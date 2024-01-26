Знакомьтесь с женой новой звезды Ла Лиги Артема Довбика 😍

Знакомьтесь с Юлией - женой Артема Довбика, который разрывает в этом сезоне Ла Лигу в составе «Жироны».

Девушка родилась в Черкассах в 1997 году и знакома с футболистом с самого детства. Они ходили в одну школу, а после получения аттестата начали встречаться.

Впрочем, на некоторое время они расставались, а чувства закрепились в период, когда Довбик стал играть за «Днепр».

В августе 2023 года Довбик перебрался в «Жирону» за 7 млн евро, Юлия отправилась в Испанию с ним. Пара воспитывает дочь Киру.