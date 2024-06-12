Кроос отказывается сравнивать Мусиалу и Виртца с Беллингемом. Считает, что парни слишком разные
Тони Кроос не считает уместным сравнивать своего партнера по «Реалу» Джуда Беллингема с Джамалом Мусиалой и Флорианом Виртцем, с которыми он играет бок о бок в сборной Германии.
Тони полагает, что игровой стиль трех молодых и талантливых футболистов слишком отличается:
«Я бы не стал сравнивать Флориана и Джамала с Джудом. Это разные игроки. Соперникам трудно справиться с Джамалом и Флорианом, но они не обладают такой физической силой, как Джуд. Думаю, у Мусиалы и Виртца очень мало ограничений. Им нужно оставаться здоровыми, сохранять настрой на победу и стабильность, чтобы продолжать играть на самом высоком уровне.
Смогут ли они играть в «Мадриде»? Конечно, время от времени они могут сталкиваться с трудностями, но, учитывая их настрой, я считаю, что они хорошо подготовлены к тому, чтобы добиться успеха в любой команде.
Что касается Джуда, я провел год с ним в одной команде, часто спрашиваю себя, действительно ли ему 20 лет. Он выглядит гораздо более зрелым, особенно за пределами поля. У него есть характер, чтобы стать надеждой Англии».
Все же немец уверен, что его сборная способна показать себя на домашнем Евро:
«Если бы я не думал, что победа возможна, я бы не возобновил международную карьеру. Завершить свою карьеру с Лигой чемпионов и Евро было бы почти неприлично, но я бы это принял».
Как вам мудрость от Тони?