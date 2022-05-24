В СССР уже вводили мораторий на вылет – посмотрите, как нелепо это было

Ныли так же, как «Рубин».

В послевоенной истории нашего футбола было четыре случая случая, когда никто не вылетал из высшей лиги.

В 1991-м так случилось из-за распада Союза, когда после ухода республиканских команд в вышке осталось всего шесть российских клубов.

В 1967-м «Зенит» занял последнее место, но не вылетел из-за настойчивых просьб чиновников – Ленинград пощадили якобы из-за 50-летия Революции.

В 1949-м с последнего места спасся «Шахтер».

В 1965-м не вылетели сразу три команды. Рассказываем подробнее.

Процесс запустили команды первой лиги из Армении и Казахстана – их повысили в классе по просьбе местных отделений КПСС

Зимой 1965-1966 годов спортивная пресса Советского Союза писала как будто про май 2022-го.

Илья Бару из «Физкультурника Азербайджана»: «Нам приходится иной раз читать в газетах, как неуспевающих учеников или студентов по чьей-то протекции, всеми правдами и неправдами перетаскивают из класса в класс, с курса на курс. Но ведь и в футболе происходит то же самое. Сейчас их участь решилась не на стадионах, а в кабинетах».

Николай Старостин, газета «Правда»: «Пора, наконец, остановиться на постоянных принципах розыгрыша во всех группах команд мастеров. Количество команд ежегодно меняется по причинам малопонятны».

«Московская правда»: «Почему решение принято в узком кругу, почему спортивная общественность поставлена перед свершившимся фактом?»

Неожиданная смелость журналистов и даже создателя «Спартака», которые отрыто говорили про кабинетные решения, легко объясняется.

Перед сезоном-1965 федерация футбола СССР решила сократить Высшую лигу – оставить 15 команд вместо 17. Причина – чемпионат мира-1966, под который чиновники создавали удобный календарь для сборной и максимально разгружали чемпионат. По их задумке, из элиты вылетали три клуба, а наверх заходил всего один. План рухнул после завершения сезона.

«Кайрат» и «Арарат» из первой лиги закончили турнир с одинаковым количеством очков. Регламент предусматривал золотой матч, который прошел в Грозном и выиграл «Арарат» – 2:1. Но еще во время игры ползли слухи, что наверх, вопреки регламенту, пройдут обе команды. Догадки подтверждали журналисты. «Выходя на поле в Грозном, команды знали о решении Федерации футбола СССР допустить их, независимо от исхода встречи в первую группу класса «А», – писала «Ленинская смена» из Казахстана.

Чиновники опровергали слухи и до игры даже утвердили положение, по которому Высшая лига-1966 действительно сокращалась до 15 команд. Но уже через два дня все переиграли: допустили в элиту и «Арарат», и проигравший «Кайрат», расширив чемпионат до 16 участников.

Как позже выяснилось из архивов, решение в федерацию футбола спустили до матча и с самого верха. «Арарат» и «Кайрат» включены в первую группу в связи с просьбами ЦК компартий республик», – писали в ЦК КПСС замначальника идеологического отдела партии Яковлев и начальник сектора физкультуры и спорта того же отдела Зубков.

Писали не просто так, а из-за письма, которое поступило в Москву из Харькова. В нем секретарь местного обкома партии Ващенко объяснял: если в Высшую лигу приняли двух призеров вместо одного, то «совершенно логичным и справедливым» было бы взять еще и третьего – «Авангард», конечно, из Харькова.

Доводы Ващенко – такие же сильные, как у сторонников расширения из 2022-го: «Город Харьков, насчитывающий свыше одного миллиона жителей, имеет старые футбольные традиции. Команда рентабельна и пользуется большой популярностью у трудящихся и общественности Харькова и области».

