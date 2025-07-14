По данным Фабрицио Романо, представители Виктор Дьокереша прибыли в Лондон, чтобы согласовать детали сделки с «Арсеналом». Как только все нюансы будут улажены, швед пройдет медицинское обследование в новом клубе.

За нападающего «Спортинга» «канониры» заплатят 63,5 млн евро, также предусмотрены 10 млн евро в виде бонусов, пишет итальянский инсайдер. Портал Score90 составил топ самых крупных трансферов этого лета – переход Дьокереша в «Арсенал» занимает четвертую строчку.

Еще один новичок «канониров», Мартин Субименди, занял третье место, уступая Матеусу Кунье, который перебрался из «Вулверхэмптона» в «Ман Юнайтед» за 74 млн евро. Пятое место за Джейми Гиттенсом, чей переход из дортмундской «Боруссии» обошелся «Челси» в 64 млн евро – как и переезд Дьокереша на «Эмирейтс».

А первое место с отрывом занял трансфер Флориана Виртца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 млн евро.

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