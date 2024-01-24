Люди-морковки – фанаты Синнера. Они звезды соцсетей, и их специально привозят на турниры

«Они уже знаменитее меня», – несколько раз в прошлом году сказал Янник Синнер о своем уникальном фан-клубе – шестерых итальянцах, одевающихся на его матчи морковями.

Carota Boys действительно завирусились в конце прошлого сезона на волне успеха Синнера. Возникли они всего полугодом раньше по ходу европейского грунтового сезона, но своим существованием и обязаны эпизоду из конца 2019-го – тогда 18-летний Синнер ел морковь в переходе матча на турнире ATP в Вене. «Мне нравится морковь, потому что она хрустит», – говорил он потом.

Carota Boys – друзья детства Лоренцо, Франческо, Алессандро, Альберто, Джанлука и Энрико, им от 26 до 29 лет. Все они выросли в пьемонтской деревне Ревелло, где живет всего 4 000 человек, играли там в теннис и много смотрели его вместе. С Синнером они впервые пересеклись в 2019-м, когда никаких морковей еще не было.

Около года назад друзья купили билеты на майский «Мастерс» в Риме, и Лоренцо предложил нарядиться туда морковями. Остальные встретили идею без энтузиазма, но в итоге костюмы с Amazon все же были заказаны. В день, когда Carota Boys приехали на «Форо Италико», Синнер играл первый матч на турнире. Их сразу заметили соцсети ATP – и началось.

«Если бы матч Янника поставили на другой день, ничего этого могло бы не случиться», – сказал недавно Алессандро Vogue.

Почти сразу Carota Boys получили поддержку Lavazza, итальянского кофейного бренда, также спонсирующего Синнера. К «Ролан Гаррос», куда они поехали после Рима, у них уже появился логотип, потом новые костюмы с этим логотипом им на заказ сшило детское ателье неподалеку от дома.

До конца года Carota Boys побывали на «Уимблдоне», US Open и, конечно, домашнем итоговом турнире ATP в Турине. На двух последних они встретились с Синнером и даже завели с ним общий чат. «Мы только познакомились, так что я еще немного путаюсь в именах», – говорил Синнер в Нью-Йорке.

Все Carota Boys работают по профессиям, не связанным ни с теннисом, ни с карнавалами: один – продавец в мясной лавке, другой управляет семейным бизнесом. У четверых из них свободный график, так что им легче находить время для путешествий и создания контента – в отличие от Лоренцо и Алессандро, которые работают в офисах.

Поздравление Синнера с первым «Мастерс»-титулом из соцсетей Tennis TV

Сейчас у Carota Boys больше 90 000 подписчиков во всех соцсетях, а также свой мерч, но они говорят, что на бренде не зарабатывают – путешествуют они либо за счет турниров, как на Australian Open, либо за счет Lavazza, как на других календарных остановках. Им потребовалось меньше года, чтобы собрать болельщицкий Шлем и получить, как они говорят, «незабываемые впечатления и всемирную известность, о которых и не мечтали».

С Australian Open Carota Boys уехали до того, как Синнер вышел в первый финал «Большого шлема», так что воскресный матч с Даниилом Медведевым они будут смотреть в центре Турина со всеми желающими, кто успел забронировать место. Места кончились меньше чем за час.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill; instagram.com/carotaboys/