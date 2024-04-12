🤭 «Луи сказал: «У тебя нет яиц, снял штаны и показал яйца. Но мы их не увидели из-за его живота». Тони поделился уморительной историей о ван Гале 😳
Лука Тони поделился веселой историей, связанной с работой под руководством Луи ван Гала в «Баварии Мюнхен».
Когда ван Гал возглавил «Баварию» в 2009 году, Тони уже был одним из главных бомбардиров немецкого клуба.
Между голландцем и итальянцем возникла напряженность, когда Ван Гал дал понять, что он избавится от любого игрока, которого не посчитает нужным для клуба.
С тех пор они помирились, и даже стали друзьями. Однако, Тони, который забил 58 голов в 89 играх за «Баварию», вспомнил один инцидент.
«У него плохой характер. Луи неправильно относится к игрокам. Он диктатор, за исключением моментов, когда речь идет о голландцах.
Однажды он объявил команде: «У тебя нет яиц, как у меня», и снял штаны. Но у него был большой живот, поэтому мы не увидели его яйца», - заявил Тони.