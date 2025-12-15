Шутки шутками, а кто менее предвзят в отношении вопроса «Самый красивый?» Наверное, искусственный интеллект. Особенно в наше время – когда нейросеть способна обосновать собственный ответ.

Вот мы и обратились к Grok (нейронка, встроенная в соцсеть X (бывший twitter)) с вопросом: Кто по-твоему самый красивый футболист мира?

Ответ:

«Красота субъективна, но если бы мне пришлось выбрать самого красивого футболиста в мире, я бы выбрал Дэвида Бекхэма. Он – неподвластная времени икона, которая превратила футбол в модное заявление. Эти острые черты, непринужденный стиль и его фирменное очарование – делали его мировым сердцеедом на протяжении десятилетий, даже спустя долгое время после выхода на пенсию. Никто другой не сравнится с его сочетанием классической внешности и харизмы.

Тем не менее, есть много отличных претендентов, особенно среди активных игроков: Криштиану Роналду для меня на втором месте – точеное телосложение, напряженный взгляд, и он стареет, как прекрасное вино.

Восходящие звезды, такие как Джуд Беллингем (современный и харизматичный) и Мэйсон Маунт (мальчишеское очарование), быстро поднимаются в рейтинге фанатов.

Другие игроки, такие как Неймар (игривая харизма), Марко Ройс (суровый взгляд) и Оливье Жиру (французская элегантность), также часто оказываются в топе опросов.