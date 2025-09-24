Радимов о Станковиче, закрывшем лицо руками в матче с «Крыльями»: «Это больше показуха, реагировать на это не надо. Деян знает, как работать на камеры»

Владислав Радимов назвал жест Деяна Станковича после пропущенного гола показухой.

В первом тайме матча «Спартак» – «Крылья Советов» (2:1) главный тренер московского клуба закрыл лицо руками. Ранее Станкович получил дисквалификацию на месяц за удаление в матче против «Динамо» (2:2).

«Я не вижу совершенно, что месячная дисквалификация исправит Станковича, но я могу с точки зрения специалистов, телевидения и всех остальных сказать, что нам будет скучно без его пресс-конференций и прочего.

Все видели, как он эмоционально отреагировал на пропущенный от «Крыльев» гол – закрыл лицо руками. Но Станкович давно знает, где расположены камеры, знает, как на них работать, и знает, что его показывают. Поэтому на это реагировать абсолютно никому не надо, это больше показуха.

Я думаю так: если бы Станкович не хотел, чтобы его видели, он бы добился этого, потому что это не сложно – на стадионе затеряться среди всех», – сказал экс‑игрок сборной России.