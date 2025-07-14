📸🎥 Лука Модрич добрался до «Милана», уже сменил описание профиля в соцсетях. А какой выбрал номер?
Встреча с «ПСЖ» на КЧМ для Луки Модрича стала последней игрой в составе «Мадрида», следующий сезон хорват начнет в «Милане».
Полузащитник уже прибыл в Италию.
Лука обновил описание в соцсетях – «Мадрид» заменил «Милан».
В «Милане» «десятка», под которой столько лет играл Модрич, занята Рафаэлем Леау. Хорват выбрал себе 14-й номер, под которым играл за «Тоттенхэм» и сборную Хорватии.
Удачи в новом клубе, легенда.
Надеюсь, еще порадуешь нас своим невероятным футболом