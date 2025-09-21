❗ Marca пишет, что Конате одной ногой в «Реале». «Ливерпуль» не верит, что сохранит француза

В «Ливерпуле» уверены, что Ибраима Конате покинет команду. Ожидается, что француз перейдет в мадридский «Реал» будущим летом. Ситуация с защитником похожа на уход Трента Александер-Арнолда, который уехал в «Мадрид» в статусе свободного агента. Информацию подтверждает Marca.

Реакция соцсетей.

💭 «Критикуйте его сколько хотите, но он по-прежнему хорошо играет».

💭 «Реал» берет кого хочет. Такова реальность».

💭 «Он провел великолепный месяц».

💭 «Москера сильнее Конате».

💭 «Ему мы скажем: «Спасибо».

💭 «Мда уж. А «Ливерпуль» надеялся его продать».