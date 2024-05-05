🤯 «Челси» готовит очень щедрое предложение для «Наполи». Лондонцы готовы предложить двух игроков и €90 млн за Осимхена 😱

По информации Джанлуки ди Марцио, «Челси» провел первоначальные переговоры с «Наполи» по поводу возможности подписания Виктора Осимхена.

Сообщается, что «Челси» готов заплатить €80-90 млн, а также включить в предложение нескольких игроков.

Лондонцы готовы предложить «Наполи» Ромелу Лукаку, которым, по слухам, восхищаются в итальянском клубе.

Помимо бельгийца, в сделку могут добавить молодого игрока. Таким образом англичане намерены выиграть конкуренцию за трансфер у «ПСЖ».

«Челси» всерьез намерен подписать форварда мирового класса, поэтому не исключено, что клуб предпримет и другие варианты.

Осимхен забил 16 голов и отдал четыре передачи в 29 матчах за «Наполи» в этом сезоне.