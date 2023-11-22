Я не могу смотреть матчи Андрея Рублева – мне некомфортно и страшно

Перед началом итогового турнира ATP его участники сыграли в игру, где раздавали друг другу разные полусерьезные звания. Андрея Рублева единогласно признали тем, кто после матча скорее всего расплачется независимо от результата. Он в шутку сделал вид, что обиделся и сейчас заплачет, все посмеялись, кто-то сказал: «Он всегда эмоциональный». Это был отличный контент.

Эмоции на корте – всегда лучше, чем их отсутствие – по крайней мере для зрителя. Мы смотрим за выражениями лиц, празднованиями, гримасами боли и отчаяния не менее пристально, чем за спортивными скиллами. Поэтому, например, теннис в трансляции часто содержательнее, чем вживую, где хуже с повторами, крупными планами, наблюдениями комментаторов.

Поэтому же игроки, демонстрирующие эмоции во время матчей, считаются шоуменами. Когда Марат Сафин дул на мяч, чтобы он залетел в корт, или уничтожал ракетки, чтобы снять напряжение, это было представление. Когда Новак Джокович саркастично приветствует трибуны, болеющие против него, – мы потом пересматриваем это на TennisTV. Когда Михаил Южный просил помощи у сидевшего на трибуне Андре Агасси – это было именно то человеческое измерение, которое делает спорт интересным.

Андрей Рублев действительно очень человечный и эмоциональный – поэтому он, собственно, и популярен. А поскольку он очень любит теннис, на корте его эмоции достигают предельной концентрации и максимально обнажаются. Когда он побеждает и счастлив, это очень заразительно, но когда игра не идет, смотреть на это тяжело – потому что всю свою страсть он обрушивает в виде фрустрации, негодования, злости на себя, а иногда – и на окружающих. В финале «Мастерса» в Шанхае этой осенью, когда Рублев обругал фотографа, прошедшего во время розыгрыша, судья на вышке вынес ему предупреждение, потому что, хоть формально он и был прав, «это было очень агрессивно».

Гиперинвестированность Рублева в теннис часто оказывается деструктивной, причем есть ощущение, что на дистанции ситуация ухудшается. Впервые его агрессия по отношению к себе озаботила болельщиков еще пару сезонов назад. Примерно тогда же оказалось, что травму руки, из-за которой Андрей пропустил грунтовый сезон-2019, он нанес себе сам, когда в отеле после поражения разозлился на дверь.

«Походу, я ничего так и не понял, потому что на первом же турнире опять об ногу сломал ракетку», – говорил он потом. Вообще Рублев всегда первым признает собственные ошибки и слабые стороны – в этих честности и простоте большая часть его обаяния (см. буквально влюбленные в него соцсети ATP), – но когда это принимает такой экстремальный вид, становится тревожно. В этом году Рублев срывался даже в матчах, которые складывались в его пользу, а разбитые самому себе в кровь колени и руки в его исполнении теннисной редакцией Sports.ru уже даже перестали восприниматься как новостные поводы.

Смотреть матчи Рублева, когда они идут не по плану (а это может произойти в любом матче), ужасно некомфортно, потому что ты будто в реальном времени наблюдаешь за абьюзом и ничего не можешь сделать. Это тем страннее, учитывая, что нынешний Рублев занимается ментальной стороной игры. Он перерос незрелые рассуждения 2019-го года о том, что психолог «будет проецировать свои проблемы» на него, и с сезона-2023 работает с Альберто Мартином – бывшим игроком топ-40 и дипломированным психологом, который вошел в команду россиянина именно в таком двойном качестве.

«Идея в том, чтобы помочь Андрею быть спокойнее и не сходить с ума от малейшего раздражения, – говорил Мартин в этом году. – Но мы не хотим, чтобы он потерял в агрессии или запале, потому что именно благодаря им он так хорош. Если он будет пассивен, то станет толкать мяч, и его игра перестанет работать, потому что он должен быть агрессивен. Мы в команде работаем над этим балансом».

Скорее всего, эта работа приносит результат: в этом году Рублев впервые выиграл «Мастерс», единственным из обоих туров одержал 50 побед третий сезон подряд и четвертый сезон подряд закончил в топ-10. Такие показатели не достигаются одной ударной мощью и надеждой, что каждый игровой день будет удачным. В конце концов именно умение побеждать в неудачные дни отличает игроков топ-уровня, каким Рублев, конечно, является. Но его бесконечные вспышки гнева и приступы селфхарма на корте выглядят уже слишком нездоровыми, чтобы считать их причудой. Если они приведут только к тому, что мы перестанем смотреть его матчи – и ладно, он играет не для нас. Но если они ему самому помешают добиться всего, к чему он так стремится?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Justin Setterfield, Valerio Pennicino, Julian Finney