Надаль - ярый болельщик «Реала», но его дядя играл за «Барселону»: именно благодаря ему Рафа впервые появился на ТВ-экранах

Дело было в 1989 году.

Недавно Рафаэль Надаль провел свой, возможно, последний матч на «Ролан Гаррос» . После вылета в первом круге великого теннисиста поддержал мадридский «Реал», за который Рафа болеет с юных лет.

«Ты всегда являешься прекрасным примером для нас на корте и за его пределами, дорогой Рафаэль. Мадридисты очень гордятся таким легендарным спортсменом, как ты. Мы будем с тобой всегда, во всех испытаниях. Вперед, Рафа!» – говорилось в сообщении клуба.

Известный факт, что с самого детства Надаля тренирует его дядя Тони - занятия с племянником тот начал, когда мальчику было всего три года. А вот другой его дядя Мигель Анхель Надаль был профессиональным футболистом и даже играл за «Барселону», есть даже знаменитое фото Рафы в футболке «Барсы».

А впервые на ТВ-экранах Рафа появился еще в 1989 году - как раз на руках у своего дяди.