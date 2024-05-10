«Я соединяю местный стиль и свой собственный». Джорджина Родригес на обложке арабского журнала 📸

Невеста Криштиану Роналду Джорджина Родригес появилась на обложке арабского издания Hia Magazine. Красотка примерила новые эффектные образы.

«В Саудовской Аравии я следую за местным стилем и культурой, соединяя их со своей собственной. В Рияде есть множество возможностей для занятий и отдыха с семьей. Нам нравится изучать город, посещать многочисленные рестораны, торговые центры, гулять. Нам нравится местная жизнь», - признается Джорджина в интервью для журнала.

Саудовская Аравия определённо к лицу Джорджине.