Федерер об общении с дочками-подростками: «Сейчас сложно, но в хорошем смысле»

Роджера Федерера попросили дать родителям совет, как ладить с подростками.

«Я просто рад, что мне позволяют жить в моем собственном доме. Понимаете, о чем я? Сейчас трудный период (улыбается).

Они чудесные, я их люблю, но, боже, поверить не могу, что сейчас, в 14 лет, они такие. Я многому их научил, и да, сейчас сложно, но в хорошем смысле. Я знаю, что это пройдет. Но в то же время хотел бы, чтобы все так и осталось, потому что мне нравится, что у моих девочек сильный характер. Так что все в порядке.

Возможно, мой маленький совет в том, что я радуюсь, что они кричат и плачут дома, а не где-то в другом месте. Они делятся со мной всеми эмоциями, обо всем рассказывают, и, если честно, мне это нравится».

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