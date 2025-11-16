🤔 В среду назовут лучшего футболиста Африки. Вот три финалиста
Уже в среду будет объявлен лучший африканский игрок года по версии африканской конфедерации футбола. На приз претендуют три финалиста: Ашраф Хакими, Мохамед Салах и Виктор Осимхен.
Похоже, это тот случай, когда явного фаворита нет.
💭 «Безумный выбор».
💭 «Осимхен обязан получить приз».
💭 «Наибольшие шансы у Хакими».
💭 «Мой выбор – Осимхен. Из-за его голов и верности».
💭 «Как же потрясающе пиарят Осимхена».
💭 «Хакими должен выиграть».
Кто победит?