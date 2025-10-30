😳 «Он очень плохой тренер. Сейчас бы я выбрал Индонезию». Наингголан сверхжестко высказался о работе Мартинеса в Бельгии

Экс-хавбек сборной Бельгии Раджа Наингголан жестко высказался о периоде команды, когда она выступала под руководством Роберто Мартинеса.

Напомним, испанец тренировал команду с 2016-го по 2022-й. Под его руководством Бельгия выиграла бронзовые медали ЧМ-2023. За 79 матчей у руля сборной Роберто потерпел лишь 10 поражений.

«Он не футбольный эксперт, а очень плохой тренер. Бельгия могла бы выиграть титулы, если бы не он.

С Мартинесом не было ни тактики, ни стратегии. Когда у нас были проблемы, то мы просто отдавали мяч Азару, де Брюйне или Лукаку. Никакого стиля, никакой тактики. Никогда.

Сегодня я говорю себе, что предпочел бы играть за Индонезию. Из уважения, которое они проявили бы ко мне», – сказал Наингголан.

Напомним, сейчас Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии.

Жестко?