🤯 «Челси» готовит очень щедрое предложение для «Наполи». Лондонцы готовы предложить двух игроков и €90 млн за Осимхена 😱
По информации Джанлуки ди Марцио, «Челси» провел первоначальные переговоры с «Наполи» по поводу возможности подписания Виктора Осимхена.
Сообщается, что «Челси» готов заплатить €80-90 млн, а также включить в предложение нескольких игроков.
Лондонцы готовы предложить «Наполи» Ромелу Лукаку, которым, по слухам, восхищаются в итальянском клубе.
Помимо бельгийца, в сделку могут добавить молодого игрока. Таким образом англичане намерены выиграть конкуренцию за трансфер у «ПСЖ».
«Челси» всерьез намерен подписать форварда мирового класса, поэтому не исключено, что клуб предпримет и другие варианты.
Осимхен забил 16 голов и отдал четыре передачи в 29 матчах за «Наполи» в этом сезоне.