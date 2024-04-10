💥😵 «Мысленно я разбил два телевизора в этот вечер». Историческая ничья на «Сантьяго Бернабеу» - реакция фанатов
Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Сити» закончился феерической ничьей.
3:3 - кто бы мог подумать, что подобный матч принесет сразу шесть голов? Причем, настолько красивых...
Реакция фанатов в соцсетях будет лучше всяких слов.
💭 «Мы увидели великую игру».
💭 «Вальверде - один из лучших игроков мира».
💭 «Забил мой бывший».
💭 «Мысленно я разбил два телевизора в этот вечер».
💭 «В нетерпении от второго круга».
💭 «Я орал, как резаный».