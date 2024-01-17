Мюллер поделился своим взглядом на современный футбол. Томас скромно поставил Месси и Зидана выше себя
Под конец 2023 года Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией». Новое соглашение немца с Рекордмайстером рассчитано до лета 2025-го.
В свои 34 года Томас не собирается отправляться в глубокий запас. Мюллер рассказал о конкуренции в «Баварии» и поделился своим взглядом на современный футбол в беседе с Bild:
«Бавария» находится на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринял решение тренера». Я должен честно сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Это не обязательно должно быть бесчеловечно, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим подопечным. Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь.
У нас в «Баварии» отличные атакующие игроки, конкуренция большая. Думаю, в этом сезоне я показал, что все еще могу придать решающий импульс и привнести в нашу атаку разнообразие. Независимо от того, какое решение принимает тренер в отдельно взятом матче, в «Баварии» каждая мелочь будет подвергаться сомнению со стороны».
Также Мюллер поразмыслил над тем, в чем кроется магия футбола. Томас скромно не стал включать себя в список футбольных волшебников, поставив выше Месси и Зидана:
«Сухая статистика – голы, титулы – является важным фактором, безусловно. Но, в конце концов, футбол – это нечто большее. Магия также кроется в эстетике и элегантности. Однажды я прочитал, что у меня больше забитых мячей, чем у Зинедина Зидана. Но я не буду заниматься самообманом –такие волшебники, как Месси или Зидан, относительно меня находятся в совершенно другой категории».
В этом сезоне Томас принял участие в 20-ти матчах мюнхенцев, на его счету – два гола и семь ассистов.
А вам близок взгляд Мюллера на футбол?
Хотел что то написать,да никак не подберу слов а отношении Мюллера.
Ну вот что пришло в голову.
Томас Мюллер-это самое лучшее,что произошло с Байерном за последние 18 лет.
Не считая трофеев,к которым был причастен Великий Баварец.
Там много великих, но в них уже больше эмоций, иных плюсов.
Мюллер. Это акула. Это росомаха. Аллигатор. Никакой жалости ни к себе, ни к другим. И не с кем его сравнить!
«Величайший в истории для меня – Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион ради его изящества». В то же время он очень результативен по забитым голам, рекордам и титулам.
Криштиану тоже силен по статистике и количеству трофеев, но Месси просто более утонченный и изящный», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в интервью DAZN.
24 августа 2023