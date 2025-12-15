1 мин.

ФИФА завтра объявят лучшего игрока года – есть 11 кандидатов. Выберем и мы

«Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле после триумфального сезона «ПСЖ». А в конце года своего фаворита называет ФИФА. Важно отметить, что Международная федерация футбольных ассоциаций выбирает сильнейшего футболиста по итогам календарного года, а не сезона, как France Football.

Сегодня ФИФА объявили 11 претендентов на награду, лауреата которой объявят уже завтра вечером. Голосуем!

ПалмерКоул Палмер
ПедриПедри
ЯмальЛамин Ямаль
ВитиньяВитинья
ДембелеУсман Дембеле
КейнХарри Кейн
МендешНуну Мендеш
ХакимиАшраф Хакими
СалахМохамед Салах
МбаппеКилиан Мбаппе
РафиньяРафинья Диас