Пропагандисты оказались против моратория, но партийные боссы его одобрили. История затевалась ради «Локомотива», в итоге в вышке оставили всех

Вместе с письмом из Харькова в отдел идеологии поступило еще одно обращение – из Москвы. Начальники министерства путей сообщения просили оставить в Высшей лиге «Локомотив», который в сезоне-1965 занял 15-е место. До спасения не хватило двух очков (столько давали за победу), но винить кого-то не имело смысла: «Локо» слил сезон сам, проиграв последние пять матчей с общим счетом 1:8.

Яковлев и Зубков не видели причин в новом расширении лиги. «Требование руководства министерства путей сообщения не имеет оснований, – строго писали они. – Во-первых, «Локомотив», заранее зная условия соревнования, не выполнил их; во-вторых, неоправданное включение московской команды в первую группу может вызвать ненужные страсти среди любителей футбола, особенно на Украине и в Грузии, а также аналогичные ходатайства о сохранении в первой группе класса «А» «Торпедо» (Кутаиси) и СКА (Одесса). Считали бы возможным рассмотрение письма Харьковского обкома партии и просьбы министерства путей сообщения СССР на этом закончить».

Но у отдела идеологии был только совещательный голос. Финальное решение принимали в центральном комитете партии – возможно, лично член Политбюро и главный идеолог страны Михаил Суслов. Там с мнением коллег согласились наполовину: просьбу Харькова отклонили, а «Локомотиву» разрешили остаться в Высшей лиге. Вместе с ним под расширение попали «Торпедо» из Кутаиси (16-е место в сезоне-1965) и СКА из Одессы (17-е место).

В архивах нет данных, что за «Торпедо» и СКА просили чиновники Грузии и Украины. Вероятно, их сохранили в элите по идее ЦК. Косвенно это подтверждается разъяснением от партии: «Дабы не вызвать ненужные страсти на Украине и в Грузии».

Официально расширение случилось в феврале 1966-го – спустя три месяца после завершения чемпионата. И даже после того, как председатель федерации футбола Николай Ряшенцев проводил «Локомотив», «Торпедо» и СКА в первую лигу – в ноябре он официально подтвердил это в «Известиях» и еженедельнике «Футбол».

Бонус: в 1966-м расширили еще и первую лигу, причем в нее попали аутсайдеры второй лиги

Ряшенцев до последнего выступал за сохранение регламента. Он не хотел не только оставлять три вылетевших команды, но даже запускать двух призеров первой лиги. Когда партия прогнула его по поводу «Кайрата», Николай разразился мощной статьей в «Советском спорте», где жирными намеками (открыто было нельзя) критиковал телефонное право:

«Хотелось бы остановиться на одной важной проблеме, о которой дальше молчать невозможно. Меценатство, распространившееся повсеместно, мешает нормальному руководству футболом. Оно порождает нездоровые явления – захваливание, зазнайство, чванство, грубость, всепрощение – и, конечно, отрицательно сказывается на организации всесоюзных соревнований».

Тогда Ряшенцев не знал, что скоро ему придется в третий раз нарушить регламент. Дело – в расширении первой лиги. С 32 команд в 1965-м ее увеличивали до 51, разбитых на три зоны. Новых участников набирали из второго дивизиона, но спортивный принцип снова сломался. «Кузбасс» из Кемерова попал в первую лигу с 11-го места во втором дивизионе, «Динамо» из Ставрополя – с 17-го.

«Как планировать, если по многолетнему печальному опыту известно, что традицией в нашем футболе стал принцип нестабильности? Где гарантия, что спустя год окажется не больше команд? Верна, конечно, поговорка «ничто не вечно под луной», но верно, по-моему, и то, что трудно испытывать уважение к людям, у которых семь пятниц на неделе», – подводил итог расширениям Илья Бару из «Физкультурника Азербайджана».

***

В сезоне-1966 «Локомотив» стал 17-м, «Торпедо» Кутаиси – 15-м, «Кайрат» – 12-м. СКА из Одессы мораторий не помог – клуб выиграл всего один раз из 36 попыток и наконец-то свалился в первую лигу.

Фото: РИА Новости/Александр Макаров, Дмитрий Донской