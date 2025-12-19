Зе Роберто обожает свою собаку. Называет пса сыном, создал для него аккаунт в соцсетях

Зе Роберто завершил профессиональную карьеру почти 10 лет назад, бразилец и в 51 год остается в отличной форме.

Экс-футболист просто обожает своего пса – американского питбультерьере по кличке Аполло. На днях Зе Роберто выложил фотку с собакой, подписав: «Настоящая дружба остается, даже когда все остальное меняется, ведь она зависит не от обстоятельств, а от сердца ♥️».

На фотографии бразилец отметил аккаунт Аполло.

Бразилец профиль собаки в «инстаграм» подписал прелестно: «Привет, я Аполло! Сын игрока Зе Роберто».

До 2022-го экс-игрок активно вел профиль своей собаки в соцсетях. Последний пост с текстом про безграничную любовь оценил Франк Рибери.

Публикации спортсмен подписывает от лица собаки: «Мне сегодня исполнился годик, все приходите и обнимите меня. Благодарю вас сердцем, ведь я песик и не умею разговаривать».

Ну прелесть.

Нарядил «сына» в футболку экс-клуба.

Воспитал Аполло с щенячьего возраста.

Очаровательно.