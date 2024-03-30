Отец Холанда одновременно вел переговоры с «Барсой» и «Реалом». Эрлинг все еще хочет в Испанию

Отец Эрлинга Холанда Альф-Инге вел переговоры с «Барселоной» и «Реалом» в один и тот же период, сообщает Diario Sport.

Холанд-старший хотел, чтобы его сын подписал контракт с «Реалом» или «Барсой» в 2022 году, но сделка не состоялась, так как «Барса» могла позволить себе только Левандовскго, а «Реал» доверился Бензема.

Эрлинг отправился в Манчестер, но он все еще мечтает играть в Ла Лиге. Норвежец планирует переехать в Испанию, когда покинет «Сити».

Пока неясно, сможет ли «Барса» позволить себе Холанда в 2026 году. Клуб все еще имеет долг в размере 1 млрд евро и, по прогнозам, начнет зарабатывать серьезные деньги только через год, когда откроется «Камп Ноу».