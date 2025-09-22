«Эй красотка, увидимся?». Ламин Ямаль и Ники Николь не скрывают своих чувств от публики

Роман звезды «Барселоны» Ламина Ямаля и певицы Ники Николь развивается стремительно. Пара не скрывает своих отношений и не стесняется проявлять нежные чувства.

Так на днях Ники пришла в комментарии в ТикТок футболиста: Ламин опубликовал видео, где он танцует в футболке «Интер Майами».

Ники: «Мило, я скучаю по тебе. Привееет».

Ламин: «Эй красотка, увидимся?».

Ожидается, что Ямаль будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» вместе с некоторыми членами делегации «Барселоны». Однако пока неизвестно, будет ли Ники его сопровождать.