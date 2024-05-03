Самый мемный момент недели в Лиге чемпионов: Альфонсо Дэвис пытался выйти на поле в футболке другого игрока😅😅😅

Вовремя вмешался персонал клуба.

Во вторник «Бавария» и «Реал» сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2. В последний раз мюнхенцы побеждали 17 апреля 2012 года – 2:1. С тех пор у мадридцев 6 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией». Следует отметить, что 25 апреля «Реал» победил 2:1, но вылетел из ЛЧ по пенальти.

Во время матча произошел казусный эпизод - выходивший на замену Альфонсо Дэвис по ошибке надел футболку Александра Павловича. Выйти на поле в таком виде канадцу не удалось - вмешались судьи и работники штаба «Баварии».

Следующая встреча клубов назначена на 8 мая.