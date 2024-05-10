«Я соединяю местный стиль и свой собственный». Джорджина Родригес на обложке арабского журнала 📸
Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке арабского издания Hia Magazine. Красотка примерила новые эффектные образы.
«В Саудовской Аравии я следую за местным стилем и культурой, соединяя их со своей собственной. В Рияде есть множество возможностей для занятий и отдыха с семьей. Нам нравится изучать город, посещать многочисленные рестораны, торговые центры, гулять. Нам нравится местная жизнь», - признается Джорджина в интервью для журнала.
Саудовская Аравия определённо к лицу Джорджине.
А так, конечно, им всё там нравится, но как только КриРо завершит карьеру, вся семейка переедет в европейскую страну. И это нормально.