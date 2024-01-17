Гаспачо
Блог

Мюллер поделился своим взглядом на современный футбол. Томас скромно поставил Месси и Зидана выше себя

Бавария Бавария
Клубы Клубы
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Томас Мюллер Томас Мюллер
Сборная Германии по футболу Сборная Германии по футболу
бундеслига Германия бундеслига Германия
Лионель Месси Лионель Месси
Футбол Футбол

Под конец 2023 года Томас Мюллер продлил контракт с «Баварией». Новое соглашение немца с Рекордмайстером рассчитано до лета 2025-го.

В свои 34 года Томас не собирается отправляться в глубокий запас. Мюллер рассказал о конкуренции в «Баварии» и поделился своим взглядом на современный футбол в беседе с Bild:

«Бавария» находится на вершине футбольной пищевой цепочки. Здесь нет места фразе «он плохо воспринял решение тренера». Я должен честно сказать, что сегодняшний футбол иногда слишком мягок для меня. В жесткости есть свое очарование. Это не обязательно должно быть бесчеловечно, но тренерам должно быть позволено проявлять определенный уровень жесткости по отношению к своим подопечным. Как игрок, ты должен уметь мириться с этим, иначе далеко не уйдешь.

У нас в «Баварии» отличные атакующие игроки, конкуренция большая. Думаю, в этом сезоне я показал, что все еще могу придать решающий импульс и привнести в нашу атаку разнообразие. Независимо от того, какое решение принимает тренер в отдельно взятом матче, в «Баварии» каждая мелочь будет подвергаться сомнению со стороны».

Также Мюллер поразмыслил над тем, в чем кроется магия футбола. Томас скромно не стал включать себя в список футбольных волшебников, поставив выше Месси и Зидана:

«Сухая статистика – голы, титулы – является важным фактором, безусловно. Но, в конце концов, футбол – это нечто большее. Магия также кроется в эстетике и элегантности. Однажды я прочитал, что у меня больше забитых мячей, чем у Зинедина Зидана. Но я не буду заниматься самообманом –такие волшебники, как Месси или Зидан, относительно меня находятся в совершенно другой категории».

В этом сезоне Томас принял участие в 20-ти матчах мюнхенцев, на его счету – два гола и семь ассистов.

А вам близок взгляд Мюллера на футбол?

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Томас прекрасный пример для молодых, настоящий профессионал, скромный и работящий футболист, один из великих как Баварии так и в сборной Германии
+22
0
+22
Ну вот опять профессиональный игрок, Чемпион мира, который не разбирается в футболе. Разбираться в футболе это - принижать голы, радиоуправляемые ассисты, организацию игры Месси и восхвалять замыкания Кристины. Потом приходит в комменты и писать про 53 гола за год, 40 из которых замыкания и 13 пенальти 🤡
+24
-9
+15
Томас Мюллер это ...даже не образец футболиста в идеале.
Хотел что то написать,да никак не подберу слов а отношении Мюллера.
Ну вот что пришло в голову.
Томас Мюллер-это самое лучшее,что произошло с Байерном за последние 18 лет.
Не считая трофеев,к которым был причастен Великий Баварец.
+11
-1
+10
Футбол не так прост, как считает мостоаой. В нем часто те кто таскают рояль обыгрывают тех кто играет на рояле. Мюллер один из таких. В игре есть голы, передачи, магия, дриблинг, единоборства, скорость самоотдача, ярость. И все для победы. У мюллера не было магия, но было много другого материала, которого хватало для победы
+2
0
+2
Очередное признание футбольного гения Лео
+5
-4
+1
Мюллер это жесткость на грани жестокости. Когда говорят о сборной Германии «немецкая машина», то первый человек, который приходит мне в голову - это Мюллер. После - Швайнштайгер.
Там много великих, но в них уже больше эмоций, иных плюсов.
Мюллер. Это акула. Это росомаха. Аллигатор. Никакой жалости ни к себе, ни к другим. И не с кем его сравнить!
+1
0
+1
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Бро этот же проф игрок вообще то поставил Криша выше Лео есть даже видео об этом)
Вот здесь, что ли?)
«Величайший в истории для меня – Месси, потому что он заставляет людей говорить: «Я хожу на стадион ради его изящества». В то же время он очень результативен по забитым голам, рекордам и титулам.
Криштиану тоже силен по статистике и количеству трофеев, но Месси просто более утонченный и изящный», – сказал полузащитник «Баварии» Томас Мюллер в интервью DAZN.
24 августа 2023
+3
-2
+1
Томас Мюллер - абсолютная легенда, его вклад в футбол сложно переоценить. Жаль, что его самого всю карьеру (даже сейчас) недооценивали. Именно он - тот человек, благодаря которому я так люблю футбол
+1
-1
0
Ответ Философ Востока
Эта новость говорит о другом: https://m.sports.ru/football/1115409558-myuller-vybral-messi-a-ne-ronaldu-velichajshij-krishtianu-tak-zhe-sile.html
Бро не знаю что за ссылка но я видел явное видео с мюллером где он говорит что против лео у него стата отличная но Криштиану уничтожал его баварию и поэтому он выбирает криша )
+1
-1
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий