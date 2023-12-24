Трагедия под Рождество: Дед Мороз на парашюте врезался в крышу стадиона АПЛ и упал с 30 метров

«Честно говоря, я мало что помню. Только как пришел в себя и понял, что провел три недели в реанимации», – вспоминал сержант британских ВВС Найджел Рогофф.

13 декабря 1998-го Рогофф совершал очередной парашютный прыжок – в его жизни их было больше шести тысяч. Внезапно все пошло не плану.

В то декабрьское воскресенье в АПЛ проходил 17-й тур. Центральный матч играли в Бирмингеме: к неожиданному лидеру «Астон Вилле» приехал действующий чемпион «Арсенал». К перерыву бирмингемцы горели 0:2 – дубль оформил Деннис Бергкамп.

Настроение на трибунах было паршивое. «Арсенал» хоть и имел проблемы в таблице, замыкая топ-5, за почти весь первый круг пропустил меньше всех в лиге – 7 мячей. Забить ему 2 за тайм, чтобы отыграться, казалось нереальным.

Матч для бирмингемских фанатов могли скрасить парашютисты – их шоу планировалось в перерыве. По задумке, четверо военнослужащих Королевских военно-воздушных сил приземлились бы на поле «Вилла Парк» в костюмах Дедов Морозов (в Британии – Father Christmas), напоминая о скором Рождестве. Командиром группы значился 39-летний Найджел Рогофф.

«Погодные условия были плохими, но парень на земле дал добро. Хотя решение покинуть самолет было полностью моим. Никого из самолета не выгоняли», – описывал Рогофф начало прыжка в интервью The Guardian.

Из самолета он вышел первым. Через пару минут был у стадиона. Над углом западной и северной трибун заложил вираж, чтобы развернуться к полю. Но вместо плавной посадки в центральном круге полетел в сторону крыши.

«Я не помню, когда понял, что все идет не так. Было темно, ветрено, и права на ошибку почти не оставалось. Другие прыжки закончились успешно, результат моего все знают», – говорил Рогофф.

На бешеной скорости он влетел в навес над трибунами.

«Я никогда не забуду звук его удара о крышу», – спустя 20 лет вспоминал болельщик «Виллы» под ником LukeJames.

30 тысяч зрителей ахнули. От столкновения Найджела подбросило, тело сделало сальто в воздухе, пока руки пытались ухватиться хоть за что-то.

«Эти несколько секунд или миллисекунд были ужасающими, они казались вечностью», – слова болельщика Brassneck.

После столкновения Рогофф полетел вниз.

«Когда он падал, я надеялся, что парашют зацепится за что-нибудь», – говорил еще один свидетель Somniloquism.

Не зацепился.

Парашютист в костюме Деда Мороза грохнулся на дорожку между полем и трибунами. С 30-метровой высоты.

«Не забуду тишину после того, как он упал. Это вообще не казалось реальным», – продолжал LukeJames.

«На несколько секунд стадион погрузился в тишину. Потом люди побежали к нему», – подтверждал fredm.

Найджела обступили сотрудники стадиона, погрузили на носилки, надели кислородную маску и под аплодисменты увезли под трибуны. Пока он лежал в сознании, дергаясь от боли, на газон приземлялись остальные парашютисты.

Параллельно на стадионе разворачивалась другая драма. В перерыве отец болельщика aldridgeboy пошел за горячим напитком, но не вернулся ко второму тайму. Aldridgeboy забеспокоился – отец в тот день был не очень здоров – и отправился на поиски. Болельщик нашел родителя окруженным медперсоналом. Того трясло, он жаловался на сердце.

На медицинской каталке отца повезли в медицинский кабинет. Aldridgeboy пошел за ним. «Мы приехали туда в момент, когда Найджела только увезли в больницу. Комната напоминала кровавую бойню. Повсюду была кровь, и запах, который я никогда не забуду. Мне было физически плохо, я чувствовал себя виноватым за то, что вообще оказался там», – вспоминал болельщик «Виллы».

Его отец оказался в порядке.

***

В больнице Рогоффу диагностировали переломы обеих ног, таза, руки, нескольких ребер и травмы внутренних органов. Операция началась через час.

«Астон Вилла» и «Арсенал» в тот момент не закончили. Из-за происшествия второй тайм отложили на 20 минут. Когда казалось, что все события в матче случились, «Вилла» забила дважды за две минуты. А в конце вонзила третий и единолично возглавила таблицу – конкурент «МЮ» сыграл вничью с «Тоттенхэмом».

Операция ушла за полночь.

«В ту ночь мне влили 177 доз крови. Я никогда в жизни не был донором, но 177 человек протянули руку и сдали кровь – все они внесли вклад в спасение моей жизни», – восхищался Рогофф.

Следующие три недели он провел в медикаментозном сне – на аппарате искусственной вентиляции легких. Очнулся уже в 1999-м.

«Конца я пришел в сознание, увидел, что у меня по-прежнему две ноги, но левая выглядела не очень хорошо, – говорил Найджел. – Врачи сказали, что коленная чашечка осталась на вершине стадиона, и предложили подумать об ампутации. Я согласился».

