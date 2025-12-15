ФИФА завтра объявят лучшего игрока года – есть 11 кандидатов. Выберем и мы

«Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле после триумфального сезона «ПСЖ». А в конце года своего фаворита называет ФИФА. Важно отметить, что Международная федерация футбольных ассоциаций выбирает сильнейшего футболиста по итогам календарного года, а не сезона, как France Football.

Сегодня ФИФА объявили 11 претендентов на награду, лауреата которой объявят уже завтра вечером. Голосуем!