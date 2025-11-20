🎥 Компани на тренировке обыграл его же футболист! Венсан расстроился и тут же поддержал парня

Венсан Компани давно завершил игровую карьеру, но по футболу бельгиец скучает – это видно по тренировкам «Баварии», в которых коуч принимает самое активное участие.

Рекордмайстер поделился роликом с первой тренировки команды после международного перерыва. Венсан, конечно, берет на себя роль защитника, делу он отдается со страстью. Когда Том Бишоф обыграл тренера и отобрал у него мяч, бельгиец расстроился, но тут же с улыбкой скомандовал подопечному бежать в атаку.

А когда Том умчался, Венсан вновь посетовал на то, что был обыгран. За эмоциональность извинился и продолжил катать мяч с подопечными.

Компани, кстати, на одной из таких тренировок заработал незначительное повреждение. К счастью, игроков не покалечил.

Впереди у мюнхенцев матч Бундеслиги с «Фрайбургом» и сложный выезд в Лондон на игру Лиги чемпионов с «Арсеналом». «Бавария» в этом сезоне одержала 16 побед в 17-ти матчах кампании, лишь с «Унионом» сыграли вничью.

Как долго продлится серия команды без поражений?