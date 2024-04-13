👹 Фанаты «Монтеррея» весь матч свистели и оскорбляли Месси. Но и это не все - после игры они наводнили соцсети роликами с прыжками на футболках Лео 😈

Несмотря на усилия Лионеля Месси, «Интер Майами» потерпел тяжелое поражение от «Монтеррея» со счетом 3:1 в четвертьфинале Кубка чемпионов КОНКАКАФ и вылетел из турнира.

Любопытно, что мексиканские болельщики на протяжении всей игры провоцировали Месси, выкрикивая оскорбительные кричалки и освистывая каждое его прикосновение к мячу.

Что странно - бурная реакция не прекратилась и после игры. Вместо того, чтобы праздновать победу, они решили наводнить соцсети кадрами издевательств над атрибутикой с фамилией аргентинца.

В чём принципиальное соперничество между Месси и мексиканскими фанатами?