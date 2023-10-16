Ирландии выгодно проиграть Нидерландам в отборе на Евро. Чего?

Отбор к Евро-2024 все ближе к развязке – самое время считать расклады. И в группе В сложилась увлекательная ситуация – сборной Ирландии выгоднее проиграть матч сборной Нидерландов, который состоится в ноябре. Это пусть и немного, но улучшит шансы на проход на Евро.

Как это возможно? Спасибо Лиге Наций

Ирландцы уже потеряли шансы отобраться на ЧЕ напрямую, но все еще могут попасть на турнир через плей-офф – его участники определяются благодаря Лиги Наций. Пока так:

Напомним, как происходит отбор на Евро через плей-офф:

● Изначально 12 мест получают победители групп в Лигах А, В и С;

● Если победитель группы отобрался на Евро через квалификацию, то место в плей-офф получает следующая команда из той же лиги;

● Если в какой-то лиге остается меньше четырех команд, которые уже отобрались на Евро через квалификацию, то место в плей-офф получает победитель Лиги D (Эстония);

● Если в лиге остается меньше трех команд, которые не отобрались на Евро напрямую, то место передается в следующую по рангу лигу.

А теперь следим за руками. Так выглядит таблица группы, в которой играют Нидерланды и Ирландия.

Франция уже отобралась на Евро. И Нидерланды, и Греция – победители своих групп Лиги Наций. Но если освободившееся после квалификации голландцев место перейдет команде Лиги В, то вот место греков уйдет только в Лигу С.

Так что ирландцам выгоднее, чтобы Голландия квалифицировалась на Евро-2024 напрямую и освободила место в плей-офф. Победа над сборной Ирландии улучшит шансы Нидерландов на прямой выход на турнир. А Ирландия благодаря потенциальному прямому выходу Нидерландов слегка увеличит шансы на попадание в плей-офф.

Впрочем, Ирландии все равно нужно чудо

Для прохода в стыки Ирландии нужен практически невероятный расклад. Пять из 12 мест в плей-офф получат команды из Лиги С и Эстония из Лиги D. Значит, Ирландии надо, чтобы 19 из 26 команд выше в рейтинге Лиги Наций, отобрались напрямую – тогда сборная попадет в число 7 участников плей-офф.

Вот тут и начинаются сложности. На текущий момент (после матчей 15 октября) условие выполняют только 16 команд из нужных 19. Вот сборные, за которые теперь болеют в Ирландии:

● Нидерланды забирают вторую путевку из группы В, Греция идет в стыки Лиги Наций как один из победителей Лиги С;

● Уэльс и Хорватия уже не выкинут Турцию из числа участников Евро-2024 – неприятная новость для Ирландии. Но эти сборные еще должны не пропустить вперед себя Армению.

● Чехия (3-е место группы Е, 8 очков после 5 матчей) и Польша (2-е место группы Е, 9 очков после 6 матчей) должны обойти в своей группе Албанию. У Албании сейчас 13 очков после 6 матчей, остались только игры против Молдавии и Фарерских островов. К слову, Молдавия уже потеряла шансы на плей-офф, но еще имеет шанс отобраться напрямую.

● Израиль (3-е место группы I, 11 очков после 6 матчей) должен отцепить Румынию (1-е место, 16 очков после 8 матчей). Именно Румынию, а не Швейцарию, сейчас занимающую второе место в группе.

● Босния и Герцеговина (4-е место группы, 9 очков после 7 матчей) и/или Исландия должны финишировать выше Люксембурга и Словакии и забрать оставшееся место на Евро-2024 в этой группе (одно уже точно у Португалии).

Пока что все выглядит не очень перспективно для сборной Ирландии – нужно выполнение хотя бы трех условий из этих пяти. Но математические шансы остаются – и есть смысл проигрывать Нидерландам.

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press