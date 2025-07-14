📸🎥 Лука Модрич добрался до «Милана», уже сменил описание профиля в соцсетях. А какой выбрал номер?

Встреча с «ПСЖ» на КЧМ для Луки Модрича стала последней игрой в составе «Мадрида», следующий сезон хорват начнет в «Милане».

Полузащитник уже прибыл в Италию.

Лука обновил описание в соцсетях – «Мадрид» заменил «Милан».

В «Милане» «десятка», под которой столько лет играл Модрич, занята Рафаэлем Леау. Хорват выбрал себе 14-й номер, под которым играл за «Тоттенхэм» и сборную Хорватии.

Удачи в новом клубе, легенда.