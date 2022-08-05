«Олимпиакос» и «Маккаби» могут сыграть друг с другом в трех разных еврокубках. Это как?

Объясняем.

Во втором раунде квалификации ЛЧ «Олимпиакос» проиграл «Маккаби» из Хайфы по сумме двух встреч (1:1, 0:4). Израильтяне прошли дальше, а греки отправились в третий раунд отбора Лиги Европы. Удивительно, но в этом сезоне «Олимпиакос» может встретиться с «Маккаби» еще дважды – причем в разных еврокубках. Это обнаружил комментатор «Матч ТВ» Эльвин Керимов в своем телеграм-канале «Актюркоглу и Митроглу».

Что должно случиться, чтобы клубы встретились второй раз?

«Олимпиакосу» нужно выйти в следующий раунд – то есть по сумме двух матчей обыграть словацкий «Слован». Первый уже сыгран – в Пирее закончили 1:1.

«Маккаби» нужно проиграть кипрскому «Аполлону». Но шансы на такой исход очень малы – в первом матче израильтяне дома разгромили киприотов 4:0.

Так, а третий?

Допустим, «Олимпиакос» во втором матче вырвет победу у «Слована», а «Маккаби» растеряет преимущество и проиграет «Аполлону» в гостях. Тогда «Олимпиакос» и «Маккаби» встретятся снова меньше месяца спустя – и уже не в ЛЧ, а в ЛЕ.

В таком случае победитель пары выйдет в групповой этап ЛЕ, а проигравший – в групповую стадию Лиги Конференций. После этого ждем следующий сценарий: клуб из ЛЕ должен занять третье место в группе, а клуб из ЛК – второе. Тогда «Олимпиакос» и «Маккаби» смогут пересечься в стыках к плей-офф ЛК.

Звучит маловероятно, но было бы красиво.

Фото: facebook.com/Mhfootballclub