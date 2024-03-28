Ого! Джорджина выложила видео из тренажерного зала - она ногами пожала 235 килограмм 💪🏻💪🏻💪🏻

С кем поведешься, как говорится.

Джорджина, как и сам Роналду, много времени уделяет поддержанию своей блестящей формы, в том числе и походам спортзал. Пользователи соцсетей в шоке от последнего видео с участием Родригез - девушка жмет ногами 235 килограмм.

Криштиану познакомился с Джорджиной в 2016 году в Мадриде, когда выступал за «Реал». Произошло это вскоре после расставания с Ириной Шейк.

Вот как о первой встрече с Криштиану Роналду вспоминает сама Джорджина: «Впервые мы встретились в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись — на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поболтать в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда».

Джорджине тогда был 21 год. Она родилась в Аргентине в Буэнос-Айресе, но еще в юном возрасте переехала с матерью и сестрой в небольшой городок на севере Испании Уэска. И уже оттуда — в Мадрид, поскольку хотела добиться больших высот в танцах и модельном бизнесе.

Впервые на публике Криштиану Роналду появился с Джорджиной в январе 2017 года в Цюрихе на ежегодной премии «Золотой мяч». Тогда он достался именно португальскому футболисту, который сумел обойти самого Лионеля Месси.