Рогоффу отрезали ногу выше колена.

Он провел в больнице несколько месяцев, а в августе 1999-го вернулся на «Вилла Парк» – поприветствовал болельщиков перед домашней игрой нового сезона. На газон вышел в протезе.

***

После выписки Рогофф уволился из Королевских ВВС. В ноябре 2001-го он снова оказался в новостях.

«Я понял, что обязан жизнью каждому человеку, сдавшему кровь. До несчастного случая я не задумывался, но потом понял: нам необходимо увеличить донорскую базу», – говорил бывший парашютист с экранов ТВ и полос газет.

Чтобы привлечь новых доноров, Рогофф придумал испытание: проплыть на байдарке вдоль побережья Великобритании. Цель: привлечь 100 тысяч новых доноров и собрать 100 тысяч фунтов для благотворительной организации ветеранов вооруженных сил.

К идее Найджел подключил другого экс-военного Дэвида Абрутата, с которым познакомился на реабилитации. Из-за паралича нижних конечностей Абрутат ехал по стране на ручном велосипеде.

Заплыв-забег стартовал в мае 2002-го. Финишировать планировали спустя 130 дней. В июне парни были в пути, но дальше сошли.

Неудача не отпугнула – байдарки оказались новой страстью Рогоффа. В 2008-м он повторил заплыв. На дистанции столкнулся с мощным ветром, вывихнул плечо и попал в больницу, но через три дня вернулся к делу. «Одна нога, одна рука – это не имеет значения», – объяснял он.

В 2016-м 56-летний Рогофф заявился на Atlantic Rowing Race – самую сложную гребную гонку мира. 4700 километров от Канарских островов до острова Антигуа в Карибском море, в соперниках – здоровые экипажи. А вот экипаж Найджела:

● Кейл Рос, потерял ногу во время службы в Афганистане;

● Пэдди Галлахер, потерял ногу во время службы в Афганистане;

● Ли Спенсер, потерял обе ноги, когда спасал раненого автомобилиста в Британии – в Спенсера слетела другая машина.

Команда с тремя ногами на четверых переплыла Атлантику на веслах за 46 дней. Не помешали ни тропические штормы, ни 15-метровые волны, ни морская болезнь.

Результат – 5-е место из 26 экипажей. Поздравления летели со всей Британии, самое статусное – по видеозвонку от принца Гарри.

«Я не мореход, но море мне нравится. Думаю, в моей ДНК заложено иметь вызов, открываться чему-то воодушевляющему. Не всегда получается – пару раз я пытался обойти Великобританию на байдарке, и меня спасали посреди ночи где-то в Северном море. Но у меня военное прошлое и типичное военное чувство юмора, поэтому здесь нет проблемы», – говорил бывший сержант.

***

Однажды на форуме парашютистов Dropzone появилось сообщение: «Есть ли у кого-нибудь информация о Роджи? Это британский прыгун, который получил травму во время демонстрационного прыжка. Некоторые его старые американские приятели хотят поздороваться».

Контакт разыскали. Роджер мог рассказать приятелям много нового.

Находясь на реабилитации, он познакомился с медсестрой Сарой. Дружба стремительно переросла в роман и в брак. В 2002-м у пары родились близнецы Гарри и Оливер.

Детство они провели в Южной Африке, где отец строил дома. Через 10 лет семья вернулась в Британию. Кроме гребли, Найджел занимался парапланеризмом, вернулся в подводное плавание и получил лицензию частного пилота.

Из сообщений на форуме выяснилось, что мужчина круто изменил не только свою жизнь.

«Он был тем парнем, который помог мне стать инструктором, – писал один из пользователей. – У меня никогда не было ни малейшей идеи сделать это, пока он не отвел в сторону и не сказал, что у меня есть потенциал. Спустя 21 год я объездил весь мир, установил 7 мировых рекордов, живу в Калифорнии и зарабатываю на жизнь прыжками. Если бы Найджел не подтолкнул меня к этому, я бы до сих пор работал программистом в Великобритании».

***

Когда перед гонкой через Атлантику у Рогоффа спросили про трагедию на «Вилла Парк», он ответил, что не зацикливается на ней: «У ребят, с которыми я поплыву, намного более травмирующие истории. Мой случай – пустяк. Я всегда говорю, что это был просто дерьмовый день на работе. Моя профессия связана с высоким риском, тогда мне немного не повезло».

Найджела не травмируют воспоминания. Намного больше он переживает за зрителей, которые пришли приятно провести время, а увидели хоррор:

«Когда я лежал в больнице, читал много писем. Из них стало очевидно, что я повлиял на жизни людей. Например, момент столкновения и падения видели дети. Они пришли посмотреть футбольный матч и увидели, как Дед Мороз отскочил от крыши стадиона. Я до сих пор чувствую себя виноватым из-за этого. Все, что я могу сделать, это извиниться».

Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill /Allsport, David Jones – PA Images; facebook.com/britisharmy/Rupert Frere, Crown Copyright; Birmingham Mail