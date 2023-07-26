33 комментария

ЗОЖ Daily
Блог

Как спастись от жары и избежать теплового удара?

Медицина Медицина
Евро-2020 Евро-2020
Здоровье Здоровье

Температура воздуха в ближайшие дни поднимется выше 30 °C. Как уберечься от теплового удара и пережить жаркие дни? Всемирная Организация Здравоохранения рекомендует придерживаться следующих правил.

Избегайте жары

Не выходите на улицу в самое жаркое время дня. Если все же оказались на улице, держитесь в тени и проводите как можно меньше времени под прямыми лучами солнца.

Не занимайтесь физическими упражнениями на жаре. Если необходимо, лучше всего проводить утренние тренировки в самое прохладное время дня – с 4 до 7 утра.

→ Тренировки в жару: сколько пить, как питаться, нужна ли кепка?

Не оставляйте детей и животных в припаркованном автомобиле.

Дома переместитесь в самую прохладную комнату, особенно на ночь ­– рекомендуется, чтобы температура в помещении была ниже 32°C днем и 24°C ночью. Это особенно важно для младенцев и лиц старше 60 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Если поддерживать прохладу в доме невозможно, проведите 2-3 часа в прохладном месте, например, общественном здании или торговом центре с системой кондиционирования.

Ночью постарайтесь охладить помещение: откройте на ночь все окна и не закрывайте их до восхода солнца. Днем уменьшайте тепловую нагрузку: затемняйте окна шторами (или ставнями, как делают в Италии и Испании), особенно с солнечной стороны. Можно повесить на окна влажные полотенца – воздух охладится, но повысится влажность.

Выключайте искусственное освещение и электрические приборы – они тоже нагревают воздух. При использовании кондиционера закрывайте все окна и двери. Если пользуетесь электрическим вентилятором, он будет эффективен при температуре до 35°C.

Охлаждайте себя и пейте больше жидкости

Периодически принимайте прохладный душ или ванну. Альтернативными вариантами могут быть холодные полотенца, обтирания губками, прохладные ванны для ног.

Носите легкую свободную одежду из натуральных материалов. Если выходите на улицу, надевайте широкополую шляпу или кепку и солнечные очки.

Регулярно пейте жидкости, избегайте алкоголя и слишком большого количества кофеина и сахара – они могут работать как диуретик и способствовать обезвоживанию организма. Ешьте небольшими порциями, но чаще. Избегайте продуктов с высоким содержанием белка (организм плохо усваивает белок на жаре).

→ В жару ничего не хочется есть. Как вообще тогда питаться? А что можно пить? Чего избегать?

Помогайте окружающим

Проверьте близких, соседей и друзей, которые проводят большую часть времени в одиночестве. Жара усиливает проблемы некоторых хронических заболеваний (сердечно-сосудистой системы, болезни почек, респираторных заболеваний), а также может вызвать обезвоживание или тепловой удар.

Людям с хроническими заболеваниями особенно нужна помощь в жаркие дни. Если вы или ваш родственник принимаете лекарства, уточните у врача, как данный препарат может влиять на терморегуляцию и баланс жидкости.

Если почувствовали себя плохо

Если чувствуете головокружение, слабость, сильную жажду или головную боль, как можно скорее переместитесь в прохладное место и измерьте температуру тела. Нормальной считается температура от 36,5 до 37,5°C. Тепловой удар наступает при температуре тела выше 41°C. Выпейте немного воды или фруктового сока, чтобы восполнить жидкость в организме.

Также как можно скорее перемещайтесь в прохладное место, если возникли болезненные ощущения или мышечные спазмы, особенно в ногах, руках или животе (чаще всего это происходит во время длительных физических упражнений на жаре). Выпейте жидкости с электролитами – изотоники, готовые спортивные напитки, минеральную воду. Медицинская помощь необходима, если тепловые судороги длятся более одного часа.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo, Alexander Hassenstein, Maxim Shemetov

