У Дибалы польские корни, а всего в Аргентине – миллион поляков. Они бежали туда в том числе от Российской Империи

Объясняем.

Польская диаспора – одна из самых многочисленных в мире. При населении страны в 38 миллионов за ее пределами находятся около 20 миллионов человек.

Больше всего этнических поляков живет в США – почти 10 миллионов. Следом идут Германия (до 5 миллионов), Бразилия (до 3 миллионов) и Франция (1 миллион). На пятом-шестом месте по эмиграции – Аргентина. По разным подсчетам, в южноамериканской стране нашли дом от 500 тысяч до более чем одного миллиона поляков (примерно столько же – в Великобритании). При населении Аргентины в 47 миллионов выходит, что от 1% до 2% ее жителей связаны с Польшей.

Почему поляки массово уехали в страну в 12 тысячах километрах от родины? И как они живут там сейчас?

Поляки бежали от гнета Российской империи, а потом – польские евреи от преследований. Первые переселенцы попали в Аргентину случайно

Польская эмиграция – не в Аргентину, а вообще – стартовала в первой половине 19-го века. Три раздела Речи Посполитой между Россией, Пруссией и Австрией, а также вхождение в состав Российской империи в 1815-м сделали так, что поляки начали массово покидать родину.

Основным пунктом назначения стали Соединенные Штаты. Но несколько кораблей причалили и к берегу Аргентины. На них после наполеоновских войн прибыли военные, которые на новом месте занялись любимым делом, – войной. В 19-м веке Аргентина вела беспрерывные сражения – за независимость, между провинциями, с Бразилией, США, Перу, Боливией, Уругваем и Парагваем. В некоторых из них участвовали польские солдаты.

Несмотря на эмиграцию 1810-х, официальным стартом польской диаспоры в Аргентине считается 1897 год. По традиции несколько судов следователи из Европы в США, но одно не прошло санитарный контроль. От безысходности оно повернуло на юг и пришвартовалось у северной аргентинской провинции Мисьонес. На берег вышли 14 крестьянских семей, основавших первое польское поселение. За десятилетия оно разрослось в тысячи раз, а Мисьонес благодаря полякам стал одним из главных производителей чая и мате.

В 1905-1907 годах поток эмигрантов усилился. Повлияла польская революция, которая жестко подавлялась армией Российской империи. Польша в составе России обладала широкой автономией и даже имела конституцию, но все равно считалась далеко не свободной. В стране проходила жесткая русификация – закрывались польские школы, католиков не брали на государственные посты, землевладельцы облагались дополнительным налогом. «Что не доделал русский штык — доделает русский чиновник, русская школа и русский поп», – говорил Михаил Муравьев, командовавший подавлением польского восстания в 1863-м (по другой версии, это слова куратора Виленского учебного округа Ивана Корнилова).

Люди уезжали от русского мира, часто потеряв идентичность. Исследователи указывают, что до 1920-х (до восстановления независимости) посчитать число польских мигрантов в Аргентине почти невозможно. Бежавшие из Российской империи указывали себя русскими, австрийцами, немцами и редко когда – поляками.

Первые достоверные сведения есть за период 1921-1930 годов – за эти 10 лет в Аргентину переехало около 120 тысяч поляков. Переехало из-за экономических трудностей в молодой республике и новых репрессий – уже со стороны Юзефа Пилсудского, который в 1926-м установил в стране авторитарный режим. Пиковый год – 1929-й: 24 тысячи переселенцев.

Третья волна эмиграции пришлась на десятилетие перед Второй мировой. Польша даже под контролем России считалась «раем для евреев» – в ней терпимо относились к любым религиям. В 1827 году страна на 9% состояла из иудеев, пропорция сохранилась и в переписи 1931 года. Но в 1930-х в Польше обострился еврейский вопрос: среди этнических поляков усилился антисемитизм, участились еврейские погромы.

Между 1935-м и 1937-м в ходе погромов убили 79 евреев, еще около 500 были ранены. Евреев лишали пособий и имущества. Из состоятельной прослойки общества они переходили в режим нищих и массово уезжали из страны. Многие евреи релоцировались в Палестину, около 30 тысяч – в Аргентину.

С XIX века до начала Второй мировой в Аргентину переехало, по разным оценкам, от 150 до 250 тысяч жителей Польши. Среди них – крестьяне, рабочие и даже ученые, которые нашли работу в том числе в аргентинской нефтяной промышленности.

После войны поляки уезжали от коммунистов, хотя во Второй мировой аргентинская диаспора поддерживала СССР и даже набирала добровольцев

Во второй мировой на стороне СССР воевала 100-тысячная армия Войска Польского. Диаспора в Аргентине активно поддерживала военных: собирала для них деньги, отправляла посылки, давала приют беженцам после ранений, а две тысячи аргентинских поляков записались добровольцами в польскую армию.

После победы солдаты составили еще одну волну эмиграции. Около 16 тысяч бывших военных переехали в Аргентину из коммунистической зоны влияния, над которой опускался железный занавес. Вместе с ними в Южную Америку отправлялась интеллигенция: врачи, учителя и ученые хотели жить в свободной стране, а не под надзором СССР.

