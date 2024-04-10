Президент «ПСЖ» пропустил ужин с Лапортой. Босс «Барсы» оскорбился, но у Аль-Хелаифи была веская причина

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи пропустил запланированный ужин с руководителями «Барселоны». На нем присутствовал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.

По данным французского портала RMC Sport, «Барселону» оскорбило такое поведение босса «ПСЖ», а Diario Sport утверждает, что окружение «Барселоны» было «ошеломлено».

Однако оказывается, что Аль-Хелаифи пропустил встречу по религиозным причинам. Глава «ПСЖ» праздновал Ид аль-Фитр, знаменующий окончание поста Рамадан.

Точно известно, что сегодня Аль-Хелаифи будет вместе с Лапортой в VIP-ложе стадиона, откуда они будут наблюдать за матчем своих команд. «Барселона» и «ПСЖ» сыграют друг против друга впервые за четыре года.

У каталонского и парижского клуба в последнее время сложились не лучшие отношения. Они, в первую очередь, связаны с трансферами, которые организовывали из испанского клуба руководители «ПСЖ». Последний такой случай был с Усманом Дембеле.