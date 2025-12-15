2 мин.

👱‍♂️ Перекрасили звезд футбола в блондинов – это просто кошмар

Эрлинг Холанд настолько выразителен в своем образе блондина-голеадора, что пора ввести новый тренд.

Научить забивать мы не сможем, поэтому просто перекрасим футболистов. Для разнообразия – не только нападающих.

Криштиану кого-то напоминает.

Симеоне будто бы стал еще грознее.

С Кукурельей было сложно.

Салаху не стоит.

Доннарумме светлые волосы противопоказаны.

Онана. Интересно.

Винисиус – сомнительно.

А вот Витинья… просто замечательно.

