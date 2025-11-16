👏 «Золотое поколение, которому не мешает старый эгоист». Фанаты в шоке от уровня сборной Португалии без Роналду 😲

Сборная Португалии уничтожила национальную команду Армении в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.

Португальцы наколотили девять голов, на которые армяне сумели ответить лишь одним. Любопытно, что Португалии в этом матче не смог помочь Криштиану Роналду – главный бомбардир и капитан команды.

В соцсетях нашли связь.

💭 «Роналду, наверное, плачет, глядя, как Бруну бьет пенальти».

💭 «Если у Криштиану есть совесть, то он должен уйти из команды прямо сейчас».

💭 «Без Роналду они играют более командно».

💭 «Золотое поколение, которому не мешает старый эгоист».

💭 «Если бы играл весь матч в финале Евро-2016, то мы бы не стали чемпионами».