👏 «Золотое поколение, которому не мешает старый эгоист». Фанаты в шоке от уровня сборной Португалии без Роналду 😲
Сборная Португалии уничтожила национальную команду Армении в заключительном туре отборочного цикла чемпионата мира 2026 года.
Португальцы наколотили девять голов, на которые армяне сумели ответить лишь одним. Любопытно, что Португалии в этом матче не смог помочь Криштиану Роналду – главный бомбардир и капитан команды.
В соцсетях нашли связь.
💭 «Роналду, наверное, плачет, глядя, как Бруну бьет пенальти».
💭 «Если у Криштиану есть совесть, то он должен уйти из команды прямо сейчас».
💭 «Без Роналду они играют более командно».
💭 «Золотое поколение, которому не мешает старый эгоист».
💭 «Если бы играл весь матч в финале Евро-2016, то мы бы не стали чемпионами».