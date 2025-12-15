👱♂️ Перекрасили звезд футбола в блондинов – это просто кошмар
Эрлинг Холанд настолько выразителен в своем образе блондина-голеадора, что пора ввести новый тренд.
Научить забивать мы не сможем, поэтому просто перекрасим футболистов. Для разнообразия – не только нападающих.
Криштиану кого-то напоминает.
Симеоне будто бы стал еще грознее.
С Кукурельей было сложно.
Салаху не стоит.
Доннарумме светлые волосы противопоказаны.
Онана. Интересно.
Винисиус – сомнительно.
А вот Витинья… просто замечательно.