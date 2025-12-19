2 мин.

Самые посещаемые стадионы топ-5 лиг Европы в сезоне. У немцев вообще нет конкурентов

95

Портал Score90 назвал три самых посещаемых стадиона в каждой из пяти топовых европейских лиг. Рейтинги составили по средней посещаемости арен в текущем сезоне-2025/26.

АПЛ

В Англии наибольшее количество болельщиков принимает «Олд Траффорд» – посмотреть на футбол «Ман Юнайтед» в среднем приходят 73 992 человека за игру. Оставшиеся три места заняли лондонские арены «Вест Хэма» и «Тоттенхэма», их стадионы собирают чуть больше 60 тысяч фанатов. 

Ла Лига

В Испании конкурентов нет у «Бернабеу», который собирает на матчи «королевского клуба» почти 74 тысячи болельщиков. Столичный «Атлетико» на втором месте, третья строчка за «Бетисом» и фанатами Антони. 

Серия А

В Италии пальма первенство среди арен у Милана: «Сан-Сиро» «россонери» все же собирает немного больше стадиона «Джузеппе Меацца» «Интера». Третье место за столичным «Олимпико». 

Лига 1

Во Франции посещаемость самая низкая из топ-5 Европы. Лучший «Марсель», чьи матчи в среднем посещает 65 тысяч болельщиков. Второй «Лион», а «ПСЖ», борющийся с парижской мэрией за арену, замыкает тройку. 

Бундеслига

Немецкое первенство – европейский лидер по посещаемости футбольных арен. Клубы из Германии регулярно достигают 100% заполняемости стадионов. В лидерах самые большие арены страны – дортмундский «Вестфаленштадион» и «Альянц Арена» «Баварии». Тройку замыкает «Штутгарт».

Бонус: вторая Бундеслига

Во втором немецком дивизионе с цифрами тоже полный порядок. Фанаты «Шальке» и столичной «Герты» продолжают активно ходить на домашние матчи даже после того, как их клубы покинули вышку. Третье место за «Кайзерслаутерном». 

Какие выводы сделаете?