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ заблокированному пользователю
Пишу из Западной Сибири, тут дожди нахлынули, средняя температура днем 13-15, ночью ниже 10. Пару дней назад тупо замерз на улице за полчаса, т к оделся по-летнему в легкую куртку. И такой прогноз на всю неделю. Так вот, жара - это благо, цените то, что имеете )
Ну как сказать. Когда холодно - можно одеться. А вот когда жарко...
+54
-3
+51
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Наша сборная решила ну его нафиг играть в такую жару, пасаны поехали отдыхать под зонтики к водичке!
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тут написаны инструкции для жарких дней, что не так? Просто приурочили к жаре в европе, которая так же в Москве. Что за комплексы?
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ заблокированному пользователю
Пишу из Западной Сибири, тут дожди нахлынули, средняя температура днем 13-15, ночью ниже 10. Пару дней назад тупо замерз на улице за полчаса, т к оделся по-летнему в легкую куртку. И такой прогноз на всю неделю. Так вот, жара - это благо, цените то, что имеете )
Благо? В квартире за 30 неделю, вчера вечером до 33 поднялось. Дышать невозможно, спать нереально, просто все мокрое, сам как из-под душа вылез. Кот, бедный, не ест почти и все время лежит, самому дурно, ребенку тоже. Даже жене, которая сама с юга, от такой жары плохо. Окна все откинуты, стекла шторами блэкаут занавешены. Ничего не помогает. Заказал установку кондиционера, но понятно, что аврал, надо ждать минимум неделю. Когда холодно, то можно одеться теплее. Когда такая жара - реально спасет только кондиционер (холодный душ помогает максимум минут на 5).
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вчера как раз меня хватил гипертонический криз после жары. Вода из меня лилась изо всех щелей. Рвота выходила из носа даже, глаза слезились жесть. И самое страшное, что прохладу нигде не найти. Квартира везде нагрелась после дневной жары. Лежать мог только на спине, бредни начались, заснуть не мог. 7 раз вырывало. Пить хочу безумно, но не могу, потому что вода сразу назад выходит. Пришлось вызывать врачей, вкололи анальгин и церукал. Заснул в 4 ночи, в 8 на работу. Вот теперь сижу как труп на работе, за весь день ничего не ел, только пью маленькими глоточками, а пить хочется ужас как. Жду, когда смогу прийти домой и просто лечь. Хотя и там пекарня еще та.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Баку жара невероятная. Люди в Каспий прыгают при первой возможности
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
У нас есть один строитель узбек, как то учил, что в жаркую погоду больше всего помогает, если выпить горячий чай, мол конденсат, все дела. Попробовал на деле. Потел как в сауне, но эффект начался, только тогда, когда я включил в своём кабинете кондиционер)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
странно 27* для вас жара?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Trash Talking
Вчера как раз меня хватил гипертонический криз после жары. Вода из меня лилась изо всех щелей. Рвота выходила из носа даже, глаза слезились жесть. И самое страшное, что прохладу нигде не найти. Квартира везде нагрелась после дневной жары. Лежать мог только на спине, бредни начались, заснуть не мог. 7 раз вырывало. Пить хочу безумно, но не могу, потому что вода сразу назад выходит. Пришлось вызывать врачей, вкололи анальгин и церукал. Заснул в 4 ночи, в 8 на работу. Вот теперь сижу как труп на работе, за весь день ничего не ел, только пью маленькими глоточками, а пить хочется ужас как. Жду, когда смогу прийти домой и просто лечь. Хотя и там пекарня еще та.
Выздоравливай!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Так жара уже прошла во многих европейских странах. Сейчас жара в России
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ заблокированному пользователю
Пишу из Западной Сибири, тут дожди нахлынули, средняя температура днем 13-15, ночью ниже 10. Пару дней назад тупо замерз на улице за полчаса, т к оделся по-летнему в легкую куртку. И такой прогноз на всю неделю. Так вот, жара - это благо, цените то, что имеете )
Ждем в Питере в +35 в тени, посмотрим, что ты будешь говорить после этого
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Никита Егоров
Ждем в Питере в +35 в тени, посмотрим, что ты будешь говорить после этого
Ждём в Сибири, хатами махнемся на лето?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Feezrooque
Если нет кондея, то купи льда (или сделай сам в холодильнике) и поставь в комнате в тазу.
Да вот думаю, как прийти сразу под прохладный душ, но и это говорят тоже вредно - перепады температур плохо на давление влияют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ hazowsky
