❗ Marca пишет, что Конате одной ногой в «Реале». «Ливерпуль» не верит, что сохранит француза
В «Ливерпуле» уверены, что Ибраима Конате покинет команду. Ожидается, что француз перейдет в мадридский «Реал» будущим летом. Ситуация с защитником похожа на уход Трента Александер-Арнолда, который уехал в «Мадрид» в статусе свободного агента. Информацию подтверждает Marca.
Реакция соцсетей.
💭 «Критикуйте его сколько хотите, но он по-прежнему хорошо играет».
💭 «Реал» берет кого хочет. Такова реальность».
💭 «Он провел великолепный месяц».
💭 «Москера сильнее Конате».
💭 «Ему мы скажем: «Спасибо».
💭 «Мда уж. А «Ливерпуль» надеялся его продать».
НОООООО все тут стали критиковать Исака и даже Гехи(он же скорей всего перейдет бесплатно,хотя Ливерпуль предлагал за него неплохую сумму)))Ох уж-это другое!!!!Фанаты Реала помнится все комменты про критику Трента минусуют и даже у меня на работе есть пару странных фанатов реала- а шо такое,захотел и перешел.