язвы, говорит Александра Тарова.

«У детей часто выявляется хроническое прикусывание щек или губ, которое может привести к развитию стоматита. У малышей раннего возраста нередко можно наблюдать прилипание к твердому небу инородных тел», – подчеркивает она.

Аллергический или медикаментозный

«Это реакция на контакт со стоматологическими или зубопротезными материалами, лекарственными средствами. То есть иногда причиной стоматита становятся прием витаминов или антибиотиков, использование неподходящей зубной пасты, контакт с пластмассой, из которой изготавливают ортодонтические пластинки и съемные протезы», – объясняет стоматолог.

Классификация стоматита

По степени выраженности

Выделяют легкое, среднетяжелое и тяжелое течение стоматита.

При легкой форме признаки интоксикации отсутствуют, температура тела и общее состояние в норме. Заболевание проявляется ограниченным количеством язв, которые самопроизвольно и быстро проходят.

При среднетяжелой форме появляется мышечная, суставная и головная боль, температура повышается, а также увеличиваются шейные лимфоузлы. На слизистой оболочке рта образуется множество высыпаний.

При тяжелой интоксикационный синдром наиболее выражен и сопровождается тошнотой, рвотой, значительным повышением температуры тела. Высыпания имеют масштабный характер, очень болезненны.

По степени поражения слизистой оболочки

Выделяют поверхностный и глубокий стоматит.

При поверхностном стоматите наблюдаются покраснение, слабый отек, единичные поверхностные дефекты слизистой (афты).

При глубоком стоматите наблюдаются глубокие дефекты (язвы), которые при более тяжелом течении могут быть покрыты некротическим налетом.

Как передается стоматит

Заразен только вирусный стоматит. Он может передаваться, например, при поцелуе. Поэтому при возникновении симптомов необходимо сократить контакты с окружающими и пользоваться отдельными косметикой и средствами личной гигиены, в том числе, зубной щеткой.

Человек с бактериальным, травматическим, аллергическим и медикаментозным стоматитами не представляет опасности для окружающих.

Осложнения стоматита

Часто люди, у которых появляется стоматит, пренебрегают походом к стоматологу, однако это чревато осложнениями. Отсутствие лечения не только часто ведет к усугублению симптомов, но и к возникновению хронической формы заболевания и увеличению площади поражения слизистой рта.

Еще один неблагоприятный сценарий: поражение горла и гортани при запущенной форме стоматита. Кроме того, опасно попадание бактериальной инфекции в кровь и распространение ее по всему организму.

Как лечат стоматит

Домашнее лечение стоматита не допускается: часто это только усугубляет заболевание.

На приеме стоматолог изучает внешние проявления заболевания и собирает анамнез, но в некоторых случаях, чтобы поставить точный диагноз и отличить одну форму заболевания от других, он может задействовать и более сложные методы диагностики. Это и анализ крови, и мазок на микрофлору, и биопсия.

Выбор лечения зависит от вида заболевания, утверждает Александра Тарова. Терапия включает противовирусные/антибиотики (для вирусных и бактериальных форм), обезболивающие и противовоспалительные препараты, антисептики, витаминотерапию. Применяют препараты как внутрь, так и местно в виде мазей и аппликаций.

При остром герпетическом стоматите внутрь могут назначить:

– противовирусные в первые 5–7 дней заболевания (например, «Ацикловир» или «Валацикловир»);

– анальгезирующие и жаропонижающие (парацетамол, например «Эффералган» или «Тайленол»);

– антигистаминные («Кларитин», «Эриус» или «Тавегил»); – витамины (например витамин С, «Аскорутин»).

Местно применяют:

обезболивающие средства (1–2% раствор Тримекаина, гель «Камистад»);

антисептики для обработки полости рта (слабый раствор Фурацилина);

ферментные препараты (1–2% растворы Химотрипсина, Трипсина для очищения эрозий);

противовирусные средства в виде мазей или аппликаций растворов в первые 5–7 дней заболевания (мазь «Ацикловир» 5%);

эпителизирующие средства (масляный раствор витамина А или «Солкосерил»);

противовоспалительные средства (в тяжелых случаях могут использовать кортикостероиды).

При стоматите Венсана внутрь могут назначить:

при тяжелой форме болезни – антибиотики;

Витамин С;

антигистаминные препараты («Кларитин», «Эриус»).

Местно:

антисептики (Хлоргексидин 0,06%, Перекись водорода 1–2%);

протеолитические ферменты (Трипсин, Химотрипсин, Метронидазол в виде аппликаций размягченных таблеток).

При травматическом стоматите, местно:

обезболивающие средства (аппликации растворов 2% Лидокаина или спрей Лидокаина);

антисептики (орошение и аппликации растворов Хлоргексидина, Фурацилина);

ферментные препараты (растворы Химотрипсина 1–2%, Трипсина);

аппликации масляным раствором витамина А.

При аллергическом или медикаментозном стоматите важно прекратить использование съемного протеза, заменить зубную пасту или отменить прием препарата, который вызывает реакцию.

Внутрь назначают антигистаминные препараты («Эриус», «Кларитин»).

Местно:

кортикостероидные мази без антибиотиков (0,5% преднизолоновая, 1% гидрокортизоновая);

кератопластические средства при наличии эрозий (аппликации масляного раствора витамина А).

При этом в лечении стоматита в любом случае нужно придерживаться комплексного подхода . «Патологические процессы на слизистой оболочке полости рта связывают с заболеваниями различных органов и систем, а также изменением иммунного статуса. Поэтому проблемы должны решаться совместными усилиями стоматологов, терапевтов (или педиатров), дерматологов и других специалистов», – говорит врач.

К общим рекомендациям больным стоматитом относятся соблюдение здоровой диеты и поддержка водного баланса.

Стоматит и беременность

Стоматит часто появляется у беременных. Специфических причин возникновения этого заболевания у женщин в этот период не существует, просто в силу гормональной перестройки организм часто становится более уязвимым. Иногда появление стоматита при беременности может указывать на развитие анемии.

Стоматит у беременных быстро прогрессирует. Кроме того, при беременности иногда наблюдаются более частые рецидивы хронического стоматита. Поэтому важно сразу же обратиться к врачу, который подберет лечение, которое будет безопасным и для будущей мамы, и для ребенка.

Запреты при стоматите

При появлении симптомов заболевания нельзя:

употреблять пищу, раздражающую слизистую рта (кислую, острую и соленую, а также горячую и твердую);

обрабатывать слизистую оболочку спиртосодержащими растворами;

сдирать образовавшиеся на ранках корочки;

принимать лекарственные препараты без консультации со специалистом;

курить и употреблять алкоголь.

Профилактика заболевания

По словам стоматолога, профилактика стоматита должна быть комплексной. Это и тщательная самостоятельная гигиена полости рта, и регулярное посещение врача-стоматолога для гигиенических процедур и диагностики состояния зубов, а также исключение травмирующих и раздражающих полость рта факторов.

Во избежание возникновения заболевания у детей взрослым не следует облизывать их соску или ложку. «А вот дезинфицировать бутылочки и игрушки – обязательно», – добавляет Александра Тарова.

Важную роль в профилактике стоматита играет и укрепление иммунитета. Важно правильно питаться, вести активный образ жизни и избегать стрессов.

Фото: unsplash.com/aditya septian; pexels.com/Pavel Danilyuk, SHVETS production, Cedric Fauntleroy; East News/epifan, Antonio Gravante