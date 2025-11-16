🤔 В среду назовут лучшего футболиста Африки. Вот три финалиста

Уже в среду будет объявлен лучший африканский игрок года по версии африканской конфедерации футбола. На приз претендуют три финалиста: Ашраф Хакими, Мохамед Салах и Виктор Осимхен.

Похоже, это тот случай, когда явного фаворита нет.

💭 «Безумный выбор».

💭 «Осимхен обязан получить приз».

💭 «Наибольшие шансы у Хакими».

💭 «Мой выбор – Осимхен. Из-за его голов и верности».

💭 «Как же потрясающе пиарят Осимхена».

💭 «Хакими должен выиграть».

Кто победит?