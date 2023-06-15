23 комментария

Прошедший сезон – рекордный в истории в РПЛ по количеству назначенных пенальти: 121 в 240 матчах.

Их число резко возросло с введением ВАР (с 72 в сезоне-2018/19 до 100 в сезоне-2019/20, дальше – еще больше), а вместе с трендом в лиге появился свежий мем – футболист-дельфин. Сначала за частные и красивые нырки в чужой штрафной, на которые велись судьи, так называли Александра Соболева. Форвард игнорировал прозвище, потом шутил.

В последнем сезоне у Александра появился мощный конкурент. С помощью эффектных, но иногда надуманных падений Николай Комличенко заработал сразу 8 пенальти за чемпионат, повторив европейский рекорд.

«Меня стали называть дельфином? Ну, если есть какие‑то вопросы, присылайте видео, посмотрим, где я мог занырнуть», – комментировал игрок «Ростова», еще не научившись в иронию.

Мем про дельфина настолько прижился, что его можно найти в комментариях примерно под каждой новостью о Соболеве и Комличенко, а под постом о фразе «Судья – клоун» самый популярный коммент выглядит так:

Мы пообещали взять тему в работу – и выполнили обещание.

Александр Головин поговорил о дельфинах с доктором биологических наук, профессором института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Александром Яковлевичем Супиным. Он изучает дельфинов больше 50 лет и знает о них все.

У дельфинов есть легкие, потому что их предки обитали на суше. Но из воды они выпрыгивают по другим причинам

– Одно из самых удивительных свойств дельфинов – их нырки из воды и обратно. Зачем они это делают?

– Давайте разберемся.

Дельфины – полностью водные животные, всю жизнь они проводят в воде. Но если взять классификацию животных, то, как и их ближайших родственников – китов, дельфинов называют вторично водными.

Дело в том, что когда-то совсем далекие предки всех животных появились в воде. Часть из них так и осталась там – например, рыбы. Они – первично водные. Другая часть стала осваивать сушу.

Прошло время, некоторые из второй части, то есть из наземных животных, снова отправились в водную среду. Так было с предками дельфинов – еще примитивными млекопитающими. На суше им стало тесновато и трудно добывать пропитание. Обратный процесс они начали с ныряния в воду и охоты под водой.

Это случилось 60-70 миллионов лет назад. За такой срок дельфины полностью приспособились для передвижения в воде, это их родная среда. От суши они полностью отвыкли. Но некоторые особенности все-таки унаследовали от наземных предков, в том числе и дыхание. Поскольку у предков давным-давно исчезли жабры, а вместо них появились легкие, переделать обратно уже не получилось.

Итог: у дельфинов, как и у нас с вами, есть легкие, приспособленные для дыхания воздухом. Это осложняет их жизнь.

– Насколько сильно?

– Дельфины не могут находиться под водой долго. Если речь про небольшого дельфина, его максимум – 10 минут. Более крупные сородичи – киты – способны быть в воде несколько часов. Потом они должны обязательно подняться к поверхности, проветрить легкие и с новым запасом кислорода нырнуть вниз.

Конечно, даже 10 минут – это больше, чем может обходиться без воздуха человек. Влияет то, что мы вдыхаем воздух, в котором содержится 20% кислорода, а выдыхаем с содержанием 16%. То есть используем небольшую часть. Дельфины могут извлекать кислород из того объема воздуха, который есть в легких, почти полностью. Это позволяют им продержаться на одном вдохе дольше человека.

– Для набора воздуха им нужно подняться к поверхности или выпрыгнуть?

– Процедура набора воздуха в легкие у дельфинов и китов устроена так, чтобы как можно меньше мешать жизни в воде. Поэтому дыхательные отверстия у них расположены не как у людей, собак или кошек, а переместились на макушку. Дельфину нужно подняться к поверхности, чтобы только макушка оказалась над ней. Этого достаточно, чтобы буквально за секунду освободить легкие от отработанного воздуха, наполнить их свежим воздухом и, не меняя траектории движения, скрыться под водой.

– Тогда зачем они выныривают из воды?

– Точно не для того, чтобы нормально дышать. Иначе им пришлось бы прыгать каждые несколько минут – не напрыгаешься.

На самом деле версий много, точного понимания нет. Чаще всего считают, что это элемент игры и ухаживаний за противоположным полом – чтобы привлечь самок. Для полового поведения как раз выгодно обозначить себя максимально зрелищным образом, чтобы предмет воздыхания обратил внимание и увидел, какой я большой, ловкий, сильный.

– Я читал еще про несколько версий – сбрасывание паразитов с тела, поиск добычи, отпугивание акул.

– Точно не первый вариант: у них не так много наружных паразитов, чтобы глушить их, выпрыгивая из воды.

Про поиск добычи: дельфины – плотоядные животные, разглядеть добычу лучше они могут именно под водой. Находясь над поверхностью, невозможно разглядеть рыбу под ней, потому что свет отражается от поверхности и сверху, и снизу.

Вариант с хищниками тоже отпадает. Во-первых, акулы и дельфины сталкиваются не так часто. По крайней мере, те дельфины, которые обитают в наших морях – Черном или Белом, на Дальнем Востоке. В Черном море есть акула, но она полметра длиной и не представляет опасности. Во-вторых, акулы не сильно пугливые. Если их потенциальная жертва плещется в воде и издает шум, это их только привлекает.

Вот игровое и половое поведение – работоспособная гипотеза.

– Почему рыбы не выныривают?

– Как мы выяснили, рыбы – первично водные животные, они стараются никогда не покидать воду. Кроме того, надо принимать во внимание разницу в интеллекте. Все-таки рыбы – относительно примитивные животные, а дельфины – высокоразвитые. С очень большим мозгом и сложным поведением. А любое игровое поведения – прерогатива животных с развитым мозгом.

– Что по поводу китов – они выныривают?

– Дельфины – это и есть небольшие киты.

Дело в том, что все живое делится на систематичные единицы, а дельфины принадлежат к отряду китообразных. Если это крупное животное, мы называем его китом. Если не очень – дельфином. Если совсем маленькое – морскими свиньями. Но на самом деле все это представители одного и того же отряда животных. Это все киты.

По поводу выныриваний: все-таки кашалоту весом в несколько тонн неудобно заниматься такими глупостями. Дельфину с весом 100-200 килограммов намного легче.

– За счет чего они так красиво выпрыгивают из воды и ныряют обратно?

– Помогает хвост – он служит как бы двигателем. То есть органом, который энергию превращает в движение. Хвост позволяет им двигаться под водой, развивать приличную скорость. Такую, что, если направить его вверх – на поверхность воды, он вынесет дельфина на несколько метров над водой. Потом, правда, дельфин плюхнется обратно.

– Как часто они прыгают?

– Если дельфин разыгрался, он может выдать серию из нескольких прыжков. Но не 10 и не 100. Все-таки это элемент поведения, который требует значительной траты энергии. Для него нужно разогнаться.

Дельфины легко поддаются обучению, а лучше всего умеют именно нырять. Они отрабатывают трюки с тренерами (слово «дрессировщик» обижает тренеров)

– Как вы относитесь к дельфинариям?

– Считаю, что это полезные заведения. Они знакомят людей с животными, занимаются образовательной и просветительной деятельностью. Плюс в дельфинариях дельфины живут намного дольше, чем в естественной среде. Там у них есть правильное питание и лечение. Если это правильный дельфинарий, конечно.

– Дельфины легко поддаются обучению?

– Да. По отношению к человеку они ведут себя очень корпоративно, их не надо заставлять. Если дрессировщик диких животных в цирке в основном действует наказаниями, то с дельфином это не проходит. Он просто уплывет и не будет работать. С дельфином работает только взаимная заинтересованность.

Кстати, специалисты по работе с дельфинами никогда не называют себя дрессировщиками. Они обижаются на это и считают себя тренерами. И тренировки идут успешно, во многих случаях дельфины активно работают с людьми, идут на контакт. В процессе обучения они часто сами предлагают трюки, которые остается только подкрепить тренеру.

Диапазон таких элементов небезграничен. В основном хорошо получается тогда, когда от дельфина требуют то, что он может выполнять в естественной среде: прыжки и тому подобное.

– То есть в целом дельфины все умеют и без тренеров?

– Если мы берем элементы естественного поведения – например, прыжки – то да. Если тренер хочет, чтобы дельфин совершал прыжки по команде и как-то особенно красиво, это легко. Что-то неестественное получится хуже.

– Правда, что дельфины умеют плавать вертикально?