Незначительная, но важная часть послевоенной эмиграции – польское дворянство. После прихода нацистов, а затем коммунистов оно потеряло все имущество и в Аргентине начинало жизнь заново. Среди эмигрировавших знатных фамилий были князья Карлос и Леон Радзивиллы, Андрес Грабиа Ябжиковский, граф Хенрик Собанский, графы Золтовские.

После 1950-х эмиграция остановилась, пока новая волна не хлынула через 30 лет. В 1980-м в Польше прошла всеобщая забастовка профсоюзов. Ее итог: создание объединения «Солидарность», которое боролось против авторитарного коммунистического режима. Через год после создания к «Солидарности» присоединились 9 миллионов человек. Протесты вынудили власти ввести военное положение. Оппозиционных активистов задерживали, забастовки жестко подавлялись милицией, Запад ввел против Польши санкции, подорвавшие ее экономику. Люди не хотели терять время в борьбе и снова уезжали.

В 1980-е Польшу покинули 1,5 миллиона человек, 200 тысяч из них поселились в Аргентине. Вместе с предыдущей волной послевоенная эмиграция составила 250 тысяч человек.

В 2004 году посольство Польши посчитало, что 500-тысячная польская община в Аргентине – третья по численности после потомков итальянцев и испанцев. И шестая за пределами Польши.

Альберто Саррамоне в книге «Бабушка и дедушка иммигрантов» привел цифру в 1 миллион переселенцев. Учитывая детей, родившихся уже на территории Аргентины в польских семьях, а также польско-аргентинские браки, к 2022 году можно говорить о миллионе человек с польскими корнями в Аргентине.

В Аргентине поляки объединились в коммуну: помогали новым переселенцам, создали хор, футбольную команду и библиотеку. В Буэнос-Айресе есть много отсылок к Польше

Несмотря на собирательное название – «поляки», мигранты с польской территории отличались по социальному статусу, доходу и даже религии. Например, 25% переселенцев оказались католиками, 30% – иудеями, 45% – православными. Возможно, значительный процент православных связан с русификацией 19-го века.

Представители разных религий и конфессий не враждовали, а объединялись. В 1930-м они создали в Аргентине Ognisko Polskie – Польский дом, который стал местом встреч соотечественников. В годы Второй мировой в Доме собирали помощь фронтовикам и набирали добровольцев. Там же жили новые мигранты, пока не находили полноценное жилье.

Многие поляки селились не в Буэнос-Айресе, а в его пригороде Бериссо. В 1930-х там появились польские театральные труппы, польский хор и польская футбольная команда. В 1960-м в Ognisko Polskie открылась польская библиотека.

В Буэнос-Айресе до сих пор есть десятки улиц с названиями, отсылающими к Польше: улица Коперника, улица Марии Кюри, улица Варшавы, улица Польши, площадь Йордана Чеслава Высоцкого (урбанист и архитектор), площадь Пилсудского.

Какие известные аргентинские спортсмены имеют польское происхождение?

Паоло Дибала

Дед Дибалы Болеслав Дыбала родился в деревне Краснюв на юге Польши. В Аргентину он эмигрировал во время Второй мировой.

На ЧМ-2022 Паоло еще не выходил на поле. «Если так происходит, то это только техническое решение. Пауло в порядке, он поддерживает команду со стороны. Очевидно, что он хотел бы играть больше, но совершено не факт, что это произойдет в ближайших матчах», – объяснил решение тренер Аргентины Лионель Скалони.

Хуан Фойт

У Фойта даже есть польское гражданство. Все – благодаря дедушке и бабушке, которые оказались в Аргентине после Второй мировой. В Польше они носили фамилию Фохт, в новой стране она трансформировалась.

Перед ЧМ-2022 Mundo Deportivo сообщила, что на турнире «Барселона» будет следить за несколькими игроками, Фойт – в их числе.

Диего Климович

В нулевые центрфорвард Климович провел больше 150 матчей за «Вольфсбург» и забивал чаще, чем в каждой третьей игре. Потом был трансфер в «Боруссию», где футболист застал дебютный сезон Юргена Клоппа.

Удивительно, но фактурного игрока ни разу не вызывали в сборную Аргентины. Однажды этим пытались воспользоваться поляки. Они проверяли, кому принадлежала территория, на которой дед Диего жил до войны – Польше или Украине. «В одном я уверен: мой дедушка был поляком, а не украинцем, как утверждают некоторые, – ответил сам Климович. – Он жил в Польше, поэтому я не вижу никаких шансов для себя представлять Украину».

Рубен Волковиски

С баскетбольной сборной Аргентины центровой выиграл Олимпиаду-2004 и серебро ЧМ-2002. Дважды он засветился в России – в 2002-м выступал в ЦСКА, в 2004-2007 годах – в «Химках».

В Суперлиге Волковиски представлял Польшу. Его дед Анатолий родился в Варшаве, а перед Второй мировой уехал в Аргентину.

Фото: globallookpress.com/ Sergio Ruiz; Gettyimages.ru/jean-Louis Atlan, Universal History Archive, Buda Mendes, Martin Rose, Jonathan Ferrey; РИА Новости/Александр Капустянский