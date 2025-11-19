«Барса» просила Левандовского прекратить забивать. Так клуб хотел сэкономить

В Польше вышла биография Роберта Левандовского авторства Себастьяна Сташевски. В книжке раскрываются интересные подробности о личности польского нападающего, автор рассказывает и новые детали о карьере Роберта в «Барселоне».

Первый сезон в «блаугране» для игрока закончился чемпионским титулом и наградой лучшему бомбардиру турнира. В том розыгрыше Ла Лиги поляк забил 23 гола, при этом он не смог отличиться в двух последних турах – против «Мальорки» и «Сельты». Теперь известно, с чем это связано.

В сезоне-2022/23 «Барса» досрочно оформила чемпионство в 36-м туре Ла Лиги. После победы над «Эспаньолом», в матче с которым каталонцы взяли титул, боссы «блауграны» подошли к Левандовскому с конкретной просьбой – перестать забивать. Сташевски пишет:

«После тренировки Роберта вызвали в офис на встречу с представителями правления, включая президента Жоана Лапорту. Ему сказали: «Роберт, мы хотим, чтобы ты не забивал в оставшихся матчах лиги». Игрок посмотрел на руководство с удивлением. Хотя с титулом и наградой лучшему бомбардиру вопрос был закрыт, никогда в профессиональной карьере Роберта не просили перестать забивать».

Причина оказалась простой: каталонский клуб не хотел платить «Баварии» бонусы, положенные мюнхенцам за определенные показатели их бывшего игрока в новом клубе. Цена вопроса – 2,5 млн евро. Именно такую сумму Рекордмайстер должен был получить в виде бонусов, если бы Роберт забил 25 мячей в своем первом сезоне в Ла Лиге.

Поляк прислушался к руководству «Барселоны» и остановился на отметке в 23 гола, лишив свой бывший клуб, который не успел найти Левандовскому качественную замену, дополнительных выплат.

Bild в первых числах ноября поделился еще одним любопытным инсайдом: по данным издания, спустя три года после трансфера Левандовского «Барса» осталась должна «Баварии» за нападающего 20 млн евро.

Где деньги, Лапорта?