– Если толково объяснить, дельфин сможет все что угодно. Но вообще дельфин плавает вдоль оси своего тела, в том положении, которое создает минимальное сопротивление воды. Зачем ему тормозить движения, если в природе от него это не требуется?

– Как тренеры дают команду дельфинам? Голосом?

– Со звуками дело обстоит хуже, потому что тренер живет в воздушной среде, а дельфин – в водной. А звук из воздуха в воду передается плохо. В основном все идет через зрительные сигналы – жесты. У дельфинов хитро устроено зрение, оно хорошо работает и под водой, и в воздухе. Если дельфин поднял голову над водой и смотрит на тренера, он прекрасно видит, что делает тренер и различает его команды.

Хотя звуки тоже используют. Для этого есть технические средства, которые транслируют их в воду.

Российские дельфины – родственники атлантических. Но у нас они обитают только в морях, пресноводных дельфинов в стране (например, под Барнаулом) не существует

– Если сравнивать интеллект дельфинов с другими животными, кто умнее?

– Я не раз слышал этот вопрос, и у меня заготовлен ответ. Глупых животных не бывает. Кто был глупый, тех уже давно съели. Каждое животное умно по-своему. Оно хорошо ориентируется в той обстановке, для которой приспособлено. Если заставить дельфина лазить по деревьям, то у обезьяны это получится лучше. А если плавать наперегонки, то лучше у дельфинов.

Неправильно сравнивать животных с разным образом жизни. Как спросить, у кого больше мастерства – у слесаря или учителя английского.

– А если брать взаимодействие с человеком?

– Здесь нет определенного ответа. Успешность взаимодействий зависит не только от того, умное животное или глупое. Но еще и от того, что диктует ему привычный образ жизни. Хищник, которого дрессируют в цирке, не обладает природными задатками, чтобы взаимодействовать с человеком. У него есть только страх. Если дрессировщик внушит зверю страх перед наказанием, что-то получится.

Дельфины очень корпоративны к человеку. Это факт. Из-за этого дельфин принимает тренировки не как насилие, а как обоюдное взаимодействие.

– Насколько дельфины опасны?

– Атаковать человека он не будет. Более того, описаны случаи, когда дельфины толкали человека к берегу, когда он тонул. Насколько это можно считать правилами – непонятно.

Но объясню, почему такое вообще возможно. Как у вторично водных животных, у дельфинов выработались инстинкты взаимопомощи. Если дельфин больной, раненый, плохо себя чувствует, его надо поддержать, спасти и подтолкнуть к поверхности воды, чтобы он подышал и не захлебнулся. Дельфины это чувствуют.

Точно так же у них есть средства, чтобы определить, что человек тоже дышит воздухом. И те инстинкты спасения, которое им присущи, могут применяться и к человеку.

– Вы несколько раз сказали про их особую дыхательную систему дыхания. А как дельфины спят – ночуют рядом с поверхностью?

– Во сне дельфины не отключают мозг. У них, как у млекопитающих и у человека, половины мозга – почти зеркальное отражение друг друга. Когда дельфин спит, у него отключается одна половина. А вторая работает достаточно для того, чтобы контролировать воздух, всплывать к поверхности воды и делать вдохи. Потом полушария меняются: то, которое выспалось, включается, а другое – засыпает.

– Дельфины в России и в других странах различаются?

– Все зависит не столько от места обитания, сколько от систематического положения – к какой группе они принадлежат. Дельфинов много видов и несколько разных семейств. Ближайшие родственники дельфинов из Черного моря – атлантические дельфины. Они принадлежат к одному виду, но разным подвидам. Это если мы говорим о крупным дельфинах – Афалинах.

Еще в Черном море есть мелкие дельфины – по 30-50 килограммов. Их ближайшие родственники обитают в Балтийском море.

В разных частях мирового океана обитают разные дельфины. Одни приспособлены к холодным водам, другие – к теплым. В основном все зависит от вида. Есть вообще дельфины, которые обитают только в несоленой воде. А есть виды, которые могут обитать и там, и там.

– В российских реках – например, в Оби – есть дельфины?

– Нет. Они водятся в реках Южной Америки, Юго-Восточной Азии. В Москве-реке, Волге, Дону или Днепре дельфинов вы не увидите.

Фото: globallookpress.com/RosneftRu, Konrad Wothe, Michael Weber, Stuart Westmorland