Благо? В квартире за 30 неделю, вчера вечером до 33 поднялось. Дышать невозможно, спать нереально, просто все мокрое, сам как из-под душа вылез. Кот, бедный, не ест почти и все время лежит, самому дурно, ребенку тоже. Даже жене, которая сама с юга, от такой жары плохо. Окна все откинуты, стекла шторами блэкаут занавешены. Ничего не помогает. Заказал установку кондиционера, но понятно, что аврал, надо ждать минимум неделю. Когда холодно, то можно одеться теплее. Когда такая жара - реально спасет только кондиционер (холодный душ помогает максимум минут на 5).
Жил в жаре пожёстче много лет, жара однозначно лучше холода
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ заблокированному пользователю
Жил в жаре пожёстче много лет, жара однозначно лучше холода
Согласен. Жара костей не ломит.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Trash Talking
Вчера как раз меня хватил гипертонический криз после жары. Вода из меня лилась изо всех щелей. Рвота выходила из носа даже, глаза слезились жесть. И самое страшное, что прохладу нигде не найти. Квартира везде нагрелась после дневной жары. Лежать мог только на спине, бредни начались, заснуть не мог. 7 раз вырывало. Пить хочу безумно, но не могу, потому что вода сразу назад выходит. Пришлось вызывать врачей, вкололи анальгин и церукал. Заснул в 4 ночи, в 8 на работу. Вот теперь сижу как труп на работе, за весь день ничего не ел, только пью маленькими глоточками, а пить хочется ужас как. Жду, когда смогу прийти домой и просто лечь. Хотя и там пекарня еще та.
Если нет кондея, то купи льда (или сделай сам в холодильнике) и поставь в комнате в тазу.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Еще с длинными рукавами играют...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Trash Talking
Вчера как раз меня хватил гипертонический криз после жары. Вода из меня лилась изо всех щелей. Рвота выходила из носа даже, глаза слезились жесть. И самое страшное, что прохладу нигде не найти. Квартира везде нагрелась после дневной жары. Лежать мог только на спине, бредни начались, заснуть не мог. 7 раз вырывало. Пить хочу безумно, но не могу, потому что вода сразу назад выходит. Пришлось вызывать врачей, вкололи анальгин и церукал. Заснул в 4 ночи, в 8 на работу. Вот теперь сижу как труп на работе, за весь день ничего не ел, только пью маленькими глоточками, а пить хочется ужас как. Жду, когда смогу прийти домой и просто лечь. Хотя и там пекарня еще та.
Вчера тоже скакнуло, нашел выход - ТЦ, в идеале крупный. Там отличные системы кондиционирования воздуха.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ заблокированному пользователю
Пишу из Западной Сибири, тут дожди нахлынули, средняя температура днем 13-15, ночью ниже 10. Пару дней назад тупо замерз на улице за полчаса, т к оделся по-летнему в легкую куртку. И такой прогноз на всю неделю. Так вот, жара - это благо, цените то, что имеете )
Вчера с одним жителем Лондона говорил, ночью +9 было у них
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Никита Куломзин
Холод лучше чем жара. Там где жара там крокодилы, пауки, змеи, акулы, скалопендры и прочие чудовища🤣 а у нас замечательно, зайцы,волки,медведи и тигры, все наши родненькие зверушки😁
там, где много холода зимой - летом, как правило, очень много жары... а вот то, про что говоришь ты - скорее относится к умеренному климату, где не бывает холода и не бывает жары - а так, промозглая погода круглый год, ни то, ни се...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Меня удивляют советы - ходить в одежде из натуральных материалов, хотя футболисты все играют в 100% синтетике. Она для того и разработана, чтобы лучше теплорегулирование обеспечивать вообще-то
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вот это нужная статья, недавно страданул от теплового удара!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сегодня с кентами чтобы поиграть, собрались в 8 утра. К 9 уже было невыносимо жарко. В 10 ад, на земле ) бедные профи в такую жару бегать столько
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мокрое полотенце на шею, очень помогает в жару.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
проблема не в жаре, а во влажности и безветрия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Переехать в Териберку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Холод лучше чем жара. Там где жара там крокодилы, пауки, змеи, акулы, скалопендры и прочие чудовища🤣 а у нас замечательно, зайцы,волки,медведи и тигры, все наши родненькие зверушки😁
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий