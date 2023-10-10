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Чем Роджер Федерер занимается через год после завершения карьеры?

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Новая жизнь Маэстро.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022-м на Кубке Лэйвера. Спустя год он снова вышел на корт, но уже для того, чтобы дать интервью и рассказать о жизни вне тура. Швейцарец все еще скучает по матчам, но сейчас в его жизни слишком много других вещей.

Семья

«Я профессиональный водитель, организатор и логист», – сказал Федерер, отвечая на вопрос о текущей профессии. Все просто – у него жена, четверо детей и (наконец-то) достаточно времени на семью. Он скучает по разъездам в туре и пребыванию в центре внимания, но отмечает, что возможность провести время с близкими «удивительна».

На корт Роджер тоже выходит – но уже как тренер своих детей. Правда, говорит, что дети не всегда воспринимают его слова: «Я не тренер, а папа. И всем известно, чего стоят отцовские советы. Не имеет значения, выигрывал ли ты «Уимблдон», ты все равно отец – и дети не хотят слушать, что ты говоришь».

Да и двум его старшим дочерям сейчас 14 лет, и это сказывается на отношениях – Федерер признает, что ему тяжело, но в «хорошем смысле». «Я просто рад, что мне позволяют жить в моем собственном доме. Понимаете, о чем я? Сейчас трудный период» – говорил теннисист. 

Бизнес 

Вместе с тем один из самых богатых теннисистов в мире (95 млн долларов он заработал только за прошлый год) продолжает вести бизнес. 

Десятилетний контракт с Uniqlo будет действовать до 2028 года – Роджер заключил его в 36 лет, так что компания явно рассчитывала продолжить сотрудничество с теннисистом и после завершения карьеры. Сначала говорили о 300 млн долларов, которые должны выплатить теннисисту, но потом появилась информация о 100 (с уменьшением выплат после завершения карьеры).

Одежда с логотипом RF (который он все же смог забрать у Nike) продается давно – сначала этим занимался Nike, потом Uniqlo, но именно совместная коллекция Uniqlo Roger Federer Collection by JW Anderson поступила в продажу впервые. Джонатан Андерсон (на фото выше) – креативный директор модного дома Loewe, у которого есть и именной бренд, – сотрудничает с Uniqlo с 2017 года. Запуск коллекции с Федерером состоялся во время US Open-2023. В линейку вошли девять предметов одежды унисекс в теннисном стиле с ценником от 40 до 90 долларов.

Кроме того, у Федерера есть собственное агентство по спортивному менеджменту Team8, которое он организовал вместе со своим агентом Тони Годсиком в 2013 году.

Когда-то компания представляла Хуана Мартина дель Потро, Григора Димитрова и Александра Зверева, а сейчас развивают Бена Шелтона и недавнюю победительницу US Open-2023 Коко Гауфф. По мнению источников в медиа, некоторых теннисистов (в частности, Дмитирова) не устраивало, что фокус компании был на легендарности ее основателя, Роджера Федерера. Зверев же не сошелся в подходах и поручил руководить его менеджментом семье: «Все люди, которые до сих пор руководили моей карьерой, смотрели на меня как на международный продукт, но я хочу быть кумиром в Германии».

Но главный актив Team8 – выставочный Кубок Лэйвера, который проводится с 2017 года. Федерер поддерживал свой турнир всеми способами – в том числе снимался с других командников вроде Кубка ATP или Кубка Дэвиса. Теперь у швейцарского теннисиста есть еще больше времени для его развития.

Еще один из бизнесов Роджера – обувная компания On. Теннисист инвестировал в нее еще в 2019 году. Его доля точно меньше 5% – по данным медиа, около 3%, и в 2021 году ее стоимость была около 300 млн долларов. В прошлом году продажи On превысили 1 млрд долларов – не очень много по сравнению с такими гигантами как Nike и adidas, но у On гораздо более узкая линейка.

В марте 2023 года компания начала производить не только беговые кроссовки, но и теннисную одежду. Тогда же компания объявила о контрактах с Беном Шелтоном и Игой Швентек. Теннисные кроссовки появились позже – только к US Open, несмотря на первые попытки разработать их во время пандемии. До этого существовала только модель для самого Роджера, в крой он играл после завершения сотрудничества с Nike.

Благотворительность

Еще в 2003-м швейцарец основал Фонд Роджера Федерера, который помогает швейцарским и африканским детям получать дошкольное образование. Теннисист помог 2,5 млн детей, инвестировал в проект более 68 млн евро и неоднократно приезжал в разные страны – в том числе в Намибию, Замбию и Ботсвану.

В этом году Федерер вместе с семьей побывал в Лесото – разговаривал с правительством (в том числе с королем и королевой страны) о результатах уже запущенной образовательной программы для дошкольников. Она идет уже три года в 800 дошкольных учреждениях – фонд в том числе обеспечивает их планшетами. На программу было выделено 3 млн долларов.

Шоу-бизнес 

За этот год Федерер успел даже сняться в фильме – рекламной короткометражке «Путешествие всей жизни». По сюжету он вместе с комиком Тревором Ноа (он, как и Роджер, наполовину южноафриканец, наполовину швейцарец) по ошибке оказывается в настоящем панорамном поезде вместо съемочной площадки и наслаждается видами Швейцарии.

Ролик был спонсирован компанией Switzerland Tourism, которая занимается популяризацией туризма по Швейцарии в мире. Это не первое появление Роджера в рекламе своей страны — в прошлые годы он снимался с Робертом Де Ниро и Энн Хэтэуэй.

В социальной жизни швейцарец тоже преуспел – в этом году был одним из ведущих главной вечеринки мира моды Met Gala, бала нью-йоркского Института костюма.

С Анной Винтур, главным редактором американского Vogue и хозяйкой мероприятия, Федерер знаком еще с 2002-го – тогда она пришла на его матч на US Open. 

В июле Роджер появился на концерте британской группы Coldplay – солист Крис Мартин лично пригласил теннисиста присоединиться к ним на сцене. «Я спросил свою дочь за ужином, и она посмотрела на меня и сказала: «Ты должен это сделать. Ты живешь только один раз». Поэтому я сказал Крису: Я в деле». Я даже не знал, на что подписался». В итоге во время одной из песен группы Федерер играл на шейкере и подпевал солисту.

Пока Роджер не провел ни одного выставочного матча – хотя этим летом говорил, что не против: «Если бы тело было в отличной форме, я бы, вероятно, провел несколько встреч». 

Он также отметил, что не против покомментировать матчи, но пока еще прошло слишком мало времени с завершения карьеры: «Может быть, я когда-нибудь прокомментирую, может быть, никогда».

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Bryan Bedder, Matthew Stockman, Dimitrios Kambouris; соцсети Федерера

2 комментария

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Ксения Козлова
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