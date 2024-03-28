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Ого! Джорджина выложила видео из тренажерного зала - она ногами пожала 235 килограмм 💪🏻💪🏻💪🏻

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С кем поведешься, как говорится.

Джорджина, как и сам Роналду, много времени уделяет поддержанию своей блестящей формы, в том числе и походам спортзал. Пользователи соцсетей в шоке от последнего видео с участием Родригез - девушка жмет ногами 235 килограмм.

Криштиану познакомился с Джорджиной в 2016 году в Мадриде, когда выступал за «Реал». Произошло это вскоре после расставания с Ириной Шейк.

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Вот как о первой встрече с Криштиану Роналду вспоминает сама Джорджина: «Впервые мы встретились в бутике Gucci, где я работала продавцом-консультантом. Через несколько дней мы снова увиделись — на мероприятии другого бренда. Тогда мы смогли поболтать в непринужденной атмосфере. Это была любовь с первого взгляда».

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Джорджине тогда был 21 год. Она родилась в Аргентине в Буэнос-Айресе, но еще в юном возрасте переехала с матерью и сестрой в небольшой городок на севере Испании Уэска. И уже оттуда — в Мадрид, поскольку хотела добиться больших высот в танцах и модельном бизнесе.

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Georgina Rodríguez's flawless figure steals the show in stunning blue bikini | Marca
Model Georgina Rodriguez shows off killer curves in new swimwear campaign | Fox News

Впервые на публике Криштиану Роналду появился с Джорджиной в январе 2017 года в Цюрихе на ежегодной премии «Золотой мяч». Тогда он достался именно португальскому футболисту, который сумел обойти самого Лионеля Месси.

Cristiano Ronaldo relaxes with 'soulmate' Georgina Rodriguez as couple hit the beach during Saudi Pro League break | Goal.com English Saudi Arabia
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