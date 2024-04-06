Главная угроза для «Реала» - не Холанд. Тогда кто?

Помимо тактического гения Пепа Гвардиолы, английские СМИ назвали Фила Фодена главной угрозой для мадридского «Реала» перед матчем в Лиге чемпионов на следующей неделе.

В условиях, когда результативность Эрлинга Холанда и Кевина Де Брюйне упала, Фоден стал спасителем «Сити».

Недавно англичанин оформил хет-трик, благодаря которому «Ман Сити» обыграл «Астон Виллу» 4:1. Это был его второй хет-трик в сезоне, в котором у него 21 гол и 10 результативных передач.