«Эй красотка, увидимся?». Ламин Ямаль и Ники Николь не скрывают своих чувств от публики
Роман звезды «Барселоны» Ламина Ямаля и певицы Ники Николь развивается стремительно. Пара не скрывает своих отношений и не стесняется проявлять нежные чувства.
Так на днях Ники пришла в комментарии в ТикТок футболиста: Ламин опубликовал видео, где он танцует в футболке «Интер Майами».
Ники: «Мило, я скучаю по тебе. Привееет».
Ламин: «Эй красотка, увидимся?».
Ожидается, что Ямаль будет присутствовать на церемонии вручения «Золотого мяча» вместе с некоторыми членами делегации «Барселоны». Однако пока неизвестно, будет ли Ники его сопровождать.
Так распоряжаться славой в 18 лет ни к чему хорошему не приведёт. Надеюсь Флик обламает его, когда придёт время, чтобы парень не думал, что все теперь зависит от него. Барсе нужна команда, а не зависимость. Одну зависимость клуб еле пережил, вторую не получится. Нужен еще один топовый вингер к Рафе в